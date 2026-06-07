Las agendas de Leire y el giro final del relato victimista de Sánchez

La política en España tiene un talento peculiar para transformar las notas de una agenda en un verdadero thriller institucional. Las libretas de Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, han evolucionado de ser meros apuntes de reuniones y recados a convertirse en un elemento clave en una investigación sobre cloacas, operaciones de imagen y presiones ejercidas sobre jueces y policías.

Lo que estas anotaciones desvelan es mucho más que una simple trama menor: conectan el relato victimista del presidente, la maquinaria mediática afín, el uso de material inédito del excomisario Villarejo y el crecimiento imparable del conocido rosco de la corrupción socialista.

De la carta a la ciudadanía al guion de la persecución

El origen del actual terremoto político se encuentra en la famosa carta que Pedro Sánchez dirigió a la ciudadanía, donde anunció que se tomaría unos días para “reflexionar” sobre su futuro. Ese mensaje, presentado como una respuesta casi íntima a lo que se percibía como una campaña de acoso contra su entorno, ha pasado a ser un componente más dentro de una narrativa mucho más compleja.

De acuerdo con las pesquisas realizadas por la UCO y el análisis de los sumarios, ese relato de “persecución personal” no surgió espontáneamente; se alimentó desde Ferraz mediante acciones concretas:

Búsqueda y adquisición de audios y materiales relacionados con Villarejo que involucran al suegro del presidente.

que involucran al suegro del presidente. Establecimiento de contactos con jueces, fiscales y mandos policiales para intentar suavizar, redirigir o desacreditar causas sensibles para el PSOE.

Uso de esa narrativa de acoso en medios afines, reforzando la percepción de una campaña política y judicial contra el presidente.

En este contexto, las agendas de Leire evidencian cómo se intentó hilvanar todo en una única historia: un presidente acosado, unas cloacas mediáticas y policiales supuestamente en su contra y un entorno dispuesto a “defenderle” con métodos que hoy son objeto de investigación por parte de la Audiencia Nacional.

Para aquellos interesados en comprender esta estructura, resulta esclarecedor el reportaje publicado por El Debate, donde se analiza cómo las agendas de Leire desvelan la estrategia detrás de las cloacas para fabricar una persecución personal contra PS.

Lo que dicen (y sugieren) las agendas de Leire

Las libretas incautadas a Leire Díez contienen, según las filtraciones disponibles, mucho más que simples citas y números telefónicos. La UCO ha encontrado:

Anotaciones sobre reuniones con “P.S.”, interpretadas como posibles contactos con el presidente o su círculo más cercano.

Referencias a un “cambio de relato” vinculado a dirigentes socialistas próximos a Sánchez.

Menciones a la línea editorial del grupo Prisa , donde se señala que “P.S.” marcaría la estrategia comunicativa.

, donde se señala que “P.S.” marcaría la estrategia comunicativa. Indicaciones sobre pagos y encargos relacionados con la obtención de material comprometedor financiado con recursos electorales.

Paralelamente, los investigadores han descrito una red coordinada por Santos Cerdán, exsecretario de Organización, cuyo objetivo era “proteger los intereses del PSOE y del propio Sánchez”. El sumario menciona posibles presiones sobre la Guardia Civil, intentos por iniciar expedientes internos contra la UCO y maniobras para desacreditar a la jueza que investigaba el enchufe del hermano del presidente.

La letra pequeña contenida en esas agendas ha abierto un debate delicado: ¿dónde termina la defensa política y dónde comienza la cloaca organizada desde dentro del partido?

El hilo cronológico: de la carta al caso Fontanera

El desarrollo de los acontecimientos presenta un guion muy familiar en el ámbito político reciente:

Carta de Sánchez a la ciudadanía Se establece la idea de una campaña personal dirigida al acoso.

Se genera un clima emocional que separa al presidente de los casos judiciales que afectan a su círculo cercano. Activación de la trama desde Ferraz La UCO sitúa en estos momentos el inicio formalmente coordinado por Cerdán y operado por Leire para “proteger” al presidente.

Se intensifican los contactos con altos mandos de la Guardia Civil y miembros fiscales. Uso indebido del material inédito proporcionado por Villarejo Se financian grabaciones relacionadas con las saunas del suegro del presidente utilizando fondos destinados a campañas electorales; estas grabaciones se convierten en herramientas para sostener el relato victimista hacia Sánchez. Explosión del caso Fontanera El sumario revela presiones ejercidas sobre investigadores y jueces, adquisiciones irregulares y una supuesta red destinada a crear escándalos contra rivales políticos o funcionarios incómodos.

Este hilo cronológico refuerza la idea no solo del discurso “Sánchez víctima” como defensa política, sino como parte esencial dentro del marco narrativo que sostiene una operación más compleja.

El rosco de la corrupción: cien nombres y sumando

Mientras se conocían estas agendas, el llamado rosco de la corrupción del PSOE ha alcanzado simbólicamente los 100 nombres asociados a causas legales, imputaciones o investigaciones varias, siendo el caso Fontanera su última adición.

En este listado informal conviven viejas figuras emblemáticas vinculadas a escándalos socialistas junto a nuevos rostros:

La “chica de Alcaudete ”, clave en las tramas relacionadas con el entorno familiar del presidente.

”, clave en las tramas relacionadas con el entorno familiar del presidente. Referencias a personajes históricos como Gaspar Zarrías , cuya presencia vuelve a resurgir en las indagatorias sobre movimientos financieros dentro del partido desde 2024.

, cuya presencia vuelve a resurgir en las indagatorias sobre movimientos financieros dentro del partido desde 2024. Nombres destacados como Cristina Narbona, presidenta del PSOE, mencionada en diversas crónicas políticas como símbolo representativo hacia una dirección que ha coexistido con este goteo incesante sin realizar depuraciones públicas significativas.

El resultado es un retrato acumulativo: más allá de un caso aislado, se proyecta una imagen clara: un partido atrapado dentro un ecosistema caracterizado por el clientelismo, favores mutuos y protección cruzada.

Consecuencias políticas: presión institucional y desgaste silencioso

Las repercusiones políticas derivadas del caso Fontanera no solo afectan al ámbito penal; hay un impacto institucional bastante evidente:

La figura de la directora general de la Guardia Civil , Mercedes González , queda cuestionada tras sus reiteradas reuniones con Leire Díez así como por el borrado automático realizado en los chats.

, , queda cuestionada tras sus reiteradas reuniones con Leire Díez así como por el borrado automático realizado en los chats. El ministro Grande-Marlaska defiende su permanencia mientras reconoce lo grave que resultan los hechos expuestos en el sumario.

defiende su permanencia mientras reconoce lo grave que resultan los hechos expuestos en el sumario. Jueces como García-Castellón aparecen como perjudicados al denunciar maniobras e intentos presionantes en su contra.

A su vez, el Gobierno busca cambiar el rumbo anunciando unos nuevos presupuestos para 2027, apelando además por estabilidad institucional. Sin embargo, cada nueva filtración proveniente del sumario vuelve a poner sobre la mesa esa incómoda cuestión: ¿hasta qué punto ha cruzado líneas rojas el intento por defender al presidente bajo principios básicos del Estado democrático?

La política española ya había sido testigo anteriormente sobre lo peor relacionado con las cloacas vinculadas al caso Villarejo; ahora descubre también que hay fontaneros operando detrás. Y es posible que algunas veces las agendas revelen más verdades que muchos discursos pronunciados en sede parlamentaria.