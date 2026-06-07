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Carta al director

JES anuncia su integración en Jóvenes Patriotas Españoles, una nueva etapa para la juventud patriótica

La organización juvenil presenta su nueva estructura nacional con el objetivo de ganar voz, representación y presencia territorial entre los jóvenes españoles

JES anuncia su integración en Jóvenes Patriotas Españoles, una nueva etapa para la juventud patriótica
Asier Fernández-Cavada PD.
Archivado en: Política

Sr. Director:

Le escribo como presidente de JES para comunicar lo que hoy es ya oficial: JES se integra en Jóvenes Patriotas Españoles, JPE. Una nueva etapa que nace de una convicción simple: los jóvenes españoles necesitamos más voz, más representación y más fuerza para defender el futuro de nuestro país.

El Comité Ejecutivo de JES aprobó la integración la semana pasada. Yo mismo asumiré la portavocía nacional de JPE. Carmen María, hasta ahora vicepresidenta de JES, se incorpora como Vocal Nacional. La presidencia recaerá en Santiago Mavkin, con Raúl como vicepresidente, junto a un equipo directivo que ya trabaja en la consolidación y expansión territorial.

JPE nace como asociación juvenil independiente y abierta. Tendrán cabida todos los jóvenes que compartan una visión patriótica de España, más allá de siglas. Nuestra afiliación política no es requisito. Nuestro compromiso sí: unidad nacional, raíces cristianas, libertad, seguridad ciudadana, control de inmigración y fronteras, defensa de la familia, igualdad de oportunidades, respeto a nuestra historia y soberanía nacional.

Los jóvenes afrontamos problemas reales: vivienda, empleo, educación, futuro. Y creemos que la respuesta no es silencio ni resignación. Es participación. JPE quiere que los jóvenes volvamos a ser protagonistas del futuro de España, colaborando con todas las entidades que defiendan esos mismos objetivos.

Asumimos esta responsabilidad con ilusión y con ganas de crecer. Madrid, 7 de junio de 2026.

Asier Fernández-Cavada
Portavoz Nacional de Jóvenes Patriotas Españoles

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