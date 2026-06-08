El ‘control de togas’ de Leire Díez: cuando Villarejo se convierte en manual de instrucciones

Las agendas de Leire Díez, conocida como la “fontanera” del entorno socialista, han dejado de ser un simple material incautado para transformarse en un pequeño mapa del poder en la España reciente. En ellas no solo se encuentran citas, nombres y números de teléfono; también se revela una idea recurrente, el famoso “control de togas”, y un modelo a seguir muy específico: el excomisario José Manuel Villarejo.

Las anotaciones que han salido a la luz en los últimos días muestran que Díez no se limitó a observar el fenómeno Villarejo; lo analizó, lo copió y trató de apoderarse de parte de su archivo, desde cuadernos hasta grabaciones. Este material, cargado de sensibilidad política y judicial, habría alimentado una estrategia enfocada en magistrados del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, quienes ocupaban un lugar prioritario en sus notas manuscritas.

Mientras tanto, el Gobierno se esforzaba en el Congreso por negar, matizar o disimular el alcance de las reuniones entre Díez y altos funcionarios del Estado. Todo esto alimenta la sensación de que en esta historia hay demasiadas coincidencias como para considerarla una simple anécdota administrativa. Según un informe de La Razón, Moncloa rechazó en varias ocasiones la existencia de encuentros entre Díez y figuras clave del Ministerio del Interior, pese a que dichas reuniones están documentadas oficialmente y forman parte del proceso judicial en curso.

Villarejo como referencia y el objetivo del “control de togas”

Las agendas de Díez dejan claro que el excomisario Villarejo era mucho más que un viejo conocido dentro del ecosistema político-mediático. Para ella se convirtió en un auténtico referente operativo: buscó sus cuadernos, accedió a parte de sus grabaciones y dejó constancia sobre un posible “acuerdo” que incluía información sobre jueces y causas sensibles, como el caso “Badajoz” o la operación BBVA–Sabadell.

Entre los apuntes destacan:

Alusiones al “archivo personal documentado con audios, notas e informes completos inéditos” perteneciente a Villarejo.

perteneciente a Villarejo. Referencias a su propia estrategia del “control de togas” , centrada en seguir, documentar y condicionar a jueces y fiscales específicos.

, centrada en seguir, documentar y condicionar a jueces y fiscales específicos. Menciones sobre cómo construir narrativas para cuestionar escuchas judiciales y sobre el uso de herramientas tecnológicas asociadas a empresas cercanas, como Egobox.

La influencia del modelo Villarejo va más allá de lo estético. Se refleja en la fusión de:

Inteligencia informal (contactos discretos, ex policías e intermediarios).

Documentación meticulosa (agendas, audios e informes).

Presión mediática y política sobre procedimientos judiciales sensibles.

Desde una perspectiva política, el problema es doble: por un lado, existe un aparato destinado a “monitorizar” a la Judicatura; por otro lado, los propios apuntes sugieren que esa información podría ser utilizada como moneda de cambio para mejorar la situación procesal del excomisario.

Moncloa, las respuestas al Congreso y las reuniones incómodas

Conforme avanzaba la investigación, el Ejecutivo enviaba al Congreso respuestas que hoy contrastan abiertamente con lo revelado por las agendas y la causa judicial. Según La Razón sobre cómo Moncloa mintió al Congreso acerca de las reuniones entre Leire Díez y altos cargos, el Gobierno negó repetidamente encuentros con la entonces directora de la Guardia Civil, Mercedes González, aunque esas citas figuran tanto en documentación interna como en los propios apuntes de Díez.

La situación es compleja:

Diputados registran preguntas formales sobre los contactos entre Díez e Interior.

Moncloa responde oficialmente que no hay constancia ni registro oficial sobre dichas reuniones.

ni registro oficial sobre dichas reuniones. La investigación judicial junto con las agendas demuestran lo contrario: efectivamente hubo varias citas, algunas en momentos muy críticos.

