La directora de la Guardia Civil lo niega todo y limita sus reuniones con la cloaca a “cafés” con Leire Díez

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández, comparece ante la Comisión de Interior, en el Senado, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España)

La comparecencia de Mercedes González ha dejado claro un punto: ya no se trata solo de saber si hubo reuniones, sino qué se dijo antes sobre ellas. La directora de la Guardia Civil ha reducido sus encuentros con Leire Díez a meros “cafés”, en consonancia con la versión que ahora intenta consolidar el Ministerio del Interior, tras semanas negando cualquier tipo de contacto. Esta secuencia ha encendido las alarmas en el ámbito político y ha proporcionado argumentos a la oposición, que ve en este asunto una mezcla de falta de transparencia, deficiente comunicación y un golpe a la reputación del cuerpo.

El meollo del asunto radica en el contraste entre la primera versión oficial y la posterior corrección. González admitió haberse reunido con Díez en una cafetería cercana a la Dirección General de la Guardia Civil, en un encuentro breve y sin temas laborales, una descripción que busca minimizar el impacto político del episodio. Hubo al menos dos o tres reuniones, siempre fuera de las instalaciones oficiales, y que la relación entre ambas tenía antecedentes. Esta diferencia de matices es relevante: en política, un “café” puede ser simplemente eso, pero también puede transformarse en un vaso lleno de espuma institucional.

Mercedes González dice que quedó con Leire Díez, a la que no conocía personalmente, para tomar un café, donde le «trasladó su nueva situación laboral». ¿Queda frecuentemente con ex militantes del PSOE? Los de las cloacas de Ferraz nos toman por tontos.pic.twitter.com/pl6iZFCEap — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) June 16, 2026

Un problema de versión, no solo de reuniones

La comparecencia en el Senado ha servido para intentar poner orden en un relato que comenzó torcido. González reconoció haber quedado con Díez “para tomar un café”, mientras diversas asociaciones de guardias civiles demandan aclaraciones ante las contradicciones acumuladas alrededor del caso. El fondo del tema no radica únicamente en cuántos encuentros hubo, sino también en el contexto: la supuesta presión para influir sobre investigaciones relacionadas con la UCO y el entorno del PSOE es una cuestión extremadamente delicada para el Gobierno.

Lo que está en juego para Interior

Las consecuencias son tanto políticas como institucionales. Si la directora primero negó y luego matizó, la oposición podría utilizar este caso como un ejemplo de pérdida de credibilidad; si Interior sostiene que no hubo instrucciones ni interferencias, tendrá que respaldarlo con una narrativa coherente y estable. Al mismo tiempo, la Guardia Civil se encuentra atrapada en una polémica poco favorable: su labor depende de la confianza pública, y cualquier indicio sobre posibles presiones puede erosionar esa percepción más rápido que un café mal servido.

PP y Vox han exigido explicaciones y han solicitado la dimisión de González.

han exigido explicaciones y han solicitado la dimisión de González. El Gobierno intenta mitigar el daño con una tesis sencilla: se llevaron a cabo encuentros informales, pero sin compromisos ni órdenes.

La UCO, por su parte, mantiene viva la pieza central del caso al señalar varias reuniones previas entre las partes.

Lo irónico es que una conversación breve en una cafetería haya derivado en una comparecencia parlamentaria, un choque político y una crisis narrativa. En Madrid, parece ser que ya no solo se sirven cafés: también hay sobresaltos.