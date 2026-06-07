Las investigaciones de la UCO desvelan que la trama Leire actuaba en la clandestinidad desde hace años

La versión oficial sostenía que la conocida como trama Leire surgió en 2024, en medio del escándalo por la imputación de Begoña Gómez y con Pedro Sánchez sumido en sus célebres días de reflexión. Sin embargo, el sumario de la Audiencia Nacional y los últimos informes de la UCO han hecho añicos esa narrativa: la red operaba mínimo desde 2019, teniendo como primera víctima a la emblemática juez Mercedes Alaya, y extendiendo sus tentáculos desde los ERE andaluces hasta los grandes conglomerados energéticos.

Lo que inicialmente se presentó como un “equipo de protección política” se asemeja cada vez más a una estructura paralela al Estado, con financiación, jerarquía y objetivos bien definidos: proteger intereses del entorno socialista y acosar a quienes indagaban en los casos más comprometidos.

Una red con jerarquía política y misión definida

Los investigadores identifican en la cúspide a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, ocupando un “nivel superior” de mando, mientras que Leire Díez se posiciona en un escalón “ejecutivo”, encargándose de operar sobre el terreno y reclutar individuos útiles, como el empresario Javier Pérez Dolset.

De acuerdo al sumario, Cerdán habría puesto a disposición de esta operativa toda la estructura del partido, facilitando recursos, contactos y pagos que la UCO estima en 188.000 euros para “desestabilizar sistemáticamente cualquier procedimiento judicial o actuación policial” que pudiera afectar al PSOE o al entorno gubernamental.

Entre 2021 y 2023, esta red incluso habría funcionado como una estructura paralela a la SEPI, interviniendo en al menos cinco operaciones de rescate y contratos públicos por un total de 132,9 millones de euros, aprovechando sus “relaciones e influencia” y contando con el apoyo de “diversos cargos públicos”.

La primera diana: Mercedes Alaya y el caso ERE

El sumario pone de manifiesto que las primeras acciones de esta trama no se relacionaron ni con Ferraz ni con los casos cercanos a La Moncloa, sino que giraron en torno al antiguo epicentro del escándalo socialista: Andalucía.

La UCO sostiene que el origen de esta red está vinculado al caso de los ERE, donde fueron condenados 19 dirigentes socialistas, incluidos expresidentes como José Antonio Griñán y Manuel Chaves, por desviar un total de 679 millones de euros en ayudas públicas.

En este contexto, se habría buscado en 2020 provocar la “muerte social” de Mercedes Alaya, la magistrada encargada del procedimiento. Las maniobras estaban destinadas a desacreditarla y minimizar el impacto que sus decisiones pudieran tener sobre el socialismo andaluz. La simbolización es clara: el primer objetivo no fue uno menor, sino precisamente aquella jueza que se convirtió en el emblema de la corrupción del PSOE en Andalucía.

De la SEPI al ‘caso SEPI’: poder público y negocios privados

Los informes elaborados por la UCO retroceden hasta finales de 2019 y principios de 2020 para detallar los primeros pasos dados por la trama. Los agentes sospechan que su núcleo inicial tenía como fin proteger intereses económicos vinculados a cargos socialistas relacionados con el llamado caso SEPI, donde se investigan comisiones millonarias a cambio de rescates financiados con dinero público.

En esa fase temprana, surge la conexión entre Leire Díez y el entorno de la SEPI, estableciendo una red que a partir de 2021 habría diseñado una operativa para “orientar” expedientes relacionados con ayudas y rescates, utilizando su influencia sobre el conglomerado público e incorporando presuntas mordidas.

La imagen que se perfila no es simplemente la de una “fontanera” política; es más bien un grupo capaz de influir en decisiones económicas estratégicas, impactando directamente en recursos públicos y sectores clave.

Hidrocarburos, riesgos violentos y advertencia a Repsol y Cepsa

Uno de los aspectos más preocupantes del caso se refiere al mercado de hidrocarburos. A raíz del análisis realizado sobre una conversación entre Claudio Rivas y su esposa, la UCO detectó amenazas junto con un tono que llevó a evaluar el riesgo potencial de asesinatos dentro del contexto competitivo por ese negocio.

Ante tal situación, la unidad investigadora decidió alertar tanto a Repsol como a Cepsa sobre las implicaciones peligrosas derivadas de estas tensiones. Se mostraba especial inquietud por una posible escalada violenta dentro de un sector donde convergen grandes intereses económicos junto a operadores oscuros.

Este episodio evidencia hasta qué punto esta trama no solo se limitaba a ejercer presión sobre jueces o policías; también coqueteaba con las fronteras del crimen organizado, enlazando política con áreas sensibles dentro de la economía real.

La ofensiva contra la Guardia Civil y el “emisario” del PSOE

La red no solo buscó neutralizar causas judiciales; su objetivo también abarcó golpear a quienes llevaban a cabo esas investigaciones. Según apunta la UCO, emprendió una campaña contra la propia Guardia Civil, enfocándose especialmente en su unidad élite: la Central Operativa.

Aquí destaca el papel del denominado “emisario del PSOE”, el abogado Christian Mesía, cuya iniciativa se encuentra en los orígenes de esta estrategia contra la Guardia Civil. La UCO ha interrogado al abogado José Luis Caramés para esclarecer las maniobras llevadas a cabo por Mesía y reconstruir cómo se formuló dicha estrategia para presionar, desacreditar o condicionar a los investigadores.

Paralelamente, Leire Díez impulsó una cruzada para señalar a la UCO como responsable de filtraciones hacia los medios sobre casos que afectaban al entorno político cercano a Sánchez. Esto incluyó presionar a Mercedes González, directora general del cuerpo policial, logrando abrirse así tres informaciones reservadas contra los agentes implicados. La intención era clara: desprestigiar a esa unidad élite y limitar su capacidad operativa.

De los días reflexivos de Sánchez hacia una crisis estatal

Las evidencias recopiladas por la UCO demuestran que cuando en abril de 2024 Leire Díez accede a Ferraz durante ese paréntesis vivido por Sánchez, lo cierto es que esta red no surge; más bien se perfecciona. Lo que hasta entonces había orbitado alrededor del caso ERE, así como algunas causas sensibles vinculadas a SEPI comienza ahora a utilizarse para mover toda la maquinaria del partido hacia un objetivo mucho más ambicioso: proteger al presidente, su círculo cercano y todos aquellos cuadros socialistas frente a cualquier procedimiento judicial o actuación policial.

Es revelador que Alaya fuera su primera víctima; también resulta alarmante considerar las deliberaciones sobre posibles asesinatos relacionadas con hidrocarburos. Y no menos importante es cómo ese mismo “emisario socialista” terminó bajo investigación tras impulsar una ofensiva contra nada menos que la Guardia Civil. Todo esto forma parte integral del mismo rompecabezas: una red política dispuesta a cruzar demasiadas líneas rojas.

El sumario del caso Leire narra estos hechos casi como si fuese un manual sobre cómo no gestionar correctamente el poder dentro un Estado democrático; pero esta vez son apuntes tomados por la propia UCO, respaldados por grabaciones e informes detallados con nombres concretos.

Fuentes: [Las pruebas de la UCO demuestran que la trama Leire operaba al menos desde 2019]