VOX carga contra la gestión económica del Ayuntamiento de Barcelona

El líder de VOX en Barcelona critica el gasto de casi 20 millones de euros en publicidad institucional y acusa al gobierno municipal de priorizar su agenda política frente a las necesidades reales de los ciudadanos.

El presidente del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha arremetido contra la gestión económica del alcalde Jaume Collboni, al que acusa de destinar recursos públicos a campañas de propaganda y estructuras burocráticas mientras los vecinos sufren problemas crecientes de inseguridad y acceso a la vivienda.

Durante una intervención especialmente crítica, De Oro denunció que el consistorio dedica cerca de 20 millones de euros anuales a publicidad institucional, una cifra que calificó de «despilfarro desmedido» y que, según afirmó, sirve para financiar campañas ideológicas y favorecer a determinados medios de comunicación.

«La fiesta de la publicidad institucional»

El dirigente de VOX aseguró que el gobierno municipal ha convertido la comunicación institucional en una herramienta de promoción política sufragada con dinero público. Como ejemplo, señaló el denominado Pla Endreça, una iniciativa que calificó de fracaso y que, a su juicio, evidencia la desconexión del ejecutivo local con los problemas cotidianos de los barceloneses.

«Estamos ante un despilfarro desmedido y caprichoso. Mientras los barceloneses enfrentan una ola de inseguridad sin precedentes, el Ayuntamiento socialista prefiere gastar millones en pagar amiguetes y en mantener su agenda ideológica», afirmó.

Críticas a la estructura administrativa

Además de cuestionar el gasto en publicidad, De Oro puso el foco en la organización interna del Ayuntamiento. El líder municipal de VOX criticó la existencia de organismos y estructuras que considera innecesarias, entre ellas el denominado Distrito 11, al que calificó de «distrito imaginario».

Según explicó, el mantenimiento de estas estructuras implica importantes costes para las arcas municipales, incluyendo altos cargos y salarios directivos, sin que ello se traduzca en mejoras tangibles para los ciudadanos.

Seguridad y vivienda, las prioridades de VOX

Frente a lo que considera una política centrada en la ideología y la imagen, De Oro reivindicó un cambio de prioridades en la gestión municipal. El dirigente señaló que la seguridad ciudadana y el acceso a la vivienda deben situarse en el centro de la acción política del Ayuntamiento.

«La prioridad de VOX es clara: defender a las familias, recuperar la seguridad y garantizar que todos puedan tener acceso a algo tan básico como un hogar», aseguró.

El presidente del grupo municipal concluyó reafirmando el compromiso de su formación con una gestión orientada, según dijo, a las necesidades reales de los vecinos de Barcelona, frente a lo que considera la «inacción» del actual gobierno socialista.