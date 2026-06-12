Las encuestas ponen en aprietos al PSOE: PP y Vox se disparan con la ‘prioridad nacional’ y la corrupción como telón de fondo

El panorama demoscópico ha cambiado de manera notable y, en esta ocasión, el bloque de derechas sale claramente favorecido. PP y Vox no solo consolidan su posible alianza de gobierno; la amplían, alcanzando alrededor del 53% del voto, según los sondeos internos que manejan ambas formaciones, lo que les permitiría superar los 200 escaños si las elecciones generales se celebrasen hoy. Esta cifra no es simplemente un dato más: representa la promesa de una mayoría sólida y la amenaza de un cambio radical en el sistema.

El contexto que revela el último estudio nacional de Hamalgama Métrica para Vozpópuli muestra un electorado cada vez más receptivo a la idea de “prioridad nacional” y cada vez más cansado de los escándalos de corrupción que rodean al PSOE y a Pedro Sánchez. Lo que hace unos años se consideraba un discurso marginal ha pasado a ser el eje central del bloque de derechas, convirtiéndose en un auténtico quebradero de cabeza para Ferraz.

La “prioridad nacional” deja de ser un tabú… incluso entre socialistas

La clave detrás de este repunte radica en que el concepto de “prioridad nacional” ha dejado de ser una bandera exclusiva de Vox. La propia encuesta realizada por Hamalgama para Vozpópuli indica que un 53,2% de los españoles apoya medidas relacionadas con este concepto, y sorprendentemente, hasta un 31,4% de los votantes del PSOE manifiesta su apoyo a políticas enmarcadas dentro de esta prioridad. Esto significa que casi uno de cada tres socialistas se encuentra ya, en la práctica, fuera del manual tradicional de la izquierda en temas como inmigración, ayudas públicas y acceso a recursos estatales.

Simultáneamente, entre los votantes del PP, el apoyo a este marco asciende al 74,3%, mientras que entre los simpatizantes de Vox, se dispara hasta el 86%. Traducido al lenguaje político, esto representa una base ideológica muy cohesionada en la derecha y cada vez más permeable en el centroizquierda. No se trata solo de palabras vacías: según esta misma encuesta, el 62,6% de los encuestados considera que los pactos autonómicos entre PP y Vox presagian un futuro gobierno en coalición a nivel nacional. En otras palabras, la posibilidad PP-Vox ha dejado atrás su estatus como “fantasma electoral” para convertirse en una expectativa tangible.

Para comprender este salto cualitativo, basta con cruzar estos datos con los sondeos internos que manejan ambos partidos, tal como reveló el análisis publicado por Vozpópuli. Este trabajo sugiere que las encuestas internas refuerzan aún más la distancia entre el bloque de derechas y el bloque progresista, consolidando la percepción de que el relato sobre “defender lo nuestro” está calando hondo en regiones donde antes el socialismo era hegemónico.

Un CIS descolocado y bajo sospecha política

Mientras las encuestas privadas colocan a PP y Vox con claridad por delante, el CIS dirigido por José Félix Tezanos sigue manteniendo al PSOE como líder. El último barómetro conocido le otorgaba alrededor del 31–32% de intención de voto, frente a un PP casi diez puntos por detrás y con Vox estabilizado como tercera fuerza. La discrepancia entre lo que proyecta este organismo público y lo que señalan las encuestas privadas ha pasado a convertirse en un tema político relevante por sí mismo.

No es un desacuerdo menor. Diversos análisis han demostrado que el CIS ha sobrestimado sistemáticamente al bloque progresista desde 2018: un estudio citado por Maldita.es concluyó que en 41 de 42 elecciones, este organismo infló las cifras del PSOE y sus aliados respecto a los resultados reales, con errores medios superiores al conjunto de encuestadoras, especialmente evidentes en las elecciones europeas previstas para 2024. Además, en el Senado, el PP ha impulsado un dictamen acusando a Tezanos de “corrupción institucional”, afirmando que ha convertido al CIS en un actor parcial con “retroceso metodológico” e “instrumentalización demoscópica al servicio intereses ajenos a la investigación científica”.