Desde una óptica institucional, esto abre un flanco preocupante:

Se pone en tela de juicio la veracidad de las respuestas parlamentarias , esencial para controlar al Gobierno.

, esencial para controlar al Gobierno. Surge la sospecha sobre una posible gestión paralela respecto a asuntos judiciales fuera de los cauces formales.

La combinación entre fontaneros políticos, excomisarios y respuestas poco claras ante el Parlamento es un cóctel explosivo en un clima donde reina la desconfianza hacia la separación de poderes.

La Guardia Civil en el centro del tablero: la comparecencia en el Senado

El caso trasciende ya los juzgados. El Senado ha convocado a la directora de la Guardia Civil para el próximo jueves con el propósito de aclarar los detalles sobre sus encuentros con Leire Díez. Esta comparecencia promete ser políticamente intensa no solo por su contenido sino también por su momento crítico, justo cuando se debate sobre la politización del sistema judicial y la reforma del Consejo General del Poder Judicial.

La Cámara Alta intentará esclarecer:

Cuántas reuniones tuvieron lugar entre Mercedes González y Díez.

y Díez. En qué contexto se llevaron a cabo: si fueron parte de agenda institucional o si respondieron a contactos informales o gestiones políticas delicadas.

Si estas citas fueron comunicadas a Interior y Moncloa y cómo fueron registradas.

Todo esto coincidirá con la ofensiva parlamentaria impulsada por el PP en el Senado para reformar cómo se eligen los vocales del CGPJ, buscando devolver mayor peso a los jueces en designar sus representantes. La controversia alrededor del “control de togas” sirve así como un argumento adicional para quienes critican la interferencia política dentro de los tribunales.

Ferraz, Narbona y la batalla interna por contener el fuego

El caso Leire Díez no solo ha tensado las relaciones entre Gobierno y Parlamento; también ha afectado a los altos mandos del PSOE. Diversas fuentes indican que ha habido mensajes e intercambios entre Díez y Cristina Narbona, así como discusiones internas sobre cómo “reconducir” los ataques al presidente mientras gestionan los daños colaterales derivados del caso.

En el Senado, donde el PSOE arriesga gran parte de su relato institucional, intentarán presentar esta trama como algo individualizado, desvinculado completamente de su dirección. Sin embargo, las agendas revelan:

Contactos continuos con figuras cercanas al PSOE.

con figuras cercanas al PSOE. Participación activa en debates estratégicos acerca de cómo responder ante medios e instancias judiciales.

Un lenguaje interno que denota familiaridad con términos relacionados con las “cloacas” y equilibrios con Villarejo.

El verdadero riesgo para Ferraz es que esta “fontanera” acabe convirtiéndose en símbolo representativo de una forma oscura e insidiosa de hacer política.

Curiosidades y detalles que dejan huella

Más allá del impacto institucional inmediato, este caso acumula detalles sorprendentes:

Díez utilizaba expresiones casi propias de una serie televisiva como el término “control de togas”, repetido insistentemente en sus cuadernos.

Sus agendas contienen referencias a operaciones corporativas tales como la OPA BBVA–Sabadell , donde confluyen economía, poder financiero y política.

, donde confluyen economía, poder financiero y política. La supuesta “fontanera” llegó incluso a mostrar interés específico por el “archivo personal documentado” perteneciente a Villarejo; casi como si fuera una biblioteca privada repleta secretos estatales.

Este asunto ha derivado ya hacia varias ramas judiciales distintas; algunas bajo secreto sumarial e incluyendo abundante material extraído mediante WhatsApp, agendas o grabaciones recopiladas por la UCO.

En un país acostumbrado a giros inesperados en su narrativa política, la historia relacionada con Leire Díez, Villarejo y su famoso “control de togas” añade otro capítulo intrigante a esta saga oscura conocida como las cloacas españolas. Esta vez nos presenta cuadernos subrayados, respuestas parlamentarias cuestionables e incluso un Senado dispuesto nuevamente a ser escenario principal del drama político.