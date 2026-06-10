El exjefe de la Guardia Civil, el socialista Leonardo Marcos, censuró los correos entre David Sánchez y su hermano presidente

La trama que envuelve a David Sánchez Pérez‑Castejón, hermano del presidente del Gobierno, ha dejado de ser un asunto meramente provincial en Badajoz para escalar a un dilema político de alcance nacional. El juicio por su contratación en la Diputación pacense ha quedado listo para sentencia tras siete sesiones y más de cuarenta testigos. Sin embargo, la controversia ha aumentado debido a lo que se ha decidido ignorar: los correos internos, los perfiles de quienes acusan y exoneran, y el trato privilegiado en materia de seguridad hacia el protagonista del caso.

Mientras tanto, la atención se ha centrado en el Ministerio del Interior y la Guardia Civil, especialmente tras revelarse que el exdirector del cuerpo, el socialista Leonardo Marcos, impidió la investigación sobre los mensajes enviados por David Sánchez al correo “pedrosanchez1212” y a la cuenta institucional de la Presidencia del Gobierno. Lo que debería ser una investigación sobre presunta prevaricación y tráfico de influencias se ha transformado en una muestra del funcionamiento del poder cuando el acusado pertenece al círculo más cercano de La Moncloa.

Correos incómodos: “pedrosanchez1212” y el freno desde Interior

Dentro del sumario aparecieron varios correos electrónicos enviados por David Sánchez a dos direcciones de gran relevancia:

una cuenta con el alias “pedrosanchez1212”

y el correo oficial del presidente del Gobierno.

En esos mensajes, el hermano del presidente comunicaba su situación laboral y sobre la plaza que se convertiría en el eje central del caso Badajoz. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitó investigar estos correos y rastrear su huella digital, pero esa orden nunca llegó a llevarse a cabo: aquí es donde entra en juego Leonardo Marcos.

Según los documentos y testimonios que han ido saliendo a la luz, el entonces director general de la Guardia Civil criticó abiertamente a los agentes de la UCO por pedir los correos relacionados con David Sánchez, bloqueando cualquier indagación sobre el contenido y destino de esos mensajes. Esto implica:

No averiguar quién gestionaba realmente la cuenta “ pedrosanchez1212 ”.

”. No aclarar si esos correos fueron reenviados a otros dentro de la Diputación de Badajoz o del propio Gobierno.

No determinar qué acciones se emprendieron tras recibir esos avisos sobre la situación laboral del hermano del presidente.

Para cualquier investigación relacionada con corrupción institucional, el intercambio de comunicaciones entre quien se beneficia de un puesto público y el máximo responsable del Ejecutivo sería un hilo dorado para cualquier investigador. En este caso, ese hilo se ha cortado desde las altas esferas.

Una fiscal de Menores para un caso de corrupción política

Mientras la UCO veía cómo se le cerraban las puertas, la Fiscalía optaba por otro camino: el de la absolución. El Ministerio Público mantuvo hasta el final su solicitud para exonerar a David Sánchez y al resto de acusados, argumentando que los informes de la Guardia Civil contenían “conjeturas” sin valor probatorio suficiente.

La controversia no solo radica en este criterio, sino también en quién lo sostiene. La fiscal encargada del caso es una especialista en Menores, sin experiencia destacada en macrocausas relacionadas con corrupción, y se le asocia con la confianza del fiscal general Álvaro García Ortiz, quien también está siendo cuestionado por su actuación en otros casos sensibles para el Gobierno. Diversas fuentes resaltan:

Su escasa experiencia en delitos complejos como prevaricación o tráfico de influencias .

o . Su alineamiento con la postura adoptada por la Fiscalía General para restar importancia penal al asunto.

La decisión de abogar por la absolución incluso ante un detallado informe presentado por la UCO y las acusaciones populares.

El contraste resulta evidente: mientras siete acusaciones populares demandan penas de prisión respaldadas por evidencias policiales, la Fiscalía sostiene que todo se reduce a irregularidades administrativas carentes de valor penal. El mensaje político es contundente: cuando lleva el apellido Sánchez, las exigencias penales parecen diluirse.

