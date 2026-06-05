Las 15 claves que revela la UCO sobre la ‘cloaca’ que rodea a Sánchez y Marlaska

La política española atraviesa en estos momentos una fase inusual. El foco no se centra en la oposición, ni en la ultraderecha, ni en acaloradas tertulias, sino en los mismos engranajes del Estado. El sumario de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre lo que se ha dado en llamar cloaca del PSOE traza un panorama donde Moncloa, el Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado aparecen, al menos, comprometidos por una trama que entrelaza presiones, favores internacionales y una ofensiva contra los investigadores de la Guardia Civil.

A diferencia de las habituales contiendas narrativas, lo realmente significativo aquí es que el núcleo de las acusaciones proviene de informes policiales y diligencias judiciales, no de filtraciones estratégicas durante una campaña. La pieza que ha destapado este escándalo, detallada en el reportaje “la UCO sentencia a Sánchez y a Marlaska: las 15 bombas de relojería que esconde el sumario de la cloaca”, sugiere un uso partidista de recursos estatales con fines políticos muy específicos.

15 ‘bombas’ que revientan Moncloa y Ferraz

Los investigadores de la UCO presentan un entramado donde altos mandos policiales, políticos y responsables de diversas instituciones habrían estado involucrados en maniobras para perseguir adversarios del PSOE mediante investigaciones dirigidas, proteger a personas cercanas al entorno gubernamental que señalados por iiregularidades, usar la Fiscalía como un muro defensivo frente a las pesquisas más incómodas y promover campañas judiciales y mediáticas contra la propia UCO.

En el sumario hay múltiples indicios que apuntan a las presiones para redirigir o abortar investigaciones a miembros del Ejecutivo, el partido y el círculo íntimo de Sánchez; se pone de manifiesto la existencias de reuniones y gestiones de altos cargos cercanos a Pedro Sánchez que sugieren un conocimiento político de estas maniobras y el intento del descrédito de la labor de los agentes de la UCO ante la Fiscalía General.

Entre todas estas pistas y rastros que apuntan al núcleo del sanchismo, y al propio Sánchez, hay 15 demoledores:

La UCO concluye que la “cloaca” estaba dirigida por el secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y Leire Díez para “proteger los intereses del presidente del Gobierno”. La red habría funcionado desde 2021, antes de la investigación a Begoña Gómez; la agenda intervenida a Leire Díez contendría objetivos desde ese año, pero habría intensificado sus actuaciones a raíz de la imputación de la mujer del presidente del Gobierno. El “One” identificado como Pedro Sánchez, estaba al tanto: se citan mensajes donde Leire Díez afirma que “el One” le dijo que siguiera adelante y que hacía un “trabajo enorme”, además de testimonios de empresarios que aseguran que se respondió “sí” cuando preguntaron si el presidente conocía las actuaciones. El PSOE habría desviado 18.000 € de la campaña europea (mencionada como la de Teresa Ribera) para comprar a Villarejo audios ilegales grabados en las saunas del suegro de Pedro Sánchez. Una letrada vinculada al caso Koldo habría ofrecido dinero “de parte de gente del PSOE” para “salvar el culo” a Ábalos, según una conversación Leire Díez presumía de que podría influir en el nombramiento del próximo jefe de la Guardia Civil gracias a su contacto con el “One”. El director de la Guardia Civil, nombrado por Marlaska, habría ordenado a la UCO “enterrar” el caso David Sánchez y el DAO habría pedido no ser “proactivos” con investigaciones de corrupción del PSOE. La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, habría investigado a agentes de la UCO aprovechando su estrecha relación con Leire Díez; el vídeo añade que se constataron al menos tres reuniones entre ambas. La UCO habría advertido de que Leire Díez presumía de “controlar” a la directora de la Guardia Civil; el vídeo menciona además borrado automático de mensajes. La UCO revela que la trama tenía acceso directo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, citando mensajes donde se habla de una reunión con él. Las cloacas habrían ofrecido a Villarejo ayuda de la Fiscalía a cambio de audios de Mariano Rajoy, Marchena, BBVA y Grupo Planeta; el vídeo vuelve a mencionar el rastro hacia García Ortiz. Leire Díez habría pedido a Juanfran Serrano que buscara trabajo a una mujer que denunciaba por delito sexual al fiscal Grinda; el vídeo afirma que los mensajes apuntan a que la gestión tuvo éxito. El sumario “llega a Zapatero”: se menciona a Miquel Duque y que los investigadores creen que la orden de ocultarlo/controlarlo vino del expresidente. Gaspar Zarrías guardaba 20.000 € en efectivo en su domicilio, repartidos en fajos y ocultos en un baúl, según el registro descrito. El PSOE habría guardado documentos de Santos Cerdán en una sala bajo llave del sótano 3 de Ferraz; allí se habrían hallado agendas manuscritas, un portátil y folios sueltos.

Otro aspecto crucial dentro de esta“cloaca” es el caso Koldo. La UCO detalla cómo los actores involucrados habrían utilizado la defensa del exasesor Koldo García, figura central en el escándalo relacionado con las mascarillas, para lanzar una ofensiva cargada de denuncias contra la Guardia Civil ante la Fiscalía dirigida por Álvaro García Ortiz.

De acuerdo al sumario, se presentaron múltiples escritos con el objetivo, según los investigadores, de “Freír a denuncias” a la UCO para desacreditar su labor investigadora y crear una impresión generalizada sobre contaminaciones o parcialidades en las pesquisas.

Todo esto coloca a Pedro Sánchez y al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska en una situación comprometida, ya que la oposición les acusa de haber permitido e incluso fomentado el surgimiento de una auténtica red paralela incrustada dentro del Estado.