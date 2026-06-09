Sánchez no consigue convertir al Papa en su salvavidas político ante la corrupción y el escándalo del PSOE

La imagen fue cuidadosamente orquestada: Pedro Sánchez recibiendo al papa Francisco en un ambiente de solemnidad institucional, mensajes de concordia y fotografías diseñadas para recorrer informativos y redes sociales durante días. Sin embargo, la política tiene una costumbre incómoda: no se ajusta al guion de Moncloa cuando los jueces siguen emitiendo autos. La estrategia de utilizar la agenda papal como un balón de oxígeno frente a los casos de corrupción que amenazan al PSOE ha durado lo que un suspiro.

Como apuntaba recientemente El Debate, el intento del presidente del Gobierno de aprovechar la visita papal como una especie de “anestesia general” ante los escándalos ha chocado con una realidad ineludible: nuevas citaciones judiciales, querellas admitidas a trámite y un goteo constante de información sobre la llamada cloaca socialista que sigue aflorando. En la práctica, el foco mediático ha oscilado entre las imágenes protocolarias y un sumario cada vez más incómodo para Ferraz y Moncloa.

La visita del Papa frente al ruido de la cloaca

Desde Moncloa se confiaba en que el impacto simbólico de la presencia de Francisco en España ayudara a reducir la tensión y desviar la conversación política hacia la agenda social y los mensajes del pontífice sobre migración, desigualdad o paz. La operación parecía tener sentido comunicativo: situar al presidente junto a una de las figuras morales más influyentes del mundo, en medio de una tormenta judicial relacionada con el caso Begoña Gómez, la red de intermediación político-empresarial y esa expresión que ya se ha instalado en el debate público: la cloaca del PSOE.

Sin embargo, la investigación sobre la supuesta estructura paralela de influencia y manipulación judicial relacionada con el entorno socialista ha continuado generando titulares incompatibles con esa imagen solemne.

Se ha revelado que esta trama habría funcionado para ayudar a la defensa de Begoña Gómez, reconociendo contactos y asesoría oficiosa para “reforzar” su estrategia procesal.

Sánchez ha tenido que desmentir, como ya hizo en los casos Ábalos o Cerdán, cualquier conocimiento sobre estas maniobras, insistiendo en que ignoraba las actuaciones de la exmilitante socialista Leire Díez y otros implicados mencionados en las informaciones sobre la cloaca.

La combinación es letal desde el punto de vista político: mientras el Gobierno aboga por diálogo y estabilidad, los autos judiciales y las filtraciones dibujan un ecosistema donde el partido habría contado con una red oficiosa para influir en causas delicadas, orientar testigos y manejar documentación sensible. El contraste con la narrativa oficial de “normalidad democrática” es evidente.

Pedraz mueve ficha y el PSOE se inquieta

Paralelamente al episodio papal, el frente judicial ha sumado movimientos significativos. El juez Santiago Pedraz, encargado de una de las piezas más delicadas para el sanchismo, ha citado como testigo a la presidenta del PSOE, un gesto procesal que introduce al corazón orgánico del partido en medio de la investigación. Este paso, más allá de su relevancia jurídica, tiene un impacto simbólico considerable: el caso deja de ser algo “periférico” para afectar directamente a la cúpula socialista.

Pedraz también ha solicitado información a la Fiscalía General del Estado sobre reuniones y contactos con la trama investigada. Esta petición va al centro del debate sobre la imparcialidad del Ministerio Público en un contexto donde la oposición denuncia el control gubernamental sobre dicha institución. Para el relato del Ejecutivo, que sostiene que todo se reduce a “lawfare” o persecuciones políticas, que un juez pida explicaciones formales a la Fiscalía complica notablemente su defensa.

La lectura política es clara: el PSOE pierde margen para presentar estos procedimientos como episodios menores.

La figura de su presidenta entra en el radar mediático y judicial, generando interrogantes sobre qué sabía y cuándo lo supo.

El discurso contra las “fake news” y las “tramas reaccionarias” se debilita cuando quien reclama datos es un magistrado de la Audiencia Nacional y no un tertuliano.

Air Europa: el rescate que vuelve como bumerán

Mientras tanto, otro caso vuelve a cobrar protagonismo: el rescate de Air Europa. El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha admitido las querellas presentadas por PP y Vox por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con esta operación, que implicó 475 millones de euros en fondos públicos.

El juez José María Escribano ha citado como investigado al actual vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, quien ocupaba el cargo como presidente interino cuando se aprobó dicho rescate, debiendo declarar el 3 de julio. Además, se han ordenado recabar una amplia batería documental:

Expediente completo del rescate.

Informes fiscales y correos electrónicos relacionados con dicha operación.

Identificación del consejo gestor y técnicos implicados en esta decisión.

Esta reapertura coloca bajo escrutinio una medida económica clave durante la pandemia, que el Gobierno siempre presentó como un ejemplo solidario para “salvaguardar empleos” y apoyar empresas estratégicas. Ahora bien, desde la oposición argumentan que no se cumplieron los requisitos legales para llevar a cabo este rescate y que se favoreció arbitrariamente a esta aerolínea.

La cuestión no solo es jurídica. En términos políticos, Air Europa añade presión al discurso anticorrupción del sanchismo: se trata de un caso significativo desde una perspectiva económica, con nombres relevantes involucrados, justo cuando ya había erosión ciudadana respecto al uso adecuado de fondos públicos debido a otros casos como Koldo.

El eco de Zapatero y las acusaciones populares

En este clima convulso, las acusaciones populares han solicitado al juez Manuel García-Castellón Calama que considere imputar a las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en otra causa vinculada a esa red empresarial. Esta petición deberá ser valorada por el magistrado e introduce un componente simbólico muy incómodo para el PSOE: el apellido Zapatero, todavía considerado una referencia moral dentro del ala más sanchista del partido, aparece ahora también en los tribunales aunque sea mediante su entorno familiar.

Aunque aún no se ha decidido si se aceptará dicha imputación, solo su mención alimenta esa percepción creciente acerca del universo socialista atravesado por múltiples frentes: entre su núcleo actual sanchista, los viejos referentes zapateristas y todo lo relacionado con su aparato orgánico.

Cuando la foto no tapa el sumario

El intento por parte del Gobierno para hacer funcionar esta visita papal como bálsamo se ha topado con tres fuegos distintos:

La cloaca del PSOE relacionada con Begoña Gómez.

relacionada con Begoña Gómez. La citación a su presidenta y lo que ello implica sobre los contactos con esa trama investigada por parte de la Fiscalía General.

La investigación reabierta acerca del rescate millonario a Air Europa.

En este tablero político español donde todo gira alrededor del relato comunicativo, queda claro: ni siquiera una fotografía junto al Papa puede servir como tapadera cuando lo verdaderamente relevante no es solo lo superficial sino lo profundo; cuando lo que crece son los autos judiciales más allá del ruido mediático. Y así, mientras homilías resuenan junto a ruedas de prensa e instrucciones judiciales, muchos en Madrid se preguntan quién será más mencionado este verano: ¿el pontífice en crónicas sociales o los altos cargos socialistas ante los juzgados?