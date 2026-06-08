La ‘gestapillo’ silenciosa de Antonio Hernando: del despacho de Moncloa a la sombra de los ERE

La política en España sigue demostrando que la realidad puede ser más intrigante que cualquier ficción. El nombre de Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones y miembro destacado de la Ejecutiva del PSOE, vuelve a aparecer en el centro de una estructura interna que, según diversas fuentes, se habría creado para vigilar muy de cerca los asuntos judiciales más delicados para el partido y su líder, Pedro Sánchez.

Lo que algunos en Ferraz llamaron con ironía una “gestapillo” no era simplemente un chiste entre colegas, sino un mecanismo no oficial diseñado para supervisar causas judiciales que afectaban tanto al PSOE como a sus rivales, con especial énfasis en el caso de los ERE en Andalucía y las investigaciones relacionadas con el actual presidente del Gobierno.

El verano de 2021 marca un punto crucial. Tras la crisis gubernamental que resultó en la salida abrupta de José Luis Ábalos, Iván Redondo y Carmen Calvo, Óscar López asume como jefe del Gabinete de Sánchez y, poco después, Hernando es reintegrado en Moncloa. Desde ese momento, según testimonios socialistas recogidos por los medios, se le considera el “enlace entre Moncloa y Ferraz” en lo concerniente a procedimientos judiciales que afectan al partido y a su líder.

En este contexto, y según una exclusiva de Ketty Garat publicada en The Objective, Hernando habría promovido en 2021 una pequeña red interna –la mencionada “gestapillo”– destinada a seguir, analizar y “controlar” las causas judiciales sensibles. No era una unidad formalizada, sino una red discreta alimentada por informes, contactos y reuniones selectas.

Entre las prioridades de esta estructura figuraban los macroprocesos del caso de los ERE en Andalucía, las causas que afectaban al PP, prestando especial atención a aquellas que pudieran debilitar a la oposición y cualquier procedimiento relacionado con el entorno más cercano a Sánchez, especialmente las investigaciones sobre presuntas maniobras policiales antes de su llegada a Moncloa.

La puerta de entrada: Leire Díez y la “información de los ERE”

El eje central de esta historia es Leire Díez, ex concejal socialista y antigua directiva de Correos, ya conocida como la “fontanera” de Ferraz. Su cuaderno azul y sus movimientos han revelado gran parte del funcionamiento interno de la trama.

De acuerdo con las informaciones divulgadas, Hernando, recién llegado a Moncloa, solicitó a Elena Valenciano que se reuniera con Leire Díez porque afirmaba tener “información sobre los ERE”. No se trataba simplemente de una filtración: esta reunión se concibió como un primer enlace entre la fontanera y el antiguo aparato socialista andaluz, muy golpeado por las condenas relacionadas con el caso ERE, teniendo figuras como Gaspar Zarrías bajo el radar.

De aquella maniobra surge una secuencia relevante:

Llamada de Hernando a Elena Valenciano para que reciba a Leire Díez y la conecte con Zarrías “porque podía ayudar con el tema de los ERE”.

para que reciba a Leire Díez y la conecte con Zarrías “porque podía ayudar con el tema de los ERE”. Una cita en la Plaza de Olavide , Madrid, donde se reunieron Valenciano, Zarrías, Leire Díez y el propio Hernando , a la cual la fontanera asistió portando un “archivador gordísimo” repleto de dosieres sobre los ERE.

, Madrid, donde se reunieron , a la cual la fontanera asistió portando un repleto de dosieres sobre los ERE. A partir de ese momento, Leire se convierte en una pieza clave dentro del circuito informativo, moviéndose entre Ferraz, Moncloa y antiguos líderes socialistas.

La imagen de Leire con su voluminoso archivador no solo ilustra el momento; también refleja un objetivo más profundo: crear una inteligencia paralela sobre jueces, fiscales y causas que impactan directamente al partido.

De los ERE a la “muerte social” de la juez Alaya

Las investigaciones llevadas a cabo por la UCO y el juez Santiago Pedraz han demostrado que la trama Leire no surgió en 2024 ni siquiera en 2021; operaba al menos desde 2019. La juez Mercedes Alaya, quien fue instructora original del caso ERE, se convirtió rápidamente en uno de sus primeros objetivos.

La red habría trabajado para “desactivar” el caso ERE y reducir su impacto político sobre el PSOE andaluz, buscar la “muerte social” de Alaya -este término aparece recurrentemente en los sumarios e implica campañas para desacreditarla mediante presiones indirectas- y proteger intereses económicos relacionados con casos como el del “caso SEPI”, donde se investigan comisiones por rescates públicos.

En este ecosistema complejo, la “gestapillo” creada por Hernando actuaba como un puente entre el poder político y las cloacas informativas: lo que llegaba desde la red liderada por Leire era analizado, filtrado y transformado en decisiones o estrategias comunicativas internas.

El relato exhaustivo sobre cómo Hernando habría organizado esta estructura para controlar las causas judiciales está disponible en esta investigación realizada por The Objective, una exclusiva elaborada por Ketty Garat, que ha sacudido el panorama político actual.

Ferraz, Moncloa y el coste político de la sombra

El encuadre institucional detrás de este esquema resulta explosivo. Hernando no era un simple militante; ocupó primero el cargo de director adjunto del Gabinete de Presidencia y posteriormente fue alto cargo del Ministerio de Transformación Digital. Desde esos puestos estratégicos, según testimonios recogidos tanto en sumarios como por investigaciones periodísticas recientes, habría ejercido como “cabeza pensante” detrás del entramado político destinado a gestionar riesgos judiciales.

Las repercusiones políticas son claras: