Barómetro de Encuestas: El PSOE de Sánchez pierde ocho diputados tras la imputación de Zapatero y el ‘caso Leire Díez’

Es solo una encuesta más.

Pero es evidente que la tendencia a la baja del sanchismo es más que palpable.

El barómetro de Sigma Dos para ‘El Mundo‘ correspondiente al mes de junio de 2026 confirma el peor batacazo de Pedro Sánchez en toda la legislatura.

El PSOE se desploma dos puntos en solo un mes y pierde ocho diputados, cayendo hasta los 108 escaños.

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y el escándalo del ‘caso Leire Díez’ (las cloacas de Ferraz) han provocado una hemorragia de voto que el PSOE no logra frenar.

La situación procesal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional por presunto tráfico de influencias, amén de una pieza separada por delitos fiscales y contrabando relacionada con joyas de alto valor, supone un golpe simbólico devastador.

Por primera vez, un expresidente socialista se enfrenta a la justicia como investigado en causas de esta gravedad. Sánchez ha mantenido su apoyo público, pero los votantes no lo perdonan: la preocupación por la corrupción entre el electorado socialista se ha disparado.

El mazazo se completa con el caso Leire Díez, la supuesta ‘fontanera’ vinculada al entorno de Santos Cerdán.

Según las investigaciones de la UCO de la Guardia Civil, se trataría de una trama para obstaculizar causas judiciales contra el PSOE y el Gobierno, con pagos mensuales y supuestos contactos con jueces, fiscales y mandos policiales. La entrada de la UCO en la sede de Ferraz ha sido otro aldabonazo que ha instalado la sospecha en el centro del partido.

Según el barómetro de Sigma Dos, el PSOE se queda en 108 diputados. El PP se consolida como primera fuerza con ventaja clara con 140 representantes en la Cámara Baja. VOX mantiene su fuerza y un botín en torno a los 60 parlamentarios.

Por su parte, Sumar y el resto de socios de investidura de Pedro Sánchez también acusan el desgaste. El partido de Yolanda Díaz no sacaría más de diez actas en la Carrera de San Jerónimo, Podemos se hundiría con tres diputados, ERC llegaría a 8, PNV y EH Bildu tendrían media docena de asientos cada uno, Juntos por Cataluña tendría tres, dos para Adelante Andalucía, al igual que Alianza Catalana y el BNG y uno tanto para Coalición Canaria como para Unión del Pueblo Navarro.

No se trata de un desgaste cualquiera: es el mayor derrumbe de la legislatura en tan poco tiempo. Los escándalos acumulados (Koldo, Begoña Gómez, Ábalos, Cerdán…) ya habían erosionado la confianza, pero la combinación de un expresidente imputado y una trama interna de ‘fontanería’ ha sido el detonante definitivo.

Sánchez, contra las cuerdas

Mientras Ferraz intenta contener la crisis interna, con voces que piden querellarse contra Leire Díez, Sánchez se prepara para comparecencias complicadas esta semana, incluyendo la declaración de Zapatero. El presidente insiste en defender un nuevo PSOE, pero los hechos y los sondeos le persiguen.

La legislatura, ya agonizante, recibe su golpe más duro. La corrupción, esa que Sánchez siempre ha atribuido exclusivamente a la derecha o al ‘lawfare’, ha estallado en el corazón del propio partido.

¿Aguantará Sánchez hasta el final o el goteo constante de escándalos le obligará a adelantar elecciones? Los próximos barómetros y la evolución judicial marcarán el rumbo.