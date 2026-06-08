Se confirma la vergüenza: el Congreso aparta a Ndongo tres meses por hacer preguntas incómodas

La suspensión de tres meses impuesta a Bertrand Ndongo no es solo una sanción administrativa. Es, sobre todo, un síntoma. El síntoma de un poder político cada vez menos dispuesto a tolerar preguntas incómodas, especialmente cuando estas van dirigidas a quienes hoy controlan la Mesa del Congreso.

Ndongo, reportero de Periodista Digital, no es un recién llegado ni un perfil discreto. Su estilo es directo, incisivo y, para muchos en la izquierda parlamentaria, profundamente incómodo. Pero esa incomodidad forma parte esencial del periodismo: preguntar lo que otros no preguntan, insistir donde otros callan y romper la coreografía previsible de muchas ruedas de prensa.

El argumento formal para apartarle es conocido: intervenir sin turno en una comparecencia de Sumar. Sin embargo, resulta difícil ignorar el contexto. La sanción máxima llega en un momento en el que determinados perfiles periodísticos acumulan reproches no tanto por cómo preguntan, sino por qué preguntan y a quién.

La Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, ha optado por la vía más dura pese a que existía margen para una sanción menor. Esa elección no es neutra. Es una decisión política que lanza un mensaje claro dentro y fuera de la Cámara: salirse del guion tiene consecuencias.

No es un caso aislado. La sanción paralela a Vito Quiles refuerza la sensación de que se está configurando un filtro de facto sobre qué tipo de periodismo es aceptable en el Congreso. Mientras algunos periodistas mantienen un acceso fluido y sin fricciones, otros, más críticos, ven cómo se estrecha el margen hasta el castigo.

El problema de fondo no es Ndongo. El problema es el precedente. Cuando una institución pública empieza a decidir, en la práctica, qué preguntas son tolerables, la libertad de prensa deja de ser un principio sólido para convertirse en algo condicionado.

Porque hoy es un reportero concreto. Mañana puede ser cualquiera que incomode lo suficiente.