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Política

VI-VI-MMXXVI

Bienvenido al Reino de España, Santidad

Los españoles le recibimos tristes y agotados, 8 años secuestrados por el yerno de un proxeneta convertido en el peor dictador.

Bienvenido al Reino de España, Santidad
Papa León XIV PD.
Archivado en: Política

Le recibimos Santidad rezando mucho y trabajando duro, para liberarnos de la corrupta mafia criminal golpista que lideran Sánchez y Zapatero.

Los dos juntos han roto nuestra sociedad enfrentando a los españoles, pervirtiendo la Democracia, prostituyendo la política, y condicionando la actividad económica. Han infectado y corrompido todas las instituciones del Estado, (incluyendo nuestra venerada Monarquía), que controlan y someten sin vergüenza ni pudor.

Ya no queda prácticamente nada ni nadie libre y honorable en la España «oficial». Sólo permanecen en pie y en su sitio, un puñado de policías valientes y unos pocos jueces independientes leales a la Ley, que se enfrentan heróicamente al actual Estado mafioso sanchista, convertido en una cloaca y principal problema que enfrentamos la Sociedad Civil española y europea.

Esos pocos jueces y policías no tienen otro camino que desobedecer las órdenes que reciben de sus corrompidos superiores conchabados con la mafia criminal socialista de SancHÉZ.

A la sociedad española sólo nos queda el amparo de la oración, y la esperanza de la revolución de la Libertad. Una revuelta que comenzamos hoy, inspirados en la histórica visita de Su Santidad.

¡Ayude a España, Santidad!
Ayude a los españoles herederos de quienes reconquistaron, defendieron, y expandieron la Cristiandad por el mundo entero.

¡Defienda el símbolo que recuerda el compromiso de España con nuestra Religión!
Defienda la Cruz más grande que existe, y que muestra la lealtad secular de los españoles con Dios.
¡Proteja! la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, monumento a la Luz y grandeza del Creador, a la concordia entre todos los españoles, y al honor del pueblo español que, ¡HONOR MERECE!

Álvaro de Marichalar y Sáenz de Tejada

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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