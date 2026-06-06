La segunda libreta de Leire Díez: la frase que sitúa a Marlaska en el corazón del caso UCO

La política española ha dado pie a un nuevo género literario: la libreta comprometida. Después de los célebres cuadernos de Bárcenas y las notas de Villarejo, ahora surge la segunda agenda de Leire Díez, quien fuera fontanera del PSOE. En ella, una frase ha hecho tambalear los cimientos del Ministerio del Interior: «**Marlaska y el secretario de Estado están pillados por la UCO. Tienen mochila». No se trata de un tuit desaforado, sino de una anotación manuscrita que forma parte del sumario sobre las controvertidas cloacas socialistas.

Este descubrimiento se produce en un momento delicado para el Gobierno, que busca cerrar filas en torno a la trama Koldo y mitigar el desgaste causado por las investigaciones judiciales que rozan su círculo cercano. De repente, una ex militante casi desconocida se convierte en pieza clave para desentrañar los vínculos entre Moncloa, la Guardia Civil y el presunto uso partidista de las instituciones.

La libreta de «Cantabria» y la frase que apunta a Interior

La segunda libreta confiscada a Díez es una agenda correspondiente a 2025, con la palabra «Cantabria» en su portada, incluida en el sumario que dirige el juez Santiago Pedraz sobre una supuesta red destinada a obstruir causas judiciales que pudieran perjudicar al PSOE y al Gobierno. En este cuaderno se encuentran menciones directas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a su entonces número dos, el ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez.

En una hoja, bajo los epígrafes «Koldo» u «Ofertas Koldo», Díez anota:

« Marlaska y el S.E. están pillados por la UCO »

» « Tienen mochila »

» «Enchufando a su cuñado, el del S.E., se trajo de Sevilla a Madrid. Rafa hablaba mucho con Koldo»

Este mensaje insinúa que la UCO podría tener información comprometida sobre los altos mandos del Interior. Además, sugiere que la relación entre Rafael Pérez y Koldo García, ex asesor del ministerio e investigado en el caso de las mascarillas, no sería casual. Si se confirma este vínculo, estaríamos ante un problema político serio que podría acarrear responsabilidades penales o, al menos, un grave conflicto de confianza con los investigadores de la Guardia Civil.

La ‘fontanera’ del PSOE y su obsesión con la UCO

Las libretas revelan que Leire Díez es más que una simple militante díscola. Los investigadores la ven como una pieza fundamental dentro de una estructura destinada a controlar o frenar investigaciones sensibles. Entre sus anotaciones destacan:

Frases como « Cloacas G.C. » y menciones sobre prácticas ilegales relacionadas con la G.C..

» y menciones sobre prácticas ilegales relacionadas con la G.C.. Referencias constantes a la Unidad Central Operativa (UCO) y sus mandos.

y sus mandos. Un mensaje alarmante: «Antonio Balas peligroso», refiriéndose al teniente coronel Antonio Balas, jefe de la UCO responsable de numerosas causas por corrupción.

Esa insistencia hacia la UCO se complementa con otra anotación intrigante: «¿Por qué la UCO interviene en las denuncias de Plaza de Castilla si tienen asignados la Policía Nacional?». Esto refleja una clara preocupación —o incluso malestar— por el papel desempeñado por esta unidad en procedimientos que podrían afectar al entorno gubernamental.

Por otro lado, aparece otra nota atribuida a Pedro Sánchez: «Pedro no se fía del DAO. DGP investigará a la UCO». Si esta afirmación resulta cierta, quedaría claro que hay desconfianza hacia los mandos operativos más altos y un deseo firme de revisar exhaustivamente las actividades de esta unidad anticorrupción.

De Telefónica a Prisa e Indra: la caja negra del poder

Las agendas también ofrecen una visión sobre operaciones dentro de grandes centros económicos y mediáticos. Según lo registrado, Díez habría estado involucrada o informada sobre maniobras relacionadas con:

Telefónica , especialmente en lo tocante a movimientos accionariales y presiones políticas.

, especialmente en lo tocante a movimientos accionariales y presiones políticas. Indra , crucial para contratos tecnológicos y todo lo referente al sistema electoral.

, crucial para contratos tecnológicos y todo lo referente al sistema electoral. El Grupo Prisa, donde señala que tras la llegada de Joseph Oughourlian a su presidencia se acordó que «PS» marcaría la línea editorial mientras el inversor definiría estrategia.

En estas notas, Sánchez no solo figura como presidente del Gobierno; también aparece como un actor clave en las negociaciones con grandes grupos mediáticos. Esto refuerza esa imagen del poder ejecutivo intentando moldear más que simplemente influir en el panorama informativo.

Para quienes busquen profundizar en cómo esta segunda libreta alimenta tanto la instrucción judicial como el relato sobre las cloacas socialistas, un análisis exhaustivo acerca de las nuevas anotaciones sobre Marlaska, la UCO y la trama Koldo, disponible en medios dedicados al seguimiento judicial, ofrece un mapa completo lleno de nombres y conexiones .

Acceso a Sánchez, Moncloa en vilo y el control del Estado

Lo más preocupante para Moncloa no radica únicamente en lo escrito en esas libretas; es lo que implica respecto al acceso directo que tenía Díez hacia los centros decisionales. Según informaciones publicadas, esta ex dirigente socialista reconoció poder transmitir información y mensajes tanto al presidente como a su círculo cercano. Esto le otorga una posición privilegiada dentro cada maniobra discreta para influir en lo que algunos llaman Estado profundo .

En sus libretas hay mención sobre una «reunión con PS», relacionada con acciones para obtener información sensible mediante mandos policiales vinculados al caso Koldo . También incluye una lista con supuestos objetivos donde aparece el propio Pedro Sánchez junto a otros nombres ligados a investigaciones relevantes . Este esquema revela un entramado donde confluyen:

Ministros como Marlaska , Margarita Robles u Óscar Puente .

, u . Altos mandos policiales como Francisco Pardo , director general de Policía Nacional .

, director general de Policía Nacional . Figuras históricas como José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy o María Dolores de Cospedal mencionadas en relación con la llamada operación Cataluña entre otros casos relevantes .

La sensación general es esa: parece existir una red capaz de «controlar el Estado». Sin embargo, muchas anotaciones carecen de fechas o contexto claro; serán jueces quienes determinen su verdadero alcance.

Curiosidades de una libreta explosiva

Más allá del impacto político generado por estos hallazgos ya surgen algunas curiosidades:

La libreta clave es nada menos que una agenda correspondiente a 2025 con portada marítima titulada «Cantabria», un detalle casi anecdótico para un sumario tan explosivo .

con portada marítima titulada «Cantabria», un detalle casi anecdótico para un sumario tan explosivo . Entre referencias sobre cloacas se encuentran elogios: incluso describen a la Guardia Civil como « un gran cuerpo », prueba fehaciente deque aquí hay espacio para todo .

», prueba fehaciente deque aquí hay espacio para todo . Una anotación destaca une crítica: «solo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe», haciendo referencia a la esposa del presidente e hilando conexiones entre mascarillas, Air Europa y otros temas económicos .

En España parece claro: mientras algunos presupuestos o leyes pasan desapercibidos por completo; una libreta bien documentada puede llegar incluso marcar toda una legislatura. Y lo cierto es que aún quedan muchas páginas por descubrir en este intrigante relato protagonizado por Leire Díez.

Fuentes