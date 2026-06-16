La socialista Armengol impide que el Congreso vote sobre un adelanto electoral consciente que Sánchez iba a perder

En política hay maniobras que se disfrazan de argumento jurídico y hay argumentos jurídicos que son maniobras.

Lo que ha ocurrido esta semana en la Mesa del Congreso pertenece con claridad a la primera categoría.

La Mesa, controlada por PSOE y Sumar con Francina Armengol al frente, ha impedido que llegara al Pleno una votación sobre dos enmiendas, una del PP y otra de Junts, que pedían la disolución de las Cortes y la convocatoria inmediata de elecciones.

La razón formal: «invasión de competencias constitucionalmente reservadas a la Presidencia del Gobierno». La razón real: los cálculos del PSOE indicaban que la propuesta habría salido adelante con el apoyo del PP, VOX, Junts y UPN, dejando a Sánchez en minoría en una votación de resonancia política enorme.

La enmienda de Junts estuvo viva menos de tres horas antes de ser eliminada. El órgano que debería garantizar la neutralidad del Parlamento actuó como lo que la oposición lleva meses denunciando: una extensión del Gobierno dentro de la Cámara.

El argumento jurídico que sirve de coartada

La Mesa ha invocado el artículo 112 de la Constitución, que otorga al presidente del Gobierno el derecho exclusivo para plantear cuestiones de confianza y sus poderes relacionados con la disolución de las Cortes. El Congreso, sostiene la Mesa, no puede ni siquiera indirectamente obligar o instar al presidente a activar mecanismos que son exclusivamente suyos.

Es un argumento que tiene una base constitucional que no puede ignorarse completamente. El problema es su aplicación selectiva y su momento. Cuando el Gobierno necesita que la Mesa bloquee algo, la Mesa encuentra el argumento jurídico adecuado. Cuando el Gobierno necesita que la Mesa lo permita, los mismos criterios de interpretación producen una conclusión diferente.

El PP ya tiene preparados recursos de reconsideración y contempla acciones legales adicionales. La narrativa que busca construir es directa: esta no es una legislatura sustentada en la confianza real del Parlamento sino una legislatura blindada por reglamentos que se interpretan a conveniencia del partido que controla la presidencia de la Cámara.

Lo que el bloqueo revela

Lo que el Gobierno ha evitado esta semana no es un adelanto electoral automático. Una votación en el Congreso pidiendo elecciones anticipadas no tiene efectos jurídicos directos: Sánchez puede ignorarla. Lo que ha evitado es la imagen política de una mayoría del Parlamento solicitando formalmente el fin anticipado de la legislatura.

Y esa imagen habría sido devastadora. Ver converger a PP, VOX, Junts y UPN pidiendo elecciones en el Congreso habría sido el símbolo más gráfico del agotamiento de esta legislatura, una instantánea que los medios habrían reproducido durante semanas y que habría alimentado la narrativa de un Gobierno que solo sobrevive gracias a los mecanismos de control que controla, no a la confianza de la Cámara que le sustenta.

La Mesa ha rescatado al presidente de esa imagen. Ese es el servicio real que ha prestado esta semana.

Las grietas en el bloque independentista

El episodio ha puesto también de manifiesto las tensiones internas del independentismo, que ya no habla con una sola voz respecto a su relación con el Gobierno.

Junts ha usado la enmienda como instrumento de presión, una forma de marcar distancia ante su electorado y dejar claro que no está dispuesto a sostener a Sánchez gratuitamente. Los posconvergentes llevan meses buscando cualquier grieta para tensar la relación con Moncloa y recordar que su apoyo tiene un precio que no se ha terminado de pagar.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ha lanzado una advertencia que resume bien la impaciencia de una parte del independentismo: «Aguantar para nada es tontería». El mensaje es claro: mantener el apoyo solo tiene sentido si se producen avances concretos en los asuntos catalanes pendientes. Si la legislatura se prorroga sin resultados, el coste político para ERC de seguir siendo el salvavidas de Sánchez se vuelve insostenible.

Oriol Junqueras, sin embargo, ha adoptado una postura más institucional, defendiendo mantener al Ejecutivo para «cerrar carpetas fundamentales» para Cataluña. La dualidad entre Junts y ERC refleja la tensión clásica dentro del independentismo entre el «cuanto peor mejor» y el «aprovechar la ventana».

El precedente que nadie debería ignorar

Más allá del episodio concreto, lo que esta semana ha quedado establecido es un precedente preocupante sobre el papel de la Mesa del Congreso.

Si el argumento de «invasión de competencias presidenciales» sirve para bloquear una iniciativa parlamentaria sobre elecciones anticipadas, el mismo argumento podría usarse mañana para bloquear otras iniciativas que resulten incómodas para el Gobierno. Los reglamentos parlamentarios tienen márgenes de interpretación, y cuando quien interpreta es un órgano controlado por el partido del Gobierno, esos márgenes tienden sistemáticamente en la misma dirección.

Armengol no está actuando como árbitro neutral de la Cámara. Está actuando como extensión política del Ejecutivo dentro del Parlamento. Esa confusión de roles tiene un coste institucional que no desaparece con la justificación jurídica de turno.

Lo que la Mesa ha logrado esta semana es comprar tiempo. No ha resuelto nada. El desgaste del Gobierno continúa, los sumarios siguen abiertos, los socios siguen presentando facturas y la pregunta sobre cuánto aguanta esta legislatura sigue sin respuesta.

Lo que se ha bloqueado hoy volverá mañana. Y probablemente con más urgencia de la que tenía esta semana.