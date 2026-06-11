El silencio del PSOE ante Leire Díez: querella en pausa por miedo a que tire de la manta

La escena resulta familiar: micrófonos al acecho, una pregunta incómoda y un alto cargo del PSOE apelando a la prudencia judicial. La novedad radica en la figura que aparece al fondo: Leire Díez, conocida como fontanera de Ferraz, ha pasado a ser el principal quebradero de cabeza interno del sanchismo. A pesar de las bravatas verbales, tanto el partido como la Moncloa parecen reacios a avanzar hacia la querella.

Tal y como informa El Debate en su análisis sobre cómo el PSOE no se atreve a querellarse contra Leire Díez ni para disimular, la cúpula socialista ha cambiado en pocos días del “lo estamos estudiando” de Pedro Sánchez al “sin prisa y sin fecha” que transmiten los portavoces del partido.

De la amenaza retórica a la parálisis calculada

Cuando Sánchez insinuó hace unos días que el PSOE estaba considerando acciones legales contra Díez, el mensaje parecía claro: distanciarse y mostrar que el partido es víctima, no beneficiario, de la supuesta trama. Sin embargo, la maquinaria socialista ha ido enfriándose a pasos agigantados.

Desde Ferraz se repite que:

se está “analizando” la querella

el caso está en fase de instrucción

conviene “esperar” a que avance la investigación

A su vez, varios dirigentes territoriales y miembros de la Ejecutiva presionan para que el partido se persone contra ella y envíe un mensaje político de ruptura total con la fontanera. La respuesta oficial es una mezcla de ambigüedad y paciencia estratégica. La consigna es clara: no moverse mientras el sumario sigue desgranando agendas, audios y geolocalizaciones.

El resultado es un equilibrio incómodo:

Dentro del partido , barones como Emiliano García-Page temen una posible imputación del PSOE como persona jurídica por la presunta financiación irregular relacionada con la trama de Díez y Santos Cerdán .

, barones como temen una posible imputación del PSOE como persona jurídica por la presunta financiación irregular relacionada con la trama de Díez y . Fuera, sostienen que “no hay nada” que justifique esa imputación y que las anotaciones en las agendas son poco más que “fantasías” de la exmilitante.

Una “mera militante” con hilo directo al Estado profundo

Formalmente, el PSOE ha reducido a Leire Díez a una simple “exmilitante” con delirios de grandeza. No obstante, cuesta conciliar esa versión con el rastro de reuniones y contactos ya reconocidos.

El caso presenta varios elementos difíciles de justificar:

Díez se encuentra en el centro de una presunta trama para alterar causas judiciales que afectan al partido y al entorno de Sánchez, coordinándose con el exsecretario de Organización Santos Cerdán .

que afectan al partido y al entorno de Sánchez, coordinándose con el exsecretario de Organización . La UCO la identifica como pieza clave en gestiones que incluían pagos, presiones e intentos de soborno a testigos y fiscales relacionados con causas sensibles.

la identifica como pieza clave en gestiones que incluían pagos, presiones e intentos de soborno a testigos y fiscales relacionados con causas sensibles. Sus agendas y notas revelan reuniones y promesas que, si son falsas, podrían situarla en un terreno casi ficticio; si son ciertas, dibujan un circuito paralelo de poder político-judicial.

La paradoja es que esa “mera militante” logró:

ser recibida por la directora de la Guardia Civil , al menos en tres ocasiones, una de ellas en las propias instalaciones del Cuerpo, algo que inicialmente fue negado por ella misma.

, al menos en tres ocasiones, una de ellas en las propias instalaciones del Cuerpo, algo que inicialmente fue negado por ella misma. presumir de tener una relación cercana con esa misma directora, según los audios incluidos en el expediente.

moverse con soltura en el entorno de la Fiscalía General del Estado, abriéndose puertas importantes.

