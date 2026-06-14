El PSOE asume la etiqueta de ‘organización criminal’… pero Moncloa no se mueve

La situación es sorprendente: un partido en el poder reconociendo que puede ser acusado como «organización criminal» y, al mismo tiempo, uniendo fuerzas en torno a su líder para asegurar la estabilidad del Gobierno.

En Ferraz, la discusión ya no gira en torno al “si”, sino al “cuándo” y “cómo” de la inminente imputación. En La Moncloa, el mensaje es claro: resistir, ganar tiempo y llegar con vida al ciclo electoral de 2027.

De acuerdo con información publicada por ABC, la cúpula socialista se prepara para la posibilidad de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz termine imputando al PSOE como persona jurídica en el marco del caso Leire Díez, una investigación que ha llevado incluso al registro de las oficinas de Ferraz por parte de la UCO.

El partido está revisando su programa de cumplimiento normativo y diseñando una estrategia defensiva que, en la práctica, acepta el golpe judicial inminente, aunque busca limitar sus repercusiones políticas.

La preocupación en Ferraz: el «agujero» en la credibilidad

Las alarmas internas no se activan ya por el proceso judicial, sino por las consecuencias que esto podría tener sobre la credibilidad del partido a medio plazo, especialmente cuando se vislumbra el horizonte del ciclo electoral de 2027. Fuentes socialistas reconocen que la marca está sufriendo un desgaste progresivo tras años de escándalos que han salpicado a dirigentes, exdirigentes y al propio presidente.

En conversaciones privadas, varios miembros intermedios expresan tres temores principales:

Que la imputación del partido refuerce la idea de una trama estructural y no se limite a casos aislados.

y no se limite a casos aislados. Que el relato de que todo es “lawfare” deje de convencer a los votantes moderados del PSOE.

Que los socios parlamentarios aprovechen este contexto para exigir más a cambio de su apoyo.

Resulta paradójico que mientras detectan una erosión de confianza en sondeos internos, en las altas esferas insisten en que no hay alternativa a Pedro Sánchez. Cualquier cambio en el liderazgo sería visto como un suicidio político antes de 2027. Por eso adoptan un tono resignado: aceptan el daño judicial, pero confían en mantener su supervivencia manejando el relato y aprovechando la fragmentación del panorama político.

Los planes de Pedraz y el encaje jurídico

La instrucción del juez Pedraz se ha convertido en el eje central de las preocupaciones socialistas. El magistrado está al frente del caso conocido como trama Sepi, así como del caso Leire Díez, donde se investiga una supuesta estructura dedicada a interferir en procedimientos judiciales relacionados con personas cercanas al presidente.

Los pasos clave que están considerando los medios judiciales son:

Primero, tomar declaración a todas las personas físicas ya investigadas (como Santos Cerdán o Leire Díez ) para avanzar lo más posible en esta fase inicial.

(como o ) para avanzar lo más posible en esta fase inicial. Luego, evaluar si procede imputar al PSOE como persona jurídica, lo cual elevaría significativamente el nivel del caso y podría abrir la puerta a responsabilidades directas para el partido.

A su vez, otra causa avanza en el Tribunal Supremo relacionada con la financiación ilegal de partidos y conecta con una pieza separada vinculada a presuntas actividades criminales entre ex secretarios de Organización del PSOE. Hay indicios sobre posibles donaciones provenientes de comisiones ilegales al partido. Este cruce entre procedimientos alimenta una sensación creciente de asedio jurídico.

Las cuatro piezas que inquietan a La Moncloa

En este contexto interno hay cuatro nombres que generan gran inquietud dentro de la Presidencia del Gobierno, según los análisis realizados por la propia dirección socialista. Se trata de personajes con trayectoria y conexiones significativas:

Cristina Narbona : figura emblemática y expresidenta del PSOE. Cualquier referencia a su entorno o decisiones pasadas puede abrir debates sobre responsabilidades compartidas.

: figura emblemática y expresidenta del PSOE. Cualquier referencia a su entorno o decisiones pasadas puede abrir debates sobre responsabilidades compartidas. José Enrique Serrano de la Rocha (De la Rocha): veterano del aparato interno del partido. Su presencia reaviva discusiones sobre cuánto se incubó lo investigado durante etapas anteriores.

(De la Rocha): veterano del aparato interno del partido. Su presencia reaviva discusiones sobre cuánto se incubó lo investigado durante etapas anteriores. Antonio Hernando : ex portavoz parlamentario, un nexo entre diferentes épocas y sensibilidades dentro del socialismo. Su nombre añade peso a la idea de que los problemas actuales trascienden a la generación Sánchez.

: ex portavoz parlamentario, un nexo entre diferentes épocas y sensibilidades dentro del socialismo. Su nombre añade peso a la idea de que los problemas actuales trascienden a la generación Sánchez. Juanma Serrano: hombre clave para el presidente, relevante tanto en lo institucional como en lo empresarial. Es quien conecta más directamente este caso con los círculos actuales del poder.

No solo les preocupa su situación procesal específica; lo que realmente inquieta es el posible relato resultante: una red de poder continua que va más allá de gobiernos y mandatos, reforzando así las acusaciones relacionadas con una «organización criminal» como algo sistémico.

Leire, la supuesta desconocida que conocía a todos

Por otro lado, aparece también Leire Díez, quien durante años fue vista como una militante poco relevante pero ahora es identificada como una pieza clave dentro del entramado. Los documentos judiciales y filtraciones sugieren algo distinto: se trata de una operadora con acceso directo a dirigentes, contratos importantes y decisiones críticas.

En el centro de esta investigación están los pagos presuntamente realizados por el PSOE a Leire Díez, destinados a crear una estructura opaca cuyo fin habría sido desacreditar jueces y obstaculizar procedimientos legales relacionados con personas cercanas a Sánchez. Según las acusaciones, esta red tenía un objetivo claro: proteger tanto al partido como al presidente frente a múltiples frentes abiertos ante los tribunales.

Su rol no solo consistía en hacer enlaces; también actuaba como responsable del control de daños: seguía causas abiertas, localizaba puntos vulnerables en las acusaciones e impulsaba campañas para evitar que las investigaciones afectaran ni al PSOE ni al entorno cercano a Pedro Sánchez. La ironía interna no pasa desapercibida: esta supuesta desconocida terminó siendo conocida por todos cuando comenzaron los registros.

Moncloa resiste: Sánchez y la estrategia del aguante

Mientras tanto, desde La Moncloa, la consigna es clara: mantenerse firme en el poder y desvincular el futuro del Gobierno respecto a lo que suceda judicialmente con el partido. Se evita hablar sobre dimisiones anticipadas o posibles adelantos electorales; se sostiene que la estabilidad institucional no puede depender de una «agenda judicial» considerada «politizada».

Las consecuencias inmediatas se evalúan desde tres frentes:

En lo parlamentario , confían en que sus socios mantendrán su apoyo aunque ajusten sus discursos para marcar distancias.

, confían en que sus socios mantendrán su apoyo aunque ajusten sus discursos para marcar distancias. En lo mediático , aumentan las denuncias sobre una supuesta ofensiva político-judicial mientras buscan generar cortinas de humo mediante anuncios sociales o económicos.

, aumentan las denuncias sobre una supuesta ofensiva político-judicial mientras buscan generar cortinas de humo mediante anuncios sociales o económicos. A nivel orgánico, preparan un relato centrado en “responsabilidades individualizadas” para garantizar que si llegan imputaciones concretas, estas recaigan sobre individuos específicos y no sobre toda la cúpula.

En privado algunos barones admiten que si finalmente ocurre la imputación, será un momento crítico sin precedentes en democracia. En público insisten en mantener viva la presunción de inocencia y afirman que todo se aclarará “en los tribunales”.

Ahora mismo, ese partido gobernante tiene ante sí un reto inimaginable hace poco tiempo: afrontar unas elecciones en 2027 con la etiqueta de «organización criminal» encima y con un presidente decidido a permanecer firme tras su escritorio en La Moncloa.

Porque como bromean algunos ya entre risas por los pasillos de Ferraz, en política nada es permanente… salvo quizás las ganas de permanecer.

Fuentes: