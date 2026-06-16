El plan «salvar el culo» de P.S.: la estrategia judicial del PSOE se asienta sobre tres pilares para lograr la impunidad de Sánchez

La política española ha entrado en una etapa donde lo que antes se discutía en tertulias de bar ahora aparece, negro sobre blanco, en sumarios judiciales.

La UCO ya no menciona un enigmático «one» ni unas inocentes siglas «P.S.», sino que asocia a ese P.S. con Pedro Sánchez y lo sitúa en el epicentro de la denominada trama de las cloacas socialistas. Lo que antes era ruido ahora se ha transformado en indicios formales.

En La Moncloa, la prioridad no es tanto evitar la imputación, sino gestionar sus repercusiones políticas.

La estrategia del sanchismo se asienta sobre tres pilares: el aforamiento, el voto del PNV y Junts en el Congreso y un TC con mayoría progresista listo para neutralizar posibles sobresaltos jurídicos.

P.S. confía en su impunidad incluso si es imputado, gracias a sus socios y al control del Tribunal Constitucional (TC) bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido.

El aforamiento como paraguas y el suplicatorio como filtro político

Cualquier investigación penal contra el presidente del Gobierno debe seguir un procedimiento muy concreto: el juez instructor no puede imputarle directamente; primero debe enviar una exposición razonada al Tribunal Supremo, que es el único órgano competente al tratarse de un aforado. Antes de que el Supremo pueda procesarle, tiene que contar con la autorización del Congreso mediante el suplicatorio, que debe ser aprobado por mayoría simple.

Esto acarrea consecuencias muy específicas:

El paso clave deja de ser únicamente jurídico y se transforma en algo eminentemente político.

Con que la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno cierre filas, puede bloquear la causa.

Un voto negativo o simplemente una mayoría suficiente para rechazar el suplicatorio archivaría el procedimiento contra el presidente.

El entorno gubernamental tiene claro su cálculo: con PNV y Junts como aliados imprescindibles de la legislatura, permitir que el Supremo procese al inquilino de La Moncloa podría resultar mucho más costoso que cualquier desgaste reputacional que ya asumen por su apoyo. En términos más directos, P.S. cree que salvará el culo porque sus aliados difícilmente ofrecerán al PP la imagen de un presidente imputado marchando hacia el Supremo.

No es extraño que el PP haya planteado una reforma del suplicatorio para evitar que una mayoría con intereses cruzados pueda ofrecer blindaje judicial a un presidente o a un diputado bajo sospecha. El modelo actual, como se está comprobando, actúa más como cortafuegos político que como garantía de separación de poderes.

La UCO, el «one» y la libreta de Leire: la mecha judicial

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha ido construyendo un relato cada vez menos compatible con la idea de que «todo es ruido de la derecha». Un informe clave certifica que las siglas «P.S.» encontradas en las libretas de Leire Díez, figura central en esta trama, corresponden a Pedro Sánchez. Además, la UCO señala que Leire se presentaba ante sus interlocutores como alguien con acceso directo al «one» del partido y del Gobierno, lo más alto del poder socialista.

Este lenguaje interno resulta relevante porque:

Coloca a la investigada como puente hacia los núcleos duros políticos.

Refuerza la idea de una estructura organizada desde los círculos del poder, no solo con francotiradores aislados.

Conecta las maniobras contra jueces, fiscales y policías con un objetivo claro: proteger a los allegados familiares y políticos del presidente.

El móvil requisado a Juanma Serrano, amigo cercano del presidente, se ha convertido en otro elemento crucial: lo que contenga ese dispositivo podrá determinar si las sospechas pasan a convertirse en una imputación efectiva ante el Supremo.

De Zapatero «galáctico» a lastre y el espejo incómodo para el sanchismo

Mientras tanto, el PSOE afronta otra mala noticia: la caída estrepitosa de la figura de José Luis Rodríguez Zapatero como activo electoral. Lo que durante años fue un icono utilizado en campañas ahora se convierte en un lastre que intenta ocultar. La elección del expresidente de basar su defensa en la anulación de pruebas y la prescripción del delito fiscal puede tener recorrido técnico ante los tribunales; sin embargo, su impacto político y social es devastador: refuerza esa narrativa según la cual los miembros de la élite socialista se defienden utilizando herramientas inaccesibles para cualquier ciudadano común.

Este giro genera varios efectos:

Desgasta la marca histórica del PSOE, restándole referentes presentables para las próximas elecciones generales.

Refuerza las críticas desde la oposición: un partido atrapado entre viejas glorias cuestionadas y un líder actual acorralado por las investigaciones de la UCO.

Envía un mensaje dañino a la opinión pública: dentro del socialismo gubernamental, parece más habitual buscar salidas legales por prescripción que asumir responsabilidades.

La diferencia entre aquel Zapatero presentado como presidente «ético» y este nuevo Zapatero apoyándose en vacíos procesales para evadir problemas fiscales añade un toque cínico al panorama político. Y ese ambiente afecta negativamente a cómo se percibe a P.S. y su propia estrategia para sobrevivir.

El Tribunal Constitucional de Pumpido, última línea de defensa

A su vez, los movimientos dentro del tablero institucional han favorecido al Gobierno. El Tribunal Constitucional, bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido, ha consolidado una mayoría progresista tras las últimas renovaciones, lo cual ha generado tensiones evidentes con el PP debido a varios recursos clave así como al bloqueo previo del propio tribunal.

Este contexto permite al sanchismo confiar en tres posibles estrategias:

Blindar reformas legales polémicas capaces de afectar indirectamente a su situación penal.

Desactivar eventuales intentos, mediante interpretaciones constitucionales, para endurecer las condiciones sobre aforamientos o cambiar los sistemas relacionados con los suplicatorios.

Utilizar al TC como árbitro final ante cualquier choque institucional entre Congreso, Supremo y oposición.

En teoría, el Tribunal Constitucional debería estar orientado hacia otros fines. No obstante, en una situación donde se debate si puede impedirse al Congreso autorizar al Supremo para procesar al presidente, cada voto emitido durante las sesiones plenarias adquiere indudablemente un contenido político.

Un tablero que mezcla aforamientos, socios y viejos líderes caídos

Todo esto resulta en un panorama político peculiar:

Un presidente acorralado por informes muy detallados elaborados por la UCO .

. Un Congreso donde los votos del PNV y Junts pueden decidir sobre futuro judicial del jefe del Ejecutivo.

y pueden decidir sobre futuro judicial del jefe del Ejecutivo. Un Tribunal Constitucional donde Conde-Pumpido arbitra reformas sensibles relativas al equilibrio entre poderes.

arbitra reformas sensibles relativas al equilibrio entre poderes. Y un expresidente como Zapatero, cuya presencia ya no suma votos sino suscita dudas cada vez más frecuentes.

En este país donde hace años se utilizaba «aforado» casi como una nota marginal, hoy esa palabra representa una línea roja dentro de una estrategia política destinada a sobrevivir. Y si nada cambia pronto, es probable que las próximas campañas electorales se desarrollen no solo en mítines llenos de retórica sino también entre frías páginas repletas de autos judiciales y suplicatorios votados sin mayor ceremonia.