Así queda configurado el tablero:

La demoscopia privada junto con las encuestas internas sitúan al bloque PP–Vox claramente por encima del 50% del voto.

junto con las encuestas internas sitúan al bloque PP–Vox claramente por encima del 50% del voto. El CIS mantiene al PSOE como primera fuerza nacional con ventaja sobre el PP y sin desplome aparente a pesar de los escándalos.

mantiene al PSOE como primera fuerza nacional con ventaja sobre el PP y sin desplome aparente a pesar de los escándalos. Esta distancia entre ambos relatos alimenta una percepción creciente dentro del sector derecho sobre un CIS “entregado a Sánchez”, debilitado políticamente.

El inconveniente es que cuanto más se intensifica la discusión sobre quién ejerce como árbitro electoral, más se convierte el propio CIS en una pieza dentro del juego político, erosionando su función original.

Cuando la corrupción deja de “resbalar”: fugas, abstención y humillación moral

Otro factor clave detrás del ascenso del bloque derechista es la corrupción. No solo hablamos del conocido ya como caso Koldo; también hay una serie continua de investigaciones y escándalos que afectan al entorno socialista. La última encuesta nacional realizada por Hamalgama Métrica para Vozpópuli estima las consecuencias electorales: si hoy se celebrasen elecciones, el PSOE perdería 1,6 millones de votos y unos 15 escaños, quedándose con tan solo 105 diputados, mientras que el PP ascendería hasta los 154.

Los movimientos fundamentales identificados por ese estudio son tres:

Un 11% de quienes votaron al PSOE en las elecciones del 23-J cambiarían su voto al PP .

. Un 3,1% optaría ahora por Sumar.

optaría ahora por Sumar. Entre quienes hoy se abstendrían, más de la mitad (51,8%) votaron por el PSOE en 2023; esto indica una desmovilización selectiva dentro del campo sanchista.

La literatura politológica lleva años advirtiendo que la corrupción rara vez derriba gobiernos por sí sola. Un análisis recogido por El HuffPost señala que su impacto suele ser “relativamente modesto”, aunque puede adquirir relevancia “política” cuando se dan escenarios muy competidos. La clave radica en las circunstancias: ante una legislatura polarizada y un Gobierno sustentado por una mezcla incómoda de socios junto con un relato moral desgastado; ahora los casos aislados ya no parecen anécdotas sino evidencia clara de un desgaste estructural.

A este contexto se suman dos elementos simbólicos especialmente dañinos: los escándalos relacionados con la prostitución dentro del círculo cercano al poder y las informaciones sobre las lujosas joyas asociadas a la etapa presidencial de José Luis Rodríguez Zapatero han circulado recientemente generando revuelo público. Aunque medir su impacto directo sobre la intención electoral resulta complicado, sí contribuyen a crear una profunda sensación de humillación moral entre aquellos electores que durante años escucharon discursos sobre ética superior y feminismo.

Desde la perspectiva pública, este cóctel resulta peligroso:

Los recientes casos relacionados con corrupción han llevado a que más del 56% de los españoles opine que el PSOE se financió ilegalmente tras las revelaciones sobre Koldo.

Incluso entre los votantes socialistas ya hay un 12.9% dispuestos a compartir esa sospecha .

. Con ese clima reinante, ver cómo un partido proclamador del feminismo tiene ahora que dar explicaciones acerca gastos vinculados a prostitutas o ostentaciones relacionadas con las conocidas como “joyas de Zapatero”, genera una disonancia devastadora respecto a su credibilidad.

Lo que viene: bloques más definidos y centro más reducido

La combinación entre la idea de prioridad nacional, los escándalos relacionados con corrupción y una crisis creciente respecto al CIS está provocando algo claro: cada vez más parece ordenarse la política española alrededor de dos bloques bien diferenciados; uno centrado en PP-Vox cada vez más sólido como alternativa gubernamental coherente para una mayoría social ya asumiendo esa posibilidad como algo natural. Por otro lado está el bloque PSOE-Sumar enfrentándose no solo a defender su gestión sino también su propio relato ético.

Mientras tanto los partidos siguen calculando escaños e intentando marcar distancias entre ellos; lo cierto es que lo que verdaderamente preocupa dentro del ámbito socialista es otro aspecto: por primera vez desde llegada Sánchez al poder, estudios cualitativos detectan señales claras de vergüenza política entre parte importante su base. Y esa emoción resulta ser uno de los obstáculos más difíciles superar dentro nuestra democracia.