Miguel Sebastián llega al colmo del absurdo con su defensa de Zapatero por las joyas

La defensa inquebrantable de José Luis Rodríguez Zapatero ha llevado a Miguel Sebastián a un terreno resbaladizo y llamativo: argumentar que unas joyas tasadas en 1,3 millones de euros son simples “regalos de cortesía” que no necesitan ser declarados ni generan mayor escándalo. En el proceso, desacredita el propio código de buen gobierno aprobado por el entonces presidente socialista, al que ahora se le resta importancia por carecer de “rango legal”.

La escena tiene una dosis de ironía política: un exministro que afirma que “no hay que valorar hechos de hace 20 años” mientras intenta proteger a su antiguo jefe con argumentos que chocan frontalmente con la normativa ética que su propio Gobierno promovió como modelo de regeneración.

Las joyas de Zapatero y el relato del “regalo de cortesía”

La controversia surge al descubrir unas joyas de alto valor en una caja fuerte relacionada con Zapatero, tasadas oficialmente en 1,3 millones de euros por una firma privada y el Instituto Gemológico Español. Este dato transforma lo que podría considerarse un detalle diplomático en un asunto de gran exposición pública e incluso jurídica.

En medio del aluvión de críticas, Miguel Sebastián decide intervenir con una columna donde narra cómo, siendo ministro de Industria en 2008, recibió un conjunto de joyas —una pulsera, pendientes, anillo de esmeraldas y brillantes, además de un reloj— tras una reunión internacional en Yeda con la monarquía saudí. Según su relato, le informaron en el ministerio que “lo habitual” era que esos obsequios fueran para los ministros, quienes “no tenían que declararlos” y formaban parte del protocolo diplomático.

A diferencia de otros casos, asegura que decidió no llevárselos a casa y optó por instalar una vitrina en el Ministerio para exhibir los regalos valiosos, depositándolos bajo la titularidad de Patrimonio Nacional. Este gesto se ha convertido ahora en una coartada argumental para sostener que en el caso de Zapatero también se trataría simplemente de obsequios institucionales sin “origen turbio”.

El código de buen gobierno que ahora “no obligaba a nada”

El aspecto más delicado no radica solo en las joyas, sino en la normativa vigente. Durante el Gobierno de Zapatero se aprobó en 2005 un Código de Buen Gobierno que estipulaba claramente que los altos cargos no debían aceptar regalos o favores cuyo valor superara los 150 euros, salvo por razones sociales comunes. Además, recordaba la vigencia del Código Penal sobre cohecho y sobornos.

Hoy día, Sebastián minimiza la importancia del código: sostiene que carecía de rango legal, que no generaba obligaciones estrictas y que, al final, “cada uno hacía lo que quería”. Su defensa se apoya en el hecho de que la norma se convirtió en ley años después con la Ley 3/2015, la cual derogó expresamente aquel código. Sin embargo, la ética pública no se limita a lo publicado en el BOE.

El contraste resulta evidente:

El Gobierno de Zapatero presentó el código como un compromiso firme.

El exministro lo considera ahora una recomendación sin consecuencias.

Mientras tanto, la valoración millonaria de las joyas ha dado pie a una investigación separada por posible delito fiscal y contrabando, según los indicios conocidos.

La cuestión no es únicamente si había una obligación formal para declarar cada regalo. También se plantea si resulta políticamente defendible que un expresidente acumule en su despacho privado joyas extranjeras valoradas en más de un millón de euros.

Cuando se “olvida” el cohecho impropio y el soborno

El debate ha reavivado la figura del cohecho impropio, ese tipo penal que castiga al cargo público por aceptar regalos debido a su posición aunque no exista contraprestación específica. El artículo 422 del Código Penal prevé penas hasta un año de cárcel y suspensión del cargo por recibir dádivas relacionadas con su puesto.

El socialismo que criticó hasta la saciedad los trajes de Francisco Camps como símbolo del despilfarro minimiza ahora unas joyas tasadas en 1,3 millones aludiendo a la “normalidad diplomática” y a la costumbre habitual entre ministros durante aquella época. No es solo incoherente; roza lo absurdo.

El mensaje implícito resulta inquietante:

Mientras no hubiera leyes estrictas, la ética era opcional.

Lo criticado en otros contextos parece relativizarse cuando afecta a los propios.

La atención se desplaza desde las joyas hacia quien las defiende, denunciando una supuesta “campaña personal” contra la familia del expresidente.

La palabra “hipocresía” utilizada por Sebastián para acusar a parte del panorama político y mediático acaba volviéndose contra su propio entorno.

Ignacio Escolar y el boomerang hemerográfico

En medio del cruce verbal aparece Ignacio Escolar, director de Eldiario.es. Publica en su medio la columna escrita por Sebastián sobre “la hipocresía ante las joyas de Zapatero”, difundiéndola orgulloso en redes sociales. La reacción ha sido instantánea: la hemeroteca ha rescatado sus antiguos textos contra los trajes de Camps, considerados entonces como prueba moral del PP entregado al lujo y al escándalo.

El contraste entre aquella indignación y la defensa actual sobre las joyas como “regalos intrascendentes sin necesidad de declaración” ha generado críticas contundentes tanto en redes sociales como en otros medios. Se le reprocha lo que consideran un doble rasero evidente. Lo que antes era visto como símbolo “oscuro y vergonzoso” ahora se presenta casi como un asunto protocolario.

Es especialmente significativo que Escolar promocione la tribuna escrita por Sebastián mientras la opinión pública observa cómo se diluyen los estándares éticos cuando quien está implicado es un expresidente socialista. La palabra favorita del ámbito mediático progresista —“coherencia”— se convierte así en un arma arrojadiza… contra ellos mismos.