Vox actúa contra García Ortiz y reaviva la presión sobre la Fiscalía

La confrontación política ha tomado un nuevo impulso: Vox ha interpuesto una querella contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presuntos delitos que incluyen la omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y tráfico de influencias. Esta acción surge tras las últimas revelaciones relacionadas con el caso Leire Díez. La propia Fiscalía General admitió que Diego Villafañe, quien era teniente fiscal de la Secretaría Técnica, sostuvo dos reuniones con la exmilitante socialista y con el abogado Jacobo Teijelo.

Este movimiento no es trivial. Vox va más allá de una simple denuncia política: exige que García Ortiz sea interrogado como investigado, solicita documentación sobre denuncias, accesos y comunicaciones, y demanda que testifiquen José Grinda e Ignacio Stampa. A su vez, el caso alimenta una nueva ronda de críticas hacia el Gobierno y el PSOE, mientras que el PP aumenta la presión al anunciar comparecencias en el Senado relacionadas con las reuniones entre García Ortiz y Leire Díez. Además, advierte que el ministro del Interior deberá “rendir cuentas” en la comisión del caso Koldo.

Qué hay detrás del movimiento de Vox

La querella se basa en una interpretación políticamente contundente de unos hechos que, al menos por ahora, están en proceso de esclarecimiento. Vox argumenta que las reuniones y los contactos con miembros de la Fiscalía deben ser objeto de investigación, afirmando que las sospechas alcanzan al entonces máximo responsable del Ministerio Público por no haber detenido actuaciones que consideran incompatibles con sus responsabilidades.

Desde un enfoque jurídico, la acusación mezcla varios tipos penales: la omisión del deber se refiere a no actuar ante un delito conocido; la prevaricación implica una resolución arbitraria adoptada a sabiendas; mientras que el tráfico de influencias se relaciona con aprovecharse de una posición para influir en otro cargo público. En términos más sencillos: Vox busca transformar un episodio de conexiones internas y reuniones discretas en un posible entramado de poder. Y si una reunión ya es suficiente para generar controversia, dos empiezan a parecer toda una temporada.

El mensaje que complica más el caso

Un elemento adicional que ha intensificado la polémica es un mensaje atribuido a Leire Díez, donde se menciona un plan para posicionar ciertos perfiles en Anticorrupción y trasladarlo a la Fiscalía General del Estado. Frases como “Transmitido al Uno” y “Las cosas cambiarán para mejor. En muy breve tiempo”, surgen tras varios encuentros en la sede fiscal. Este material ha reforzado las teorías de aquellos que ven una operación de influencia política dentro de las estructuras institucionales.

La lectura crítica es clara: si esos mensajes se confirman y son contextualizados judicialmente, lo que podría haber sido solo un rumor pasaría a ser un serio problema para la credibilidad institucional. Si no logran sostenerse, quienes los mencionan podrían correr el riesgo contrario: exagerar una sospecha aún en fase preliminar. En cualquier caso, la Fiscalía queda tocada aunque no necesariamente derrotada.

El Senado entra en juego y el PP sube el volumen

El Partido Popular ha sabido aprovechar esta apertura para anunciar que llamará a declarar en el Senado a la fiscal general del Estado sobre las reuniones vinculadas a García Ortiz con Leire Díez. Al mismo tiempo, endurece su estrategia contra el Ejecutivo en relación al caso Koldo. La táctica es evidente: trasladar el debate desde los juzgados hasta el ámbito parlamentario, donde el desgaste político suele ser inmediato y mucho más incómodo.

Este doble enfoque —judicial y parlamentario— puede tener diversas repercusiones. Primero, obliga al Gobierno a dar explicaciones sobre relaciones internas y posibles contactos poco claros. Segundo, sitúa a la Fiscalía en una posición defensiva justo cuando necesita proteger su imagen de autonomía. Y tercero, proporciona a la oposición un relato sencillo: si hay reuniones, hay explicaciones pendientes; si hay mensajes, hay sombras; si hay sombras, hay campaña. Todo un manual acelerado sobre política española.

Lo que puede venir ahora

Si el juzgado admite la querella, esto otorgará mayor relevancia procesal al caso y Vox podrá presumir de un triunfo inicial.

Si no avanza, esta formación usará ese rechazo para insistir en que existe “blindaje” institucional.

El Senado podría convertirse en un altavoz lleno de tensión, especialmente si el PP logra arrastrar comparecencias incómodas.

Curiosidades del caso que no conviene perder de vista