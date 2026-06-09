Illa se desinfla, Orriols se dispara: la Cataluña que dibujan las encuestas

La aritmética política en Cataluña vuelve a situarse en un punto de bloqueo. El PSC de Salvador Illa perdería el Gobierno que aún no ha llegado a ejercer, mientras la ultraderecha independentista de Aliança Catalana despega y reconfigura el tablero político. El resultado es una Cataluña que suma escaños, pero carece de mayorías estables.

Las proyecciones indican un retroceso para los socialistas, un castigo que se puede atribuir tanto al desgaste del “buen gestor” Illa como a la persistente sombra de la corrupción socialista, un tema recurrente en el debate público durante los últimos meses. Junts no capitaliza este desgaste y el independentismo tradicional observa con preocupación el ascenso de Sílvia Orriols, quien se ha convertido en un árbitro incómodo para cualquier posible mayoría.

El desplome de Illa: del “buen gobierno” al voto de castigo

La última oleada del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) coloca al PSC como primera fuerza, aunque con menos apoyo que en las anteriores elecciones autonómicas, estimándose entre 40-42 escaños, cifra que está por debajo o igual a los 42 actuales. La euforia del año pasado ha dado paso a una sensación de estancamiento y cierta tendencia hacia la baja.

El diagnóstico presenta dos caras:

Desgaste de la marca socialista debido a los casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno del PSC, como el conocido caso Cerdán, que ha mermado su imagen como institución solvente.

debido a los casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno del PSC, como el conocido caso Cerdán, que ha mermado su imagen como institución solvente. Desilusión ante la promesa de una “buena gestión”, especialmente tras crisis como la de Rodalies, que han puesto en entredicho el relato sobre la eficiencia en los servicios públicos.

En las estimaciones más pesimistas, Illa podría perder hasta nueve escaños, lo cual haría inviable repetir cualquier fórmula sólida de mayoría progresista. Aunque algunas proyecciones son menos drásticas, todas coinciden en lo siguiente:

No habrá suma estable con ERC y los Comuns .

y los . Las posibilidades de un acuerdo con Junts seguirían bloqueadas por la desconfianza mutua y el coste político para ambos ante su electorado.

La regla no escrita sigue siendo clara: el PSC no pacta con Vox y el independentismo “clásico” rechaza a Aliança Catalana. Con estos vetos cruzados, la presidencia de Illa se convierte en una meta aritméticamente posible, pero políticamente inalcanzable.

Aliança Catalana: de marginal a árbitro involuntario

Mientras el PSC pierde fuerza, Aliança Catalana (AC) protagoniza uno de los saltos más destacados. El CEO le atribuye ya alrededor de 10 escaños, tras haber comenzado con solo 2 en el Parlament. En algunos escenarios, su crecimiento podría alcanzar hasta diez diputados respecto a su punto inicial, un avance que coloca a Orriols entre los grupos medianos.

El secreto detrás de este crecimiento radica en dos ejes fundamentales:

Atracción del voto de Junts , que ha visto cómo parte de su electorado se traslada hacia AC buscando un discurso más contundente sobre inmigración e identidad nacional.

, que ha visto cómo parte de su electorado se traslada hacia AC buscando un discurso más contundente sobre inmigración e identidad nacional. Aprovechamiento del descontento social en comarcas donde se siente abandono institucional, inseguridad y pérdida económica.

La aprobación de Sílvia Orriols entre sus votantes roza el 97 %, superando incluso a los líderes del PSC, Junts y ERC. Este liderazgo sólido se complementa con un discurso sin matices frente a la inmigración y el islam, rompiendo así con el marco tradicional del soberanismo. Para muchos votantes independentistas desencantados, AC ofrece una mezcla atractiva de “orden en casa” y ruptura con el sistema político establecido.

La paradoja surge cuando el ascenso de AC complica aún más la posibilidad de una mayoría independentista. Los partidos soberanistas tradicionales rechazan a Orriols, y sin su participación las cuentas no salen. El independentismo necesita a AC, pero no puede permitirse reconocerlo abiertamente.

El auge de la xenofobia: la inmigración como tercer gran problema

Las encuestas del CEO y otros estudios recientes coinciden en señalar que la inmigración asciende rápidamente en las preocupaciones prioritarias para los catalanes. En el último análisis, se posiciona como el tercer problema general (9 %), aunque se convierte en el primero para quienes votan por la derecha y extrema derecha.

Los datos son reveladores:

Es considerado el principal problema por el 33 % de los votantes de Vox y por el 27 % entre los electores de Aliança Catalana.

por el 33 % de los votantes de Vox y por el 27 % entre los electores de Aliança Catalana. En otros partidos predominan inquietudes relacionadas con la vivienda y descontento político.

Paralelamente, la simpatía hacia Vox y Aliança Catalana ha crecido durante los últimos tres años, mientras disminuye para PSC, Junts y Comuns. Este cambio ambiental configura una Cataluña donde prevalece un discurso centrado en orden, fronteras y rechazo hacia lo diferente; un fenómeno palpable tanto en barrios populares como en comarcas rurales.

La xenofobia no solo se manifiesta mediante escaños. Se infiltra también en el lenguaje político cotidiano, afectando debates sobre seguridad, ocupación residencial o ayudas sociales. AC ha sabido aprovechar esta corriente al mezclarla con su mensaje independentista; mientras Vox lo hace desde una perspectiva españolista.

Un Parlament numéricamente lleno y políticamente vacío

El resultado final es una Cataluña ingobernable desde un punto práctico:

El PSC continúa siendo primero pero sin capacidad clara para formar mayoría ni hacia la izquierda ni hacia el centro nacionalista.

Junts mantiene su segunda posición con entre 28-30 escaños , aunque pierde influencia real al ver cómo parte de su electorado busca refugio en AC.

, aunque pierde influencia real al ver cómo parte de su electorado busca refugio en AC. ERC experimenta un leve incremento pero no suficiente para liderar una alternativa ni estabilizar ninguna coalición.

PP y Vox pelean por ocupar la cuarta posición; un Vox ascendente compite con Aliança Catalana por captar al descontento identitario.

Los vetos cruzados crean una situación inusual incluso para los estándares catalanes:

La mayoría progresista (PSC–ERC–Comuns) solo existe sobre papel y bajo condiciones altas respecto a los escaños.

La mayoría independentista resulta inviable sin AC, a quien ninguno desea legitimar como socio.

Una gran coalición transversal que incluya tanto al PSC como a Junts tendría enormes repercusiones negativas para ambos partidos e incrementaría aún más las críticas hacia lo establecido.

Mientras tanto, la ciudadanía señala vivienda, política e inmigración como sus principales preocupaciones, pero observa un Parlament fragmentado cuya credibilidad disminuye continuamente. En este vacío proliferan tanto el abstencionismo como opciones más radicales.