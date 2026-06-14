La declaración de Zapatero: dirá que conoció a la cúpula de Plus Ultra ‘después del rescate’ y que ‘no recuerda’ quién le regaló las joyas

Mentiras.

Bulos y cortinas de humo.

Y mucho miedo.

La escena está clara: José Luis Rodríguez Zapatero entra en la Audiencia Nacional sosteniendo que conoció a la cúpula de Plus Ultra después del rescate, y que no recuerda quién le regaló las joyas que la UDEF encontró en su despacho.

Este relato, filtrado desde su entorno, revela hasta qué punto el expresidente es consciente de que en esta causa está en juego algo más que su legado político.

El antiguo discurso del «talante» ha dado paso a otro mucho más crudo: posibles acusaciones de tráfico de influencias, presunto blanqueo relacionado con el rescate de la aerolínea y una nueva imputación por contrabando de joyas, que han dejado al socialismo oficial sin argumentos y, sobre todo, sin un discurso cómodo.

La defensa en torno a Plus Ultra: «después del rescate» y nada más

Las estrategias defensivas en casos complejos suelen girar en torno a dos ideas: «no saber» y «no recordar». En el caso Plus Ultra, la línea atribuida a Zapatero parece ajustarse a ese patrón: insistir en que no tuvo contacto con la cúpula de la aerolínea hasta después de que el Gobierno aprobara el rescate de 53 millones de euros, y rechazar cualquier mediación ante funcionarios públicos.

Ante las dudas sobre su papel en esta operación, el expresidente ya había afirmado en el Parlamento que no fue «facilitador» de nada y que «no habló con ninguna autoridad pública sobre el rescate». Al mismo tiempo, ha reconocido cobrar alrededor de 70.000 euros anuales como consultor de la empresa Análisis Relevante, vinculada al empresario Julio Martínez, detenido por presuntos abusos con la ayuda pública y presunto blanqueo de fondos procedentes de Venezuela.

Este doble movimiento —reconocer los pagos pero desvincular totalmente su labor del rescate— resulta clave en su defensa. Según los indicios disponibles hasta ahora:

Los investigadores consideran a Martínez como un posible testaferro de Zapatero y figura central del entramado Plus Ultra.

de Zapatero y figura central del entramado Plus Ultra. Se calcula que los ingresos del expresidente podrían alcanzar al menos 450.000 euros en seis años por estas «consultorías globales».

por estas «consultorías globales». La cita judicial obliga a Zapatero a explicar mensajes y contactos con la cúpula de la aerolínea, y cómo encajan con ese relato de distancia institucional.

El margen para maniobrar es escaso: cualquier contradicción entre lo declarado en el Senado, lo expuesto públicamente y lo que cuente ante el juez puede reforzar la idea de que la situación es mucho más complicada de lo que el relato oficial sugiere.

Las joyas: herencias, regalos y un valor que no encaja

Si ya era complicado lidiar con Plus Ultra, la nueva imputación por contrabando de joyas ha encendido todas las alarmas. La UDEF encontró en una caja fuerte del despacho de Zapatero en Ferraz más de un centenar de piezas valiosas, relojes y pulseras que su círculo cercano atribuyó inicialmente a una herencia familiar.

El problema es que:

La tasación oficial sitúa el valor total de las 103 joyas por encima de 1,3 millones de euros .

por encima de . Entre las piezas hay conjuntos de alta joyería árabe sin documentación ni facturas que los respalden.

que los respalden. El relato sobre su origen ha ido cambiando: primero se habló de una herencia materna o materna política, después de regalos sin especificar, y ahora de un «no recordar» que a muchos les resulta poco convincente.

Para el juez, la pregunta es directa: ¿cómo puede un exjefe del Gobierno acumular un lote tan lujoso sin justificación documental? Para la opinión pública, surge otra: ¿cuántos regalos de este tipo pasaron desapercibidos durante aquellos años?

Un socialismo incómodo ante los «regalos habituales»

En medio de este cerco judicial, la dimensión política golpea de lleno a un PSOE ya debilitado por el caso Koldo, el caso Begoña Gómez y la trama relacionada con Santos Cerdán. La imagen de Zapatero como referente para buena parte de la izquierda choca ahora con un escenario mucho menos favorable.

Resulta especialmente incómoda la declaración del exministro de Industria, Miguel Sebastián, quien ha admitido que durante los años de Gobierno de Zapatero era «habitual» que los ministros recibieran regalos de cierto valor. Esa normalización del regalo institucional sugiere, más que una excepción puntual, unas costumbres muy laxas en aquella etapa.

El papel de Zapatero ante el chavismo, y la incómoda pregunta para Sánchez

Una de las piezas que más pesa en este puzle es la relación de Zapatero con el chavismo. Durante años, el expresidente ha mantenido un perfil muy activo como interlocutor con los gobiernos de Venezuela, llegando a ser descrito por sus críticos como una suerte de «mentor» o puente entre el chavismo y ciertos sectores económicos y políticos en España. Ahora esa cercanía adquiere una nueva dimensión, al situarse en el centro de una trama que mezcla rescates públicos, consultorías opacas y fondos cuyo origen las autoridades vinculan a Venezuela.

Esa conexión coloca inevitablemente a Pedro Sánchez en una posición incómoda: o bien desconocía por completo el papel y los vínculos de su predecesor, o bien era consciente de ellos. En sus intervenciones recientes, Sánchez ha repetido el mismo guion ya visto con otros nombres —primero Koldo, luego Ábalos, después Santos Cerdán—: presentar cada escándalo como una sorpresa personal, describir a los implicados como figuras «anecdóticas» o «desconocidas», y reducir los indicios a meros «rumores».

Sin embargo, cada nueva revelación encaja en un patrón que resulta difícil de ignorar:

Reuniones y estructuras que se mueven en terrenos poco transparentes, en momentos políticamente sensibles.

que se mueven en terrenos poco transparentes, en momentos políticamente sensibles. La presencia recurrente, en ese entorno, de personas cercanas al actual presidente.

La permanencia en sus cargos, durante semanas, de dirigentes señalados por la prensa mientras se esperaban los informes de la UCO.

En lo referido al caso Zapatero, la afirmación de Sánchez de que «nunca avaló ni tuvo información ni conocimiento» sobre las actividades de su predecesor se inscribe en esa misma línea argumental ya utilizada con Leire Díez, Cerdán y otros. El paralelismo resulta llamativo: cuesta imaginar que el secretario general del PSOE permaneciera completamente al margen mientras su antecesor se movía entre consultorías lucrativas, un rescate público polémico y un patrimonio en joyas de difícil explicación.

En esta fase final de la legislatura, el PSOE se enfrenta a un dilema incómodo: desmarcarse abiertamente de Zapatero y su círculo supondría debilitar uno de sus referentes simbólicos; no hacerlo, en cambio, alimenta la sensación de que, una vez más, se prefirió mirar hacia otro lado.

Un expresidente bajo presión judicial

Mientras se concreta la fecha de su declaración ante la Audiencia Nacional, el caso Zapatero se suma a una lista cada vez más larga de frentes judiciales que rodean al entorno socialista. La combinación de Plus Ultra, unas joyas de origen cuestionado y unos vínculos con Venezuela que ahora se examinan con lupa configuran uno de los episodios más delicados para la imagen del PSOE en lo que va de legislatura.

Cuando hace años se hablaba de «talante», pocos imaginaban que terminaríamos hablando de «tasación». Y la gran pregunta que sobrevuela todo este caso —tanto para Zapatero como para Sánchez— es si realmente no sabían nada, o si, simplemente, sabían demasiado.