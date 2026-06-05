Los mensajes entre Cristina Narbona y Leire Díez eliminan el cortafuegos Santos Cerdán y deja ‘desnudo’ a Pedro Sánchez

La trama parecía sencilla: Santos Cerdán como pararrayos, Leire Díez en el papel de exmilitante rebelde y el PSOE como víctima de “oportunistas y resentidos” que habrían abusado del nombre del partido. Esta era la narrativa política tejida en Ferraz para intentar contener el escándalo que actualmente se investiga en la Audiencia Nacional.

Sin embargo, los sumarios judiciales no son terreno para la ficción. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado unos mensajes de WhatsApp del 24 de abril de 2024 entre Cristina Narbona y Leire Díez que echan por tierra el relato oficial y obligan a replantear las responsabilidades.

La coartada oficial: cuatro “farsantes” y ningún problema estructural

En los últimos días, la dirección socialista ha hecho circular una idea clave: lo sucedido no habría sido una maniobra del partido, sino “una suma de comportamientos individuales de farsantes, oportunistas y resentidos que han utilizado el nombre del PSOE de manera fraudulenta”, según palabras de la secretaria de Organización, Rebeca Torró.

Este mensaje tenía varios objetivos políticos claros:

Presentar el asunto como algo ajeno a la estructura formal del PSOE.

Aislar a Santos Cerdán y a Leire Díez como las únicas manzanas podridas.

y a como las únicas manzanas podridas. Proteger a Pedro Sánchez y a la cúpula actual, que se declara engañada.

El problema, como señala el sumario, es que la misma dirección que ahora sostiene el relato de los “cuatro desaprensivos” mantiene a Cristina Narbona al frente del partido. Una presidencia que, a la luz de los mensajes, difícilmente puede considerarse ajena o ignorante sobre lo que hacía la llamada “fontanera” de Ferraz.

Los mensajes que lo cambian todo

La UCO ha incluido en el sumario una conversación de WhatsApp del 24 de abril de 2024 entre Leire Díez y Cristina Narbona. Ese mismo día, Pedro Sánchez publicaba su carta a los ciudadanos anunciando cinco días de reflexión tras la apertura de diligencias contra su esposa. No era un día cualquiera.

Durante esa conversación, la exmilitante sugiere a Narbona:

“ Reconducir los ataques al presidente ”.

”. Ofrecer “ ayuda cualificada ”.

”. “Dar la vuelta al asunto como un calcetín”.

La presidenta del PSOE le recuerda que eso “se lo habías contado a Santos el otro día”, dejando claro que Santos Cerdán ya estaba al tanto del plan para reconducir esos ataques. Horas antes, según el sumario, Díez se había reunido con Cerdán en las instalaciones de Ferraz; una cita que la UCO considera un “punto de inflexión” en toda esta trama.

Los investigadores concluyen que Leire Díez “mantenía informada” a Narbona sobre sus acciones para “proteger los intereses del presidente”. La presidenta admitió ante los medios que Díez le ofreció información para “reconducir” esos ataques, aunque subrayó que no recibió documentos específicos y redirigió a Cerdán. Lo que discute la UCO no es solo si hubo envío de archivos, sino también la conexión política y el conocimiento respecto al plan.

La hemeroteca también acusa: la “sorpresa” de 2025

La situación se complica por un detalle aparentemente menor pero crucial en política: la hemeroteca.

En 2025, cuando comienzan a filtrarse las maniobras relacionadas con Leire Díez, Cristina Narbona se declara “sorprendida” y toma distancia respecto a la exmilitante. Sin embargo, un año antes ya había mensajes donde se evidenciaba que conocía las intenciones para “reconducir los ataques al presidente”, refiriéndose con naturalidad al hecho de haberlo discutido con Cerdán.

El contraste entre su declarada sorpresa en 2025 y los whatsapps de 2024 coloca a Narbona en una situación muy comprometida:

Abre la puerta para que la oposición acuse falsamente a Narbona.

Complica mantener intacto el relato exculpatorio del PSOE.

