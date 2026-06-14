Sánchez a la fuga: el marido de Begoña se toma 5 semanas de vacaciones

La imagen es impactante: Pedro Sánchez cierra el curso político el 28 de julio, se reúne con el rey en Marivent y, acto seguido, se prepara para un periodo de cinco semanas sin convocar al Consejo de Ministros. No es solo un descanso prolongado. Es una estrategia bien pensada en medio de causas judiciales, futuros Presupuestos y un ambiente político tenso.

Desde 2018, nunca había contemplado un parón tan extenso. Ni siquiera en 2019, cuando el país se encaminaba hacia unas nuevas elecciones, el Gobierno se permitió tanto tiempo sin reunirse: entonces fueron apenas trece días. Ahora se vislumbra otro panorama: más de un mes sin imágenes del presidente entrando en Moncloa, sin ruedas de prensa tras el Consejo y sin el habitual bullicio semanal del poder.

Cinco semanas sin Consejo: cómo será este parón

El plan que se contempla en la Presidencia es claro.

Último Consejo de Ministros: 28 de julio .

. Balance del curso político: ese mismo día o la jornada anterior.

Encuentro con Felipe VI en Marivent a finales de esa semana.

en Marivent a finales de esa semana. Parón total del Consejo durante agosto.

Regreso a la rutina: 1 de septiembre, con nueva reunión del gabinete.

Así las cosas, se plantea la posibilidad de las vacaciones más largas para Sánchez en Moncloa, un periodo inédito en su gestión donde no convocará al Consejo.

No se trata únicamente de descansar. Moncloa reconoce que un agosto sin atención mediática contribuye a reducir el ruido informativo en un momento en que cada movimiento del presidente es analizado políticamente, desde sus decisiones legislativas hasta la presión generada por las investigaciones judiciales que afectan al entorno del PSOE.

Agosto, el mes en que los tribunales reducen su actividad

Hay un aspecto que pesa considerablemente en este calendario: agosto es el único mes en que los tribunales también desaceleran su actividad. La maquinaria judicial española prácticamente se detiene.

Esto implica:

Suspensión de plazos procesales .

. Citaciones que se aplazan hasta septiembre.

Juzgados centrados únicamente en asuntos urgentes.

Para un Gobierno que ha tenido a los tribunales marcando su agenda política durante meses, este respiro representa más que una simple pausa logística: es la única tregua real a corto plazo. En el horizonte hay causas que afectan o están relacionadas con el partido y un entorno mediático empeñado en retratar a “Sánchez contra los jueces”.

Que este posible parón máximo llegue precisamente cuando la justicia frena su ritmo no es casualidad. Es una manera inteligente de alinear el silencio institucional con el silencio judicial. Un agosto casi mudo tanto en los juzgados como en Moncloa.

Presupuestos de 2027: trabajar intensamente antes de desconectar

La otra pieza clave del plan son los Presupuestos Generales de 2027. El Gobierno ha optado por concentrar durante las semanas previas al verano gran parte del trabajo técnico y político para poder relajarse durante agosto sin que parezca que han desaparecido del mapa.

De acuerdo con el calendario manejado en Moncloa:

Hace dos semanas se reactivó formalmente el trámite para las cuentas de 2027.

El viernes se publicó en el Boletín Oficial del Estado la orden del Ministerio de Hacienda que activa la maquinaria interna.

que activa la maquinaria interna. El 23 de junio, el Consejo tiene previsto aprobar el cuadro macroeconómico, o lo que es lo mismo, las previsiones sobre crecimiento, empleo y recaudación necesarias para elaborar los Presupuestos.

La idea es clara: cuando Sánchez inicie su descanso estival, todo lo relacionado con los presupuestos estará ya encaminado, listo para ser retomado en septiembre. Al mismo tiempo, el presidente reafirma su intención de agotar la legislatura hasta 2027, pese a la fragilidad parlamentaria y a la presión judicial.

Lo que revela este calendario sobre la situación política de Sánchez

El supuesto “Sánchez huyendo” no es tanto una retirada como una maniobra defensiva. El Gobierno articula tres fases:

Acelerar ahora Impulsar los Presupuestos para 2027 hasta el límite del 28 de julio.

hasta el límite del 28 de julio. Concluir el curso con balance político y foto con el rey. Congelar en agosto Mantener parado el Consejo durante cinco semanas.

Sincronizarlo con la pausa judicial para minimizar sobresaltos. Reactivar en septiembre Retomar actividades con las cuentas ya avanzadas.

Enfrentar un otoño marcado por tensiones judiciales y parlamentarias.

Este enfoque responde a una estrategia más amplia: mantener la legislatura a flote, protegerse lo mejor posible ante la ofensiva judicial y proyectar una imagen de normalidad institucional mediante los Presupuestos, aunque su aprobación final siga siendo incierta.

En términos humanos, cinco semanas lejos del foco hablan mucho sobre un presidente que lleva meses operando bajo presión constante; no solo por su gestión sino también por las dificultades que enfrenta su partido y su círculo cercano. En lo político, esta pausa representa una apuesta arriesgada: si logra aprovechar este verano para calmar las aguas y reagrupar fuerzas, septiembre le presentará otro examen crucial; si no lo consigue, estas vacaciones más largas desde 2018 podrían ser recordadas como el preludio a un otoño aún más complicado.