El PSOE activó la cloaca de Ferraz 16 horas después de la llorosa carta del «enamorado» Pedro Sánchez

Hay una pregunta que el sumario del caso Leire responde con una claridad que incomoda Ferraz, Moncloa y sus terminales mediáticas: ¿para qué se montó toda esta estructura?

La respuesta que la UCO y el juez Santiago Pedraz construyen página a página, reunión a reunión, factura a factura, es siempre la misma.

Para proteger a Pedro Sánchez. Para blindar su entorno. Para obstruir las causas judiciales que amenazaban a su familia, a su partido y, en última instancia, a él mismo.

Sin Sánchez en La Moncloa, la cloaca no habría tenido razón de existir.

Sin las causas judiciales contra Begoña Gómez, sin el caso Plus Ultra, sin las investigaciones sobre el PSOE, no habría habido nada que proteger. La trama no es una iniciativa autónoma de militantes entusiastas que se excedieron. Es una estructura montada alrededor de una persona, financiada para proteger a esa persona y dirigida desde la sede del partido cuyo secretario general es esa misma persona.

La carta y la cloaca: el mismo día

El juez Pedraz ubica el origen operativo de la trama en los días de abril de 2024 en que Sánchez escribió su famosa carta anunciando su «periodo de reflexión», lo detallan en El Mundo. El presidente se presentaba como víctima de una campaña de acoso institucional y mediático. Se recluía en La Moncloa, rodeado de silencios cuidadosamente administrados y de llamadas de apoyo de militantes emocionados.

Mientras tanto, en Ferraz, Santos Cerdán convocaba la reunión que el auto del juez describe como el «punto de inflexión» de toda la operación. Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y varios dirigentes del partido se sentaron a diseñar la respuesta. No la respuesta política, la que se da en ruedas de prensa y en el Congreso. La otra. La que se da con contratos simulados, sociedades pantalla y contactos con fiscales.

Las informaciones que han trascendido del sumario apuntan a que Ferraz decidió asumir los gastos de Leire Díez tras una reunión con la cúpula gubernamental ocurrida justo el día en que se emitió la carta y Sánchez se recluyó. Ese detalle cronológico es devastador: mientras el presidente lloraba en público, su partido contrataba a la fontanera.

La financiación: 4.000 euros al mes para proteger al «one»

El esquema económico que la UCO ha documentado tiene una precisión que los informes periciales raramente consiguen. Santos Cerdán pagaba a Leire Díez aproximadamente 4.000 euros mensuales, canalizados a través de una empresa vinculada al socialista Gaspar Zarrías. Otra parte del dinero se movía a través de sociedades instrumentales vinculadas a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, también bajo investigación.

El total rastreado supera los 170.000 euros. La infraestructura logística y económica de Ferraz se puso al servicio de la operación. Facturas falsas, trabajos imposibles de justificar y una cadena empresarial diseñada para que el rastro del dinero desapareciera antes de llegar a su destino real.

Todo ese dinero tenía un único beneficiario final: la protección de las causas judiciales que amenazaban al presidente y a su entorno. La UCO lo describe sin ambages. Leire Díez operaba para «destruir pruebas» y «entorpecer» procedimientos judiciales delicados. Y los procedimientos delicados eran los que afectaban a Begoña Gómez, al caso Plus Ultra y a las investigaciones sobre el aparato del PSOE que, en última instancia, apuntaban a Sánchez.

El objetivo: controlar la Fiscalía y destruir a la UCO

La ambición de la trama no se limitaba a la defensa pasiva. Según los nuevos informes de la Guardia Civil, la estrategia tenía una dimensión ofensiva que va mucho más allá de lo que habitualmente se asocia con las cloacas políticas.

Se intentó presionar y desacreditar a la UCO mediante la búsqueda activa de «información comprometida» sobre sus miembros y expedientes internos destinados a socavar su credibilidad. Se intentó influir sobre la Fiscalía Anticorrupción mediante contactos estratégicos y promesas de acuerdos. Y se intentó «apartar» o «controlar» al fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, además de «destruir» profesionalmente a otros fiscales que resultaban incómodos.

Leire Díez llegó a proponer en conversaciones interceptadas una «ayuda cualificada» para «darle la vuelta al asunto», redirigiendo los ataques hacia Sánchez mientras canalizaba presiones sobre fiscales y mandos policiales. La «fontanera» no solo tapaba fugas. Intentaba reconectar tuberías para que el agua fluyera en la dirección que convenía a La Moncloa.

La cadena que siempre llega al mismo sitio

La UCO ha concluido en sus informes que el presidente era «la única persona que podía dar instrucciones a Santos Cerdán dentro del partido». Cerdán coordinaba a Leire Díez. Leire Díez gestionaba la red de presión sobre jueces, fiscales y guardias civiles. Las notas de Leire tienen anotadas reuniones con las iniciales «PS«. Los mensajes intervenidos hablan del «one«, de «el jefe», de «el presidente».

La cadena de mando que el sumario construye no es circular ni especulativa. Es lineal y apunta siempre en la misma dirección. El mismo destino al que llegaban los informes que Leire Díez entregaba en mano en Ferraz. El mismo despacho al que apuntaba el dinero que salía disfrazado a través de las sociedades de Zarrías. El mismo nombre que aparece en las agendas, en los mensajes y en las conclusiones de la UCO.

Pedro Sánchez ha negado sistemáticamente cualquier conocimiento o vinculación con las actividades de la trama. Tiene derecho a la presunción de inocencia y los tribunales decidirán. Pero la arquitectura que el sumario describe, una estructura montada alrededor de una persona, financiada para protegerla y operada desde la sede del partido que esa persona dirige, no tiene una interpretación alternativa evidente.

La cloaca existía porque Sánchez la necesitaba. Funcionaba porque Sánchez era el centro de todo. Y costó más de 170.000 euros de dinero del PSOE porque proteger al presidente tenía un precio que alguien consideró razonable pagar.

Todo por Sánchez. Con Sánchez. Y según la UCO, gracias a Sánchez.