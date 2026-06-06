Sánchez en capilla: el marido de Begoña maniobra histérico para evitar que el juez Pedraz le cite como testigo en el Caso Leire

Hay una frase en el sumario del caso Leire que resume con una precisión que ningún redactor político habría mejorado lo que la UCO lleva meses documentando: el presidente es «la única persona que podría ordenar algo a Santos Cerdán dentro del partido».

No un dirigente más. No alguien en el entorno.

La única persona.

Eso convierte todo lo demás en consecuencia lógica.

La red de presión sobre jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil. Las operaciones para neutralizar investigaciones incómodas. La financiación con dinero negro. Los mensajes donde se habla de «limpiar» evidencias. Nada de eso habría sido posible sin alguien en el vértice de la pirámide que lo autorizara, lo supiera o simplemente mirara hacia otro lado cuando convenía. Y ese alguien, según la UCO, solo podía ser Pedro Sánchez.

El cinismo del 24 de abril de 2024

La fecha del 24 de abril de 2024 merece ser fijada en la memoria política española con una claridad que el paso del tiempo no debería difuminar. Ese día ocurrieron dos cosas simultáneamente que juntas definen mejor que cualquier análisis lo que es este Gobierno.

En La Moncloa, Pedro Sánchez lloraba ante las cámaras. Cinco días de «reflexión existencial». El «marido enamorado» que consideraba dimitir porque la prensa y la judicatura perseguían a su familia. El discurso emocional más calculado de la historia política española reciente, diseñado para generar empatía, movilizar a su base y presentarse como víctima de una conspiración.

En Ferraz, ese mismo día o en los días inmediatamente anteriores y posteriores según la cronología del sumario, Santos Cerdán y Leire Díez se reunían para afinar la maquinaria: corromper guardias civiles, amedrentar jueces, presionar fiscales, intimidar periodistas. La banda financiada con dinero negro que la UCO describe como organización criminal estaba operativa mientras su jefe lloraba en televisión.

No es una coincidencia. Es la estructura: el presidente genera la cortina emocional, los fontaneros trabajan en la trastienda. Él llora, ellos actúan. Él niega, ellos ejecutan. Y según la UCO, las instrucciones venían de arriba.

El manifiesto que salió el mismo día

Pero la operación del 24 de abril no fue solo interna. Ese mismo día, mientras la cloaca se organizaba en Ferraz y Sánchez actuaba en La Moncloa, en el ecosistema mediático afín al Gobierno se lanzó el manifiesto que algunos han llamado el brazo cultural de la operación.

Iñaki Gabilondo, Hilario Pino, la Brunete Mediática del régimen y otros periodistas adscritos al entorno gubernamental firmaron y difundieron un documento exigiendo al Gobierno medidas contra los jueces que investigaban al entorno presidencial y, en la práctica, reclamando algún tipo de control o consecuencias para los periodistas no afines al relato oficial.

El manifiesto convertía en respetable intelectualmente exactamente lo mismo que la cloaca hacía en la trastienda: presionar sobre la judicatura y silenciar a quienes investigaban o informaban de forma incómoda para el poder. Unos lo hacían con argumentos firmados con nombre propio. Otros lo hacían con dinero negro y amenazas. El objetivo era el mismo.

Que todo ocurriera el mismo día no es casualidad. Es coordinación.

La agenda de Leire y lo que apunta a Moncloa

La segunda agenda manuscrita de Leire Díez, incautada por la UCO, es el documento más perturbador del sumario en términos de lo que implica sobre la arquitectura de poder del Gobierno. Entre sus anotaciones aparecen frases que describen el estado mental del círculo presidencial con una franqueza que ningún documento oficial habría producido.

«Pedro no se fía del DAO»: el presidente desconfía de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, el órgano que coordina las investigaciones más sensibles.

«Antonio Balas, peligroso»: el teniente coronel jefe de la UCO, la unidad que investiga la corrupción y que está investigando al entorno del presidente, es catalogado como amenaza.

Y la más explosiva: «La Dirección General de la Policía investigará a la UCO». Es decir, usar las estructuras del Estado para vigilar a los propios investigadores que investigan al poder.

Si eso se confirma judicialmente, no estamos ante una red de fontaneros que se excedieron. Estamos ante un intento sistemático de usar el aparato del Estado para proteger al presidente de las investigaciones en curso.

Más culpable que Judas

Zapatero construyó una identidad política entera sobre la regeneración democrática, la transparencia y los valores progresistas. Sánchez ha hecho lo mismo, con más intensidad si cabe: el discurso sobre la calidad democrática, la independencia judicial, la lucha contra la corrupción y la ejemplaridad institucional ha sido el núcleo de su narrativa desde que llegó al poder.

Mientras ese discurso se pronunciaba en público, la cloaca operaba en privado. Y según la UCO, la única persona que podía dar instrucciones a quienes la dirigían era el mismo que el discurso pronunciaba.

Eso no es simplemente hipocresía política, que en política tiene una larga y documentada historia. Es algo cualitativamente diferente: usar el discurso de la regeneración democrática como escudo y cortina mientras se organiza activamente lo contrario. Judas al menos no predicaba la lealtad mientras traicionaba. Sánchez, según lo que el sumario está documentando, sí.

Lo que el juez decidirá

La gran incógnita política y judicial del momento es si el juez Juan Carlos Peñas Pedras decidirá citar a Pedro Sánchez como testigo en la causa. Su condición de aforado significa que cualquier investigación sobre su persona tendría que pasar por el Tribunal Supremo, lo que elevaría el caso a una dimensión sin precedentes en la democracia española.

Desde La Moncloa se trabaja activamente para evitarlo mediante filtros procesales, escudos institucionales y una narrativa pública de ignorancia total sobre las actividades de la fontanera. La estrategia es la misma de siempre: negar, descalificar al que investiga y esperar que el tiempo diluya la urgencia.

Pero el tiempo en este caso trabaja contra el Gobierno. El sumario sigue abierto. Los documentos siguen apareciendo. Y las anotaciones manuscritas de una militante socialista en una agenda incautada por la Guardia Civil siguen apuntando, página tras página, al mismo despacho.