La Fiscalía admite dos reuniones con la mano derecha de García Ortiz

Uno de los aspectos más delicados del caso es el reconocimiento por parte de la Fiscalía sobre las reuniones mantenidas entre Leire Díez y Diego Villafañe, mano derecha del entonces fiscal general Álvaro García Ortiz, quien se reunió al menos dos veces con ella.

La institución ha intentado minimizar el impacto de esos encuentros alegando que quien realmente fue recibido era el abogado Jacobo Teijelo, presentado como interlocutor principal, mientras se creía que Díez era solo una asistente. Sin embargo, este matiz no ha convencido a muchos dentro del ámbito fiscal: figuras como el exfiscal del Supremo Salvador Viada expresan su sorpresa ante el acceso de alguien con ese perfil a áreas tan sensibles del Estado.

Desde un punto de vista político, lo relevante es:

Se confirma el canal : esa supuesta “don nadie” tenía acceso a la Fiscalía General del Estado.

: esa supuesta “don nadie” tenía acceso a la Fiscalía General del Estado. Se repite un patrón similar al observado con la Guardia Civil: primero se niegan los contactos; luego los sumarios y geolocalizaciones obligan a admitirlos.

Se refuerza así la idea de una trama cuyo objetivo era, como mínimo, influenciar o condicionar decisiones tomadas por organismos destinados a investigar al propio entorno gubernamental.

Para el PSOE, cada nueva confirmación convierte las afirmaciones sobre las “fantasías” de Díez en un boomerang. Por esta razón, presentar una querella podría resultar más peligroso que mantener la actual ambigüedad: cualquier acción penal obligaría al partido a exponer bajo juramento qué sabían realmente y quién abrió esas puertas.

Interior, contravigilancia y extraña protección hacia la fontanera

Otro capítulo curioso es el papel desempeñado por el Ministerio del Interior. Según diversas informaciones publicadas, Interior rechazó hasta en dos ocasiones las peticiones para otorgar escolta a Leire Díez; sin embargo, sí aprobó un dispositivo de contravigilancia, algo poco habitual para alguien oficialmente irrelevante.

En sede parlamentaria, se ha percibido cierto olfato por parte del PP. La portavoz popular en el Senado, Alicia García, no ha dudado en desafiar abiertamente al Gobierno:

“Nadie se querella contra su propia fontanera”, ha ironizado mientras cuestionaba por qué no actúa el PSOE si todo lo relacionado con este caso es falso.

Además ha exigido aclaraciones sobre esta protección inusual hacia Díez y sobre las reuniones mantenidas entre ella y la directora de la Guardia Civil tras conocerse los chats borrados y los cambios en las versiones oficiales proporcionadas por Fernando Grande-Marlaska.

El Ejecutivo responde siguiendo su línea habitual: “actuaremos con toda contundencia cuando esto quede demostrado”, afirmó el ministro Ángel Víctor Torres. Una frase suficientemente sonora para llenar titulares pero también lo bastante ambigua para evitar compromisos concretos respecto a querellas o dimisiones.

Un final abierto… cargado de detalles incómodos

Mientras Ferraz continúa “estudiando sin prisa” cómo proceder con respecto a la querella, el caso acumula detalles casi propios de un guion cinematográfico:

La UCO hablando sobre una “estructura criminal” donde Cerdán y Díez ocupan roles operativos

hablando sobre una “estructura criminal” donde Cerdán y Díez ocupan roles operativos Agendas donde aparecen referencias crípticas como “P.S.” y “One”, asociadas por algunos miembros de oposición directamente a Sánchez

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, citada como testigo tras un intercambio donde Díez le ofrecía «ayuda cualificada» para «darle un giro completo» a los ataques judiciales dirigidos contra su entorno

Todo esto sucede bajo un dato político significativo: el PSOE no solo pone en juego su relato sobre las «cloacas» ajenas sino también su credibilidad cuando niega haber mantenido alguna red al servicio del poder. Por ahora, lo único seguro es que la fontanera sigue figurando entre los sumarios… mientras que la querella permanece guardada en un cajón.