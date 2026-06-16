Zapatero, las joyas y la lista que desmorona su coartada de “cortesía”: niegan posponer nuevamente su declaración

Revés para la Zeja.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la solicitud del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que buscaba impedir que se le pregunte por las joyas encontradas en su despacho y tasadas preliminarmente en 1,3 millones de euros.

El gurú de Pedro Sánchez tendrá que acudir mañana a declarar como investigado en el ‘caso Plus Ultra’.

Así las cosas, al faro de los socialistas se le atragantas las piedras preciosas y debilita todavía más su ya mellada reputación como amigo de sanguinarios dictadores.

El relato parecía tener un desarrollo sencillo: unas joyas de gran valor, un expresidente en el centro de un caso judicial complicado y una explicación amable, casi cotidiana, que sugería que todo se había recibido como una “cortesía” habitual hacia un jefe del Ejecutivo. Sin embargo, la realidad ha tomado un giro inesperado. La lista de regalos declarada por José Luis Rodríguez Zapatero durante su tiempo en La Moncloa pone en entredicho esa defensa y abre una brecha política considerable para el PSOE justo antes de unas elecciones generales reñidas.

La relación oficial de presentes registrada durante su mandato revela un inventario diverso de objetos: desde un adorno navideño de Barack Obama hasta espadas de plata, un Audi, botellas de vodka provenientes de Moscú, una figura de Lladró y numerosos cuadros y objetos decorativos. Pero hay un aspecto crucial: en esa relación no aparece ninguna joya de alta gama procedente de países árabes ni de ningún otro origen significativo, lo que desmantela la idea de que los collares, anillos y pulseras encontrados por la Policía formaran parte del habitual intercambio diplomático que acompaña a un presidente del Gobierno.

Un inventario complicado para la defensa

La clave del escándalo radica en la discrepancia entre lo conocido y lo descubierto.

Por un lado, la lista de regalos presidenciales presenta una colección llamativa pero políticamente aceptable:

Regalos simbólicos de mandatarios occidentales (como el adorno navideño de Obama).

Objetos protocolarios ofrecidos por jefes de Estado y Gobierno: espadas, artesanía, obras artísticas.

Algunos presentes valiosos pero documentados, como el Audi o obras artísticas reconocidas.

Por otro lado, la UDEF y posteriormente la Audiencia Nacional han centrado su atención en un conjunto de joyas valoradas en aproximadamente 1,3 millones de euros, entre las que se incluyen juegos completos de collares, pulseras, anillos y pendientes elaborados con oro blanco adornados con esmeraldas y zafiros, guardados en una caja fuerte dentro de su despacho profesional sin justificación documental clara.

Si estas piezas no aparecen en el listado oficial ni se han demostrado como herencias o adquisiciones personales, las opciones se reducen considerablemente:

O bien fueron entregadas después de dejar la presidencia , por vías poco claras y sin registro.

, por vías poco claras y sin registro. O bien fueron apropiadas clandestinamente fuera del control del Patrimonio del Estado.

Ambos escenarios son políticamente peligrosos. El primero insinúa tráfico de influencias o agradecimientos interesados; el segundo abre la puerta a posibles delitos fiscales y contrabando que ahora investiga el juez.

En este marco, investigaciones como la realizada por ESdiario sobre la lista de regalos declarada por Zapatero se han convertido en el eje del debate público al contraponer documentación oficial con el discurso defensivo del expresidente.

Dubái, el testaferro y las amistades peligrosas

El caso ha adquirido además tintes casi novelescos debido al papel desempeñado por los intermediarios. Uno de los personajes clave identificado como testaferro de Zapatero presumía antes de ser detenido sobre los lujos disponibles en Oriente Medio: «En Dubái puedes gastarte 2,5 millones en joyas y no pasa nada». Esta frase, que hace años podría haber parecido una simple fanfarronada, hoy cobra un inquietante sentido para comprender el valor real de las piezas encontradas y el círculo cercano al expresidente.

La investigación también ha revelado llamadas rastreadas por la UCO entre Zapatero y un contacto descrito como vínculo con las “cloacas” del PSOE. Estas conversaciones se realizaron estratégicamente fuera del alcance legalmente autorizado para escuchas telefónicas. No se trata solo de un dato judicial; es también munición política. Reabre el debate sobre una red informal capaz de mover hilos dentro del ámbito policial, empresarial y mediático, al margen de las estructuras oficