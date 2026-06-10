Cayetana pulveriza a Sánchez con una cita de la moción de censura: “Narciso hablaba ya de sí mismo”

Sencillamente, magistral.

En una intervención cargada de dureza y precisión quirúrgica durante el cara a cara con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, este miércoles 10 de junio de 2026, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, la diputada de Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, desmontó las defensas del Gobierno de Pedro Sánchez recurriendo a sus propias palabras de la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018.

Álvarez de Toledo comenzó recordando la doctrina que el propio Sánchez estableció en 2014 sobre la responsabilidad política: “¿Por qué la doctrina que sirvió a Sánchez para exigir la dimisión de Rajoy no le alcanza hoy a él para dimitir?”. La parlamentaria popular exigió coherencia al socialista y le reprochó que invoque “el nombre del Papa en vano para tapar su corrupción”.

La diputada no dejó títere con cabeza. Denunció los “funerales laicos” y el “blindaje del aborto” como parte de una agenda ideológica, y arremetió contra los ataques del Ejecutivo a la independencia judicial. “Ministros llaman golpistas a los jueces pero no hay injerencia. El CGPJ lleva nueve comunicados por sus ataques pero no hay injerencia. Los jueces hacen huelga para defender su independencia, pero no hay injerencia. Señor Bolaños, la injerencia es usted”, afirmó con rotundidad.

«Deje de mentir»

Álvarez de Toledo describió una “cloaca pagada por el PSOE para destruir a jueces, fiscales y policías”. Aplicando la misma lógica que Sánchez utilizó en el pasado, sentenció: “Si Sánchez lo sabía, responsabilidad penal; si Sánchez no lo sabía, responsabilidad política. Tiene que dimitir porque es su propia doctrina”.

La intervención también abordó el caso de la UCO en el Ministerio del Interior y Leire Díez: “La diferencia entre Leire y usted no es moral, es jerárquica. ¿Por qué no se querellan contra ella? ¿Miedo o connivencia?”.

Uno de los momentos más intensos llegó cuando desmintió la mentira de Bolaños en el Senado. “Atienda bien porque ayer volvió a mentir en el Senado, sentencia firme 271/2020 de la Audiencia Provincial de Madrid, se absuelve al PP del bulo de los martillazos, deje de mentir”, subrayó.

Pero el golpe final llegó con la cita textual de Pedro Sánchez durante la moción de censura: “En este momento tan grave de crisis institucional, quiero hacer mención a ese pequeño ejército de hombres y mujeres honestos que no se dejan intimidar, que consagran su labor al servicio público desde la judicatura, el ministerio fiscal, las fuerzas de seguridad. Que luchan pequeñas batallas cotidianas contra los que se valen de artimañas procesales, contra quienes manipulan instituciones, para allanar el camino de la impunidad”.

Tras leer las palabras del hoy presidente, Cayetana Álvarez de Toledo sentenció: “El narciso hablaba ya de sí mismo”.