Debilita su imagen como referente ético dentro del partido.

Cabe destacar que Pedro Sánchez confió en Narbona como figura clave para guiar la transición tras las salidas de Ábalos y Cerdán, presentándola como un símbolo de limpieza institucional y continuidad.

Cerdán como cortafuegos… rodeado de combustible

El plan consistía en usar a Santos Cerdán como cortafuegos: concentrar sobre él toda la presión judicial y mediática por una supuesta trama cuya intención era influir en procedimientos judiciales, presionar instituciones y medios para proteger a Sánchez.

Los elementos ya conocidos son serios por sí mismos:

Al menos 22 reuniones entre Cerdán y Leire Díez en Ferraz desde abril de 2024 hasta abril de 2025.

entre Cerdán y Leire Díez en Ferraz desde abril de 2024 hasta abril de 2025. Pagos mensuales a Díez por valor de 4.000 euros mediante sociedades interpuestas, además de viajes y logística financiados.

Reuniones relacionadas con rescates empresariales gestionados vía SEPI; por ejemplo, el caso de Tubos Reunidos, donde la UCO sospecha que Cerdán trató el aplazamiento del pago por un rescate ascendente a 112,8 millones desde su despacho en Ferraz.

A esto se suma un dato simbólico pero políticamente corrosivo: se encontró el ordenador y las agendas personales de Cerdán “en el sótano más profundo de Ferraz y bajo llave”, junto con documentos recuperados tras su salida por medio del vertedero. No es precisamente una imagen propia de una organización sorprendida por un militante rebelde; más bien pinta un retrato oscuro sobre un partido guardando bajo tierra los vestigios del naufragio.

Consecuencias políticas inmediatas

La revelación sobre los whatsapps entre Narbona y Díez genera tres efectos principales tanto dentro como fuera del PSOE:

Desmonta el relato del “yo no sabía nada” desde las altas instancias del partido.

Complica cualquier intento por aislar este caso únicamente en torno a Cerdán.

Proporciona munición valiosa a la oposición para sostener una narrativa acerca de una “trama dentro del partido”, más allá de individuos aislados.

Dentro del PSOE se abre así una batalla silenciosa:

Los sectores más inclinados hacia pasar página con un recambio controlado dentro Organización ahora ven cómo esta onda expansiva llega hasta lo más alto del partido.

El aparato temeroso ante una nueva fase desgastante si la Audiencia Nacional profundiza sobre cómo Ferraz funcionaba como centro neurálgico para reuniones, pagos y coordinación.

En términos institucionales, ya había subido considerablemente el listón debido a investigaciones sobre presiones ejercidas sobre jueces, fiscales e incluso mandos policiales para proteger “los intereses del presidente”. Que ahora aparezca mencionada la presidenta del partido dentro esta red sitúa toda discusión en un terreno incómodo: uno donde se confunde claramente entre los intereses gubernamentales, partidarios e individuales.

Un laberinto lleno de sótanos, audios y mensajes

El caso Leire Díez ha ido acumulando elementos reveladores que parecen sacados más bien del guion televisivo político que no tanto un sumario judicial:

Un grupo llamado Hirurok, según indica la UCO, habría cobrado por intermediar en rescates empresariales además ejercer presión sobre instituciones.

Reuniones discretas llevadas a cabo en Ferraz; agendas ocultas bajo llave en un sótano blindado junto con papeles rescatados directamente desde la basura.

Mensajes donde se promete dar “la vuelta al asunto como un calcetín” mientras el presidente anuncia estar en periodo reflexivo.

Ahora se añaden estos mensajes comprometedores no solo para Cristina Narbona, sino también obligan al PSOE a elegir entre dos males: reconocer gravísimos fallos en su control político o mantenerse aferrado a un relato cada vez más dañado por los hechos documentados. En este punto crítico, los whatsapps han dejado ser simples pruebas; se han convertido en un dilema narrativo: ese género tan querido por políticos pero al cual no le cabe botón alguno para borrar errores.