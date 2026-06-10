El fiscal en la sombra: cómo Diego Villafañe permitió el acceso a la Fiscalía a la “fontanera” del PSOE

En el epicentro del denominado caso Leire se encuentra una imagen que encapsula a la perfección el actual panorama político y judicial: una exmilitante socialista, sin un cargo público conocido, accediendo hasta en dos ocasiones a la Fiscalía General del Estado, donde es recibida por el segundo al mando de los fiscales, Diego Villafañe.

De acuerdo con la investigación llevada a cabo por la UCO y lo que se detalla en el sumario, Leire Díez no asistía simplemente a un encuentro institucional. La describen como una especie de “fontanera” del PSOE, capaz de transitar entre despachos clave, gestionar nombramientos de fiscales y, al mismo tiempo, coordinar denuncias contra unidades policiales incómodas, como la UCO. Mientras tanto, el entonces fiscal general Álvaro García Ortiz, actualmente condenado por revelar secretos en relación al novio de Isabel Díaz Ayuso, se niega a esclarecer su relación con ella, amparándose en el secreto del sumario.

Villafañe, hombre de confianza y anfitrión de Leire

Un dato relevante: la “mano derecha” de García Ortiz, el fiscal Diego Villafañe, fue quien recibió a Leire Díez en la sede de la Fiscalía General en al menos dos ocasiones, según han informado las investigaciones y diversos medios que han seguido el caso.

La trayectoria de Villafañe arroja luz sobre por qué su papel genera tanta inquietud:

Era el número dos de García Ortiz en la Fiscalía General.

en la Fiscalía General. Se mencionó su nombre como un posible sucesor cuando comenzaron a surgir rumores sobre la caída del fiscal general.

A pesar del tumulto causado por el caso Leire, terminó siendo promocionado al Tribunal Supremo, con el apoyo de la fiscal de Sala Teresa Peramato, lo que muchos interpretan como un reconocimiento a su lealtad en tiempos complicados.

Ese mismo fiscal que abría las puertas de la Fiscalía a la “fontanera” del PSOE también fue quien, según varios testimonios, realizó llamadas incómodas cuando las miradas judiciales se centraron en el entorno de la presidenta madrileña.

Leire Díez: nombramientos, favores y guerra interna en Anticorrupción

Las comunicaciones interceptadas a Leire Díez sugieren que durante sus visitas a la Fiscalía General se abordaron temas altamente sensibles:

Habría facilitado el regreso de Ignacio Stampa a la Fiscalía Anticorrupción , un movimiento delicado dado su historial en causas relacionadas con Podemos y con el propio PSOE.

, un movimiento delicado dado su historial en causas relacionadas con Podemos y con el propio PSOE. En este marco, se habría ofrecido para brindar favores al fiscal José Grinda, una figura clave en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción internacional, con una notable proyección dentro de Anticorrupción.

Este doble juego —negociar nombres dentro de Anticorrupción y prometer favores internos— pinta un panorama alarmante: una red política paralela operando dentro o alrededor de la Fiscalía, capaz de influir sobre quién investiga qué y hacia quién van dirigidas las pesquisas.

Mientras se movían piezas dentro del ámbito anticorrupción, Leire Díez también habría estado involucrada en organizar denuncias contra la UCO, ese grupo de la Guardia Civil que, irónicamente, ha sido quien ha destapado sus actividades. Esta mezcla entre maniobras internas y ataques contra los investigadores alimenta esa idea tan inquietante de una verdadera “cloaca” partidista orbitando alrededor del Ministerio Público.

El frente Ayuso: llamadas, rastreos y el novio en el punto de mira

La otra cara del escándalo está relacionada con el entorno de Díaz Ayuso. La UCO ha documentado que el Supremo ha condenado a García Ortiz por filtrar correos con información reservada sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña. El tribunal concluye que fue este fiscal general o alguien cercano a él quien divulgó esta información ilegalmente.

Paralelamente, vuelve a aparecer el nombre de Diego Villafañe.

Fue imputado por contactar con la fiscal jefe de Madrid para preguntar si había “más causas” abiertas contra el novio de Ayuso durante un periodo crítico para Madrid. Esta llamada es vista como una intromisión en investigaciones activas y un intento manifiesto por obtener información privilegiada.

para preguntar si había “más causas” abiertas contra el novio de Ayuso durante un periodo crítico para Madrid. Esta llamada es vista como una intromisión en investigaciones activas y un intento manifiesto por obtener información privilegiada. La ex fiscal jefe madrileña Pilar Rodríguez Lastra, durante su declaración ante el Supremo, reveló que este “número dos” contactó con ella para realizar un seguimiento sobre las investigaciones relacionadas con González Amador, lo cual refuerza esa sensación generalizada de vigilancia extrema desde lo más alto de la Fiscalía respecto a las cuestiones judiciales que afectan al entorno político madrileño.

El retrato resultante es un escenario donde se convierte en habitual ver cómo una institución pública asume funciones políticas; aquí conviven decisiones trascendentales junto con conversaciones que buscan averiguar quién está bajo investigación o no y qué posibilidades hay para maniobrar.

Ascensos, silencios y batalla por credibilidad institucional

Con el caso Leire ya estallando mediáticamente, García Ortiz ha optado por mantenerse en silencio. En entrevistas recientes evita aclarar si tuvo conocimiento o mantuvo encuentros con Leire Díez y remite todo al secreto sumarial. Este contraste resulta evidente: un ex fiscal general condenado por vulnerar secretos ahora recurre a esa misma confidencialidad para no dar explicaciones sobre sus propios contactos.

Mientras tanto:

La figura de Leire Díez emerge como pieza central dentro de una red cuyo objetivo parece ser influir sobre Anticorrupción y manejar daños relacionados con causas que afectan al PSOE.

emerge como pieza central dentro de una red cuyo objetivo parece ser influir sobre Anticorrupción y manejar daños relacionados con causas que afectan al PSOE. Por su parte, Villafañe , lejos sufrir consecuencias negativas por su vinculación con este entramado, logra alcanzar posiciones dentro del Supremo , reforzando esa percepción popularizada donde quienes apoyan a los altos mandos son recompensados.

, lejos sufrir consecuencias negativas por su vinculación con este entramado, logra alcanzar posiciones dentro del , reforzando esa percepción popularizada donde quienes apoyan a los altos mandos son recompensados. La propia UCO, blanco constante de campañas e informes promovidos desde círculos cercanos a Leire, termina siendo precisamente quien documenta sus visitas y movimientos.

En apariencia todo son declaraciones institucionales llenas de respeto hacia las decisiones judiciales y apelaciones reiteradas a mantener separadas las funciones del poder judicial. Sin embargo, bajo esta superficie conviven reuniones discretas, llamadas comprometedoras y ascensos estratégicos que generan interrogantes acerca de cuán independiente es realmente nuestra Fiscalía.