Juicio en Badajoz: siete sesiones, once acusados y una sentencia inminente

El proceso judicial llevado a cabo en la Audiencia Provincial de Badajoz ha transcurrido durante siete sesiones e involucra a 11 acusados, entre ellos el expresidente de la Diputación y exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo. A David Sánchez le reclaman hasta tres años de prisión por prevaricación y tráfico de influencias relacionadas con:

La creación en 2017 de un puesto directivo diseñado específicamente para él en la Diputación.

La modificación del nombre de esa plaza en 2022.

La posterior asignación en 2023 de otro puesto a su amigo, Luis Carrero.

El tribunal ha rechazado que el hermano del presidente vuelva a declarar tras las modificaciones realizadas en los escritos acusatorios, considerando que no existían alteraciones significativas respecto a los hechos juzgados. Con el juicio “concluso para sentencia”, ahora los tiempos son manejados con astucia política:

Se espera que la sentencia sea conocida a finales de septiembre , según indican fuentes judiciales.

, según indican fuentes judiciales. Se descarta un fallo inmediato; algunos hablan incluso sobre finales de julio o “después del verano”.

Desde una perspectiva política, esto sitúa el desenlace justo al inicio del nuevo curso escolar, momento en que el Gobierno reabrirá agenda mientras que la oposición volverá a poner bajo lupa el “caso Badajoz”.

Gallardo y el “juicio social”: otra forma de condena

Al salir tras la última sesión, Miguel Ángel Gallardo dejó caer una frase que ilustra bien lo ocurrido: “Ya han ganado. Nos han condenado socialmente”. Su comentario apunta hacia las acusaciones populares, quienes han sembrado en la opinión pública ideas sobre enchufismo y corrupción antes incluso del veredicto final.

En realidad, este juicio ha funcionado como un escaparate donde se puede observar:

Cómo se configura una plaza pública aparentemente creada ad hoc.

Cómo se utilizan contactos políticos dentro de la Diputación.

Cómo todo se intenta reducir a “malentendidos” o tramitaciones administrativas cuestionables.

Aunque eventualmente llegue una absolución penal, ya es evidente que el desgaste político tanto para el Gobierno como para el PSOE extremeño está consumado. Nadie en Ferraz ignora que tener el apellido Sánchez asociado a un auto judicial hoy representa un verdadero desafío electoral.

Marlaska, escoltas para el hermano y silencio sobre la juez Biedma

Uno de los capítulos más delicados —y con repercusiones directas para el Ministerio del Interior— es precisamente aquel relacionado con la seguridad. El ministro Fernando Grande‑Marlaska ha ordenado proporcionar escolta y contravigilancia para David Sánchez justo cuando estalla este caso judicial, reforzando su protección como si fuera un alto cargo activo.

A su vez, las denuncias sobre seguimientos y presiones hacia la juez Biedma —quien instruye esta causa— no han recibido respuestas similares. Este contraste alimenta las sospechas acerca del interés prioritario por proteger al pariente del presidente mientras se ignoran las inquietudes legítimas expresadas por quien tiene ante sí esta compleja investigación.

En clave política, esta doble vara plantea varias cuestiones:

Si está debidamente regulado y justificado utilizar recursos policiales para resguardar a familiares del presidente.

Si hay interferencia gubernamental indirecta al enviar un mensaje claro sobre protección hacia uno de los acusados.

Si Interior ha hecho lo suficiente para asegurar tanto independencia como tranquilidad a la juez instructora.

Un final abierto… con fecha y muchas incógnitas

El caso queda ahora bajo responsabilidad de la Audiencia Provincial de Badajoz, que ya trabaja en una sentencia esperada para finales de septiembre. Hasta entonces permanecerán sin respuesta muchas preguntas: ¿Quién estaba detrás realmente de “pedrosanchez1212”? ¿Qué ocurrió con aquellos correos relacionados con David Sánchez? ¿Y qué motivó desde lo alto dentro della Guardia Civil decidir no explorar esa línea?

Lo único cierto es que este juicio ya ha dejado algo patente: en España, un correo electrónico puede perderse entre trámites burocráticos; sin embargo, un apellido famoso nunca pasa desapercibido. Y mucho menos cuando ocupa un asiento frente al tribunal.