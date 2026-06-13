Los sondeos castigan la corrupción y hacen sangrar al PSOE en las urnas

La política en España se asemeja a un experimento de resistencia. ¿Cuántos casos de corrupción, sobresaltos institucionales y cuánta ineficacia gubernamental puede tolerar un electorado antes de decidir cambiar su voto? Según los últimos sondeos, parece que la paciencia con el PSOE de Pedro Sánchez se está agotando.

No se trata de un colapso repentino, sino de una pérdida gradual: en menos de tres semanas, más de 400.000 votantes socialistas habrían optado por no repetir su apoyo, y el acumulado durante esta legislatura apunta a cerca de dos millones de electores que han decidido dar la espalda al presidente. Esto no es un simple dato anecdótico; es el reflejo de un partido que está pagando un precio muy alto por la corrupción y su gestión.

La corrupción como detonante y la izquierda con “tragaderas” infinitas

Las encuestas recientes presentan un diagnóstico incómodo para la izquierda que gobierna: los casos de corrupción vinculados al entorno del PSOE no solo dañan su imagen, sino que están comenzando a modificar el comportamiento electoral.

Entre las causas del descontento se destacan:

La percepción generalizada de que el PSOE ha normalizado una relación tóxica con el poder, donde el uso partidista de las instituciones coexiste con la protección política hacia personas bajo investigación.

La sensación de que ciertos sectores dentro de la izquierda tienen tragaderas enormes con el delito , siempre y cuando el sospechoso “sea de los nuestros”, mientras aplican un nivel mucho más estricto hacia la derecha.

, siempre y cuando el sospechoso “sea de los nuestros”, mientras aplican un nivel mucho más estricto hacia la derecha. La creencia, ampliamente aceptada en las encuestas cualitativas y en el debate público, de que el Gobierno ha reaccionado tarde y mal frente a los escándalos, priorizando blindar a Sánchez en lugar de depurar responsabilidades.

Esta tolerancia selectiva crea una paradoja: mientras militantes y cuadros intermedios se unen en defensa del partido, los votantes moderados, menos ideologizados, prefieren marcharse en silencio. La “superioridad moral” que suele caracterizar a la izquierda se ha vuelto un arma de doble filo: justifica casi todo internamente, pero resulta cada vez menos convincente fuera del partido.

El sectarismo del militante frente al hartazgo del votante

Conforme crece el desgaste reflejado en las encuestas, el núcleo militante del PSOE exhibe un sectarismo cada vez más marcado. La disciplina interna tradicional en Ferraz ha tomado un giro más rígido:

Cualquier crítica hacia Pedro Sánchez se considera como una ayuda a la derecha o como traición al gobierno progresista.

se considera como una ayuda a la derecha o como traición al gobierno progresista. Aquellos que piden una reflexión profunda y un cambio en la cúpula enfrentan una muralla orgánica; esto ocurre incluso cuando grupos de afiliados claman por un congreso extraordinario y un cambio en liderazgo.

Este contraste resulta evidente:

Dentro del partido Fuera, entre votantes Cierre filas alrededor de Sánchez Abandono paulatino del voto socialista Minimización de escándalos como “ataques provenientes de la derecha” Asociación del PSOE con corrupción y arrogancia Defensa emocional del líder Juicio pragmático sobre gestión y ética

La militancia más leal mantiene una defensa casi identitaria del proyecto socialista. Sin embargo, los sondeos indican que ya hay un voto de castigo que no se frena simplemente con el clásico “que viene la derecha”. La lealtad al partido se resquebraja cuando la sensación generalizada es una mezcla entre impunidad e incompetencia.

La fuga de votos: desde la abstención hasta Vox

Los estudios demoscópicos revelan tres movimientos principales entre los votantes socialistas para 2023:

Un sector opta por refugiarse en la abstención o en el “no sabe/no contesta”, lo que indica una desafección total.

o en el “no sabe/no contesta”, lo que indica una desafección total. Otro grupo se desplaza hacia el PP , buscando estabilidad y mejor gestión económica.

, buscando estabilidad y mejor gestión económica. Y hay un bloque todavía minoritario pero creciente que salta directamente hacia Vox, como expresión clara de ruptura con el sanchismo.

Las investigaciones más rigurosas estiman que este trasvase directo del PSOE a Vox representa entre un 3% y un 4% del voto socialista actual, lo que ya equivale a cientos de miles de electores. No es solo cuestión ideológica; muchos votantes que antes se consideraban centroizquierda ahora ven en la extrema derecha una opción para expresar su protesta contra la corrupción, los pactos y la degradación institucional.

Si sumamos la abstención, el desplazamiento hacia el PP y ese voto crítico hacia Vox, los cálculos apuntan a que unos dos millones de votantes habrían dejado temporal o definitivamente su apoyo al PSOE sanchista. Esta cifra contrasta notablemente con el relato oficial sobre fortaleza y estabilidad.

Un presidente cada vez más aislado

Mientras los sondeos aprietan cada vez más fuerte, también crece el ruido interno. Un grupo significativo de militantes socialistas ha comenzado a exigir públicamente que Sánchez no sea candidato nuevamente y aboga por una transición ordenada dentro del partido mediante un congreso extraordinario y nuevo proyecto político.

Este debate surge simultáneamente a los sondeos que muestran:

Una caída en intención de voto para el PSOE en casi todos los barómetros recientes.

Un mayor desgaste entre las franjas intermedias y entre votantes urbanos.

Una creciente desconfianza respecto a la lucha contra la corrupción y sobre la independencia institucional.

Un análisis publicado por El Mundo bajo el contundente título “la corrupción desangra al PSOE y dos millones le abandonan” pone sobre la mesa cómo ya está pagando caro este partido por los escándalos relacionados con su entorno cercano al poder. Mientras Ferraz intenta mantener una postura resistente ante esta situación, lo cierto es que lo percibido por muchos electores empieza a ser diferente.

Un partido al borde y algunas cifras incómodas

Para entender lo crítico del momento actual, basta considerar tres datos significativos:

En menos de tres semanas, las encuestas apuntan a una pérdida superior a 400.000 apoyos socialistas en intención activa.

en intención activa. El balance total durante esta legislatura muestra hasta dos millones de votantes dejándose atrás su respaldo a Sánchez.

dejándose atrás su respaldo a Sánchez. El trasvase hacia Vox —algo impensable hace unos años desde el centroizquierda— ronda ya entre un 3% y 4% del antiguo voto socialista.

El PSOE ha sobrevivido numerosas crisis políticas; sin embargo, pocas veces había enfrentado tal combinación entre erosión ética, profundo cansancio social y un liderazgo tan cuestionado simultáneamente. Estos sondeos demuestran claramente que aunque puede tardar tiempo en hacerse notar, cuando la corrupción pasa factura rara vez avisa dos veces.

Al final del día, no queda claro cuánta corrupción podrá soportar la izquierda antes que sus votantes decidan convertir ese voto socialista en mera historia política.

Fuentes: análisis e información demoscópica recogida por El Mundo sobre cómo la corrupción desangra al PSOE y dos millones abandonan sus filas.