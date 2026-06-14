Sanchez y el PSOE se asoman al infierno, sin más plan que resistir y seguir chupando del bote

La banda socialista, todavía numerosa y enferma de sectarismo, seguirá diciendo que lleve, aunque le estén meando encima.

La Brunete Pedrete periodística mentirá a destajo y el amo, Pedro Sánchez, atrincherado en La Moncloa.

El PSOE afronta una semana marcada por un calendario judicial asfixiante y por la sensación, cada vez más extendida, de que Moncloa dedica más energía a gestionar partes judiciales que a hacer política.

La acumulación de citas en los tribunales, comparecencias en el Senado y nuevas ramificaciones de casos que afectan a personas del entorno socialista colocan a Pedro Sánchez en lo que muchos describen ya como una semana de pura supervivencia.

La cita más delicada es la audiencia preliminar de Begoña Gómez.

A ella se suman, el miércoles y el viernes, comparecencias en la Cámara Alta con un fuerte trasfondo político, además de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez de la Audiencia Nacional. El resultado es una semana en la que el Gobierno no marca el ritmo: lo marca la instrucción judicial.

La estrategia: apretar los dientes y esperar que pase la tormenta

Desde el entorno socialista la consigna parece clara, casi de resistencia en las trincheras: aguantar, cerrar filas y dejar que el ruido pase. El Debate ha resumido esta táctica como «apretar los dientes» ante una serie de frentes que escapan al control del partido. No hay, según esta lectura, ningún plan alternativo: solo la espera de que la tormenta amaine sola.

Ese discurso viene acompañado de dos recursos ya muy conocidos. El primero es recurrir al concepto de lawfare y a la idea de una «ofensiva golpista» orquestada por la derecha política, judicial y mediática —un argumento que el PSOE reactiva, llamativamente, justo cuando arrecian las dificultades. El segundo es presentar el clima informativo como una conspiración orquestada. El problema de este enfoque es evidente: cuando todo se interpreta como un complot, explicar los hechos —y rendir cuentas por ellos— se vuelve prácticamente imposible.

Begoña Gómez, el Senado y un caso que no deja de crecer

La semana arranca con la audiencia preliminar de Begoña Gómez, que según El Debate podría derivar en juicio oral por varios delitos investigados. A esto se añade que el Juzgado de Instrucción Central número 5 prevé levantar el secreto sobre las actuaciones relacionadas con presuntas irregularidades en subvenciones durante la pandemia, lo que añade aún más presión sobre el entorno del Gobierno.

En paralelo, el Senado recibirá a altos cargos del Estado: tanto la directora de la Guardia Civil como la fiscal general del Estado deberán explicar reuniones y gestiones que, según ha trascendido, el Gobierno habría negado o minimizado durante semanas. Cuando las explicaciones se alargan y se contradicen, no es extraño que crezca entre los ciudadanos la sospecha de que alguien, en algún punto, no está contando toda la verdad.

Zapatero, el sumario de la SEPI y un tablero institucional cada vez más complicado

La declaración de Zapatero añade una capa simbólica importante. No se trata solo de un expresidente compareciendo ante un juez, sino de una pieza más en un tablero en el que el PSOE se ve obligado a defender simultáneamente a referentes históricos y a dirigentes en activo, intentando sostener al mismo tiempo un relato unificado. En la práctica, esto se traduce en multiplicar portavoces y mensajes para evitar la impresión de que hay un problema estructural de fondo.

A esto se suma el sumario vinculado a la SEPI, una investigación que sigue ampliándose y que amenaza con nuevas revelaciones, aumentando la presión sobre el Ejecutivo. En ese contexto, expresiones como «calendario judicial urgente», repetidas por distintos dirigentes socialistas, funcionan más como justificación política que como explicación de fondo de lo que está ocurriendo.

La respuesta política: más escudo que explicación

La reacción de los principales nombres del socialismo ha sido, sobre todo, defensiva. Óscar López y Patxi López insisten en que se trata de un «calendario judicial lleno de urgencias«; Montse Mínguez respalda esa misma lectura; mientras que Óscar Puente y Salvador Illa han endurecido el tono, advirtiendo de «trampas tendidas por los golpistas» y pidiendo no caer en la ingenuidad ante lo que está sucediendo.

El problema es que este mensaje, repetido desde tantas tribunas a la vez, empieza a sonar menos a explicación y más a escudo.

Cuando un partido en el Gobierno parece volcar casi toda su energía en defenderse, transmite la sensación de que la acción política propiamente dicha queda en segundo plano. Y eso no mejora con los rumores sobre el desgaste reputacional del presidente, ni con el hecho de que cada nueva cita judicial sirve a la oposición en bandeja para hablar, ya no de gestión, sino de decadencia.

La ironía de fondo

Hay una contradicción difícil de ignorar: cuanto más se esfuerza el PSOE en presentarse como víctima de una ofensiva externa, más protagonismo adquieren —paradójicamente— los propios tiempos judiciales.

La política quiere imponer su relato; mientras tanto, los jueces siguen trabajando con sumarios concretos, fechas fijadas y comparecencias ya programadas, ajenos al ritmo que querría marcar Moncloa. Y, de momento, quienes llevan la voz cantante no son los portavoces del Gobierno, sino los autos del juzgado y las citaciones del Senado.