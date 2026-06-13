El collar de diamantes y esmeraldas que hace temblar a Zapatero y al PSOE

La joya que se ha transformado en emblema del denominado “tesoro de Zapatero” cabe en un estuche, pero ha desbordado al PSOE. Este collar de oro blanco, adornado con diamantes y rematado con esmeraldas provenientes de Zambia, ha sido tasado en 278.000 euros, lo que aporta cifras concretas a un dilema político que el partido intenta minimizar mientras avanza la investigación judicial.

El inventario de joyas confiscadas del despacho del expresidente en la calle Ferraz, en el marco del caso Plus Ultra, ya no es solo un listado abstracto: su valor pericial preliminar asciende a aproximadamente 1,3 millones de euros. Esta cifra contrasta drásticamente con la versión inicial ofrecida por el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero, donde se hablaba de un total entre 30.000 y 50.000 euros, provenientes de herencias y regalos familiares.

El collar de 278.000 euros: la joya más ostentosa del tesoro

La pieza que acapara todas las miradas es:

Tipo de pieza : collar de oro blanco de 18 quilates.

: collar de oro blanco de 18 quilates. Diseño : cadena “repleta de diamantes”.

: cadena “repleta de diamantes”. Gemas principales : dos esmeraldas naturales originarias de Zambia.

: dos esmeraldas naturales originarias de Zambia. Valoración pericial: 278.000 euros según la tasación realizada por la joyería Ansorena.

El informe pericial describe este collar como una obra maestra propia del sector del lujo. Expertos consultados resaltan que piezas con este nivel de calidad en diamantes y esmeraldas son accesibles “solo para unos pocos”, tanto por las gemas como por la destreza orfebre involucrada.

Por ahora, ese collar se erige como la pieza más valiosa entre las incautadas, superando incluso a otro collar con 13 zafiros tailandeses tasado en 220.000 euros. La valoración técnica descarta que se trate simplemente de un recuerdo familiar sin significativo valor económico.

Un tesoro en joyas valorado en 1,3 millones y una investigación abierta

La tasación total de las joyas pertenecientes a Zapatero marca una transición desde un asunto incómodo hacia un serio frente judicial:

Valor preliminar total : cerca de 1,3 millones de euros, según el informe encargado por la Audiencia Nacional.

: cerca de 1,3 millones de euros, según el informe encargado por la Audiencia Nacional. Origen de las piezas : desde la defensa se argumenta que provienen de herencias y obsequios acumulados a lo largo del tiempo.

: desde la defensa se argumenta que provienen de herencias y obsequios acumulados a lo largo del tiempo. Diferencia significativa: esta tasación multiplica por más de 40 veces la estimación inicial (30.000-50.000 euros) proporcionada por su entorno.

Luego del informe presentado por Ansorena, el juez José Luis Calama ha abierto una pieza separada dentro del caso Plus Ultra para investigar al expresidente por posibles delitos fiscales y contrabando, ya que considera que no está suficientemente justificado el origen de las joyas.

Entre los objetos incautados se encuentran:

Collares elaborados con oro blanco, diamantes, esmeraldas, zafiros y rubíes.

Pulseras, pendientes, anillos y relojes exclusivos.

En total, al menos 29 zafiros, 12 rubíes, 24 esmeraldas (incluyendo un collar completo hecho con cuentas sin cuantificar) y alrededor de 35 gramos de diamantes.

A su vez, otros expertos del sector elevan aún más la estimación teórica: si todas las piedras fueran consideradas de calidad máxima, su valor podría superar los dos millones de euros sin dificultad. Esta hipótesis no forma parte del análisis judicial formal pero sí aviva el debate público sobre la magnitud real del patrimonio involucrado.

El PSOE intenta distanciarse… sin romper con Zapatero

La dimensión política del asunto es innegable. En juego está un expresidente socialista bajo investigación en un caso que mezcla lujo desmesurado, diamantes y posibles delitos financieros justo en medio de una etapa tensa institucionalmente hablando.

En este marco, dentro del propio partido socialista se discute cuánto tiempo tardará Pedro Sánchez en ajustar su relación con su antecesor si el desgaste continúa. El dilema se resume bien en una idea que empieza a calar en los medios: ¿tardará mucho Sánchez en afirmar que su vínculo con Zapatero era “anecdótico”? Este escenario se analiza detenidamente para evitar que el caso afecte directamente a la actual dirección.

Por ahora, el PSOE equilibra:

Mensajes de respeto institucional hacia el trabajo judicial.

hacia el trabajo judicial. Llamados a mantener “prudencia” hasta que finalicen las investigaciones.

Defensa del legado político de Zapatero sin identificarse plenamente con su situación patrimonial y legal.

Mientras tanto, crece dentro del partido la incomodidad ante el relato del “tesoro en joyas” asociado a la marca socialista: un inventario millonario intervenido en un despacho vinculado al partido choca con esa imagen austera que intentan proyectar.

Perfil rápido de Zapatero y las sombras sobre su tesoro

Más allá del tema joyero, su figura sigue teniendo peso en el panorama político español:

Nombre completo : José Luis Rodríguez Zapatero .

: . Cargo : presidente del Gobierno entre 2004 y 2011.

: presidente del Gobierno entre 2004 y 2011. Etiqueta interna: referente durante una etapa marcada por la retirada militar de Irak, la ampliación de derechos civiles y la gestión ante la crisis financiera.

El descubrimiento del tesoro en su despacho junto a la posterior tasación abren un nuevo capítulo en su biografía pública ya polarizada por su papel internacional, especialmente relacionado con Venezuela. La discrepancia entre sus discursos políticos y collares valorados en más de 200.000 euros alimenta una narrativa que sus opositores aprovechan mientras muchos dentro del PSOE desearían ver cerrada cuanto antes.

Anécdotas y curiosidades sobre el caso

Al margen del aspecto judicial, esta situación deja varias notas interesantes:

La disparidad entre la valoración inicial proporcionada por el entorno cercano a Zapatero (30.000-50.000 euros) y la tasación pericial (1,3 millones) se ha vuelto uno de los datos más comentados en redes sociales.

El collar hecho con esmeraldas zambianas ha pasado rápidamente a ser considerado como la “joya fetiche” para titulares y debates públicos.

para titulares y debates públicos. La variedad geográfica (Zambia, Tailandia y otros orígenes exóticos) resalta una imagen cosmopolita ligada a coleccionistas adinerados.

Este caso ha reavivado discusiones sobre los regalos recibidos por funcionarios públicos así como sobre dónde radica realmente la línea entre lo legalmente aceptable y lo éticamente cuestionable.

De aquí en adelante, cada movimiento relacionado con esta causa judicial o cada gesto del PSOE hacia Zapatero será examinado bajo el prisma ese collar tasado en 278.000 euros que ha convertido lo privado en una cuestión pública trascendental.

Fuentes