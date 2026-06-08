Pedraz acorrala al PSOE de Sánchez: la imputación por organización criminal cada vez más cerca

El escenario que durante años parecía pertenecer a la ficción política se ha materializado en la mesa de un magistrado de la Audiencia Nacional: el PSOE de Pedro Sánchez puede ser imputado por organización criminal. El juez Santiago Pedraz está considerando señalar al partido de Ferraz ante los indicios que han trascendido durante la investigación en el contexto de la conocida como ‘trama SEPI’.

El procedimiento ya no se limita a los nombres menos relevantes.

El sumario avanza hacia el núcleo orgánico del partido, abarcando sus finanzas, sedes y estructura interna. Esto también involucra directamente al propio presidente del Gobierno, quien aparece mencionado en las diligencias con discretas iniciales y anotaciones que detallan reuniones, estrategias y contactos cruzados, según detalla Libertad Digital.

De las “cloacas de Ferraz” a la imputación de un partido

La investigación que lleva a cabo Pedraz se centra en el supuesto uso de recursos del PSOE para crear una estructura destinada a influir en causas judiciales delicadas para el Gobierno y su entorno personal, especialmente tras la imputación de Begoña Gómez.

Según el auto que autorizó el registro de la sede de Ferraz el pasado 27 de mayo, el magistrado observa una “unidad de acción y dirección” en cómo se sufragaron costes y se organizaron las actividades de la trama. La Guardia Civil, a través de la UCO, ha detectado:

Pagos mensuales de 4.000 euros a Leire Díez , apodada “fontanera” del partido, encubiertos con facturas supuestamente falsas emitidas por la Secretaría de Organización.

, apodada “fontanera” del partido, encubiertos con facturas supuestamente falsas emitidas por la Secretaría de Organización. Uso de sedes, personal y logística del PSOE para actividades ajenas a su labor política habitual: recopilación de información, presión sobre testigos, maniobras procesales y estrategia mediática.

para actividades ajenas a su labor política habitual: recopilación de información, presión sobre testigos, maniobras procesales y estrategia mediática. La implicación de figuras clave como el ex secretario de Organización Santos Cerdán y la gerente del partido Ana María Fuentes, quienes son señalados por haber puesto “la propia estructura del partido” al servicio de esta maquinaria investigada.

En un aspecto notable del procedimiento, la UCO solicitó al PSOE su Programa de Cumplimiento Normativo (el programa de compliance), un paso que diversas fuentes jurídicas consideran como una antesala habitual para la imputación de una persona jurídica por delitos cometidos dentro su estructura.

La investigación se centra, por lo tanto, en una idea clave: si parte del aparato del partido gobernante ha podido transformarse en un instrumento operativo de una organización criminal con el fin de proteger intereses políticos y personales.

Quiénes están ya en el banquillo de la instrucción

Pedraz lidera esta causa contra un grupo selecto que forma parte del núcleo operativo implicado Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y hombre de confianza de Pedro Sánchez, Leire Díez, encargada de fontanería política dentro del partido, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero andaluz Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver.

Todos ellos están siendo investigados por organización criminal, varios delitos relacionados con cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y otros delitos contra las instituciones del Estado.

Según juristas consultados, parece que la acusación podría producirse después de que el juez interrogue a todos los investigados como individuos y, a partir de esos testimonios y los movimientos financieros del partido desde 2024, decidir sobre la posible imputación del PSOE como entidad jurídica.

Paralelamente, el partido enfrenta otro desafío legal: una posible acusación por financiación ilegal ante el Juzgado Central de Instrucción nº 2, lo cual podría llevar a una situación en que se produzca una doble imputación penal para esta formación que sostiene al Gobierno.

El nombre que se intenta esconder: “P. S.”

En un momento especialmente complicado para Moncloa, las diligencias hacen mención a referencias hechas por Leire Díez sobre un ‘misterioso’ “P. S.” en anotaciones internas y comunicaciones que detallan reuniones e instrucciones relacionadas con decisiones clave.

En un contexto donde parece claro que el principal beneficiario político sería el entorno cercano a Pedro Sánchez, esas siglas no requieren grandes deducciones para ser identificadas.

En especial cuando hay constancia sobre encuentros en Ferraz tras los “cinco días de reflexión” del presidente, se documentan estrategias compartidas junto a un seguimiento exhaustivo a la agenda presidencial y las iniciales están asociadas a decisiones que terminan favoreciendo a Sánchez o su entorno.

Para un juez instructor, esa combinación entre siglas, fechas y beneficios concretos constituye algo más que una mera sospecha. No se trata tanto solo de una “prueba reina”, sino más bien un hilo conductor que acerca al presidente al núcleo mismo de esta organización investigada.

Sánchez, políticamente atrapado aunque no haya imputación (todavía)

Desde un punto estrictamente procesal, no es sencillo esperar una imputación inmediata contra Sánchez: esto requiere indicios sólidos sobre su participación o conocimiento directo respecto a esa organización criminal. Sin embargo, lo cierto es que ya han surgido elementos que lo dejan claramente políticamente atrapado.

Los factores que lo rodean son varios: la trama presuntamente activa se inicia justo después de la imputación contra Begoña Gómez, cuando más vulnerable estaba tanto personal como políticamente el presidente. la red bajo investigación habría funcionado utilizando recursos del partido –locales, personal y fondos– cuya responsabilidad última recae en la dirección central desde Ferraz.

Una eventual imputación del PSOE significaría un reconocimiento judicial indiscutible: dentro del núcleo dirigente se habría organizado y financiado una estructura destinada a interferir en los procesos judiciales para proteger tanto al Gobierno como al círculo cercano al presidente.

Incluso sin haber recibido una citación formal hasta ahora, surge inevitablemente en el debate político y mediático una pregunta crucial: ¿puede seguir un presidente en su puesto si su propio partido está acusado formalmente por organización criminal con fines protectores hacia él y sus allegados?

Si finalmente se confirma dicha imputación, España enfrentaría una situación límite -sin precedentes, como la que tenemos actualmente, y todavía más peligrosa- tener al partido gobernante procesado como organización criminal mientras su líder permanece aferrado al poder en Moncloa. En términos institucionales, esto tendría repercusiones comparables a las provocadas por un terremoto controlado; quizás no derribe todo el edificio político existente pero sí dejaría huellas visibles en todos sus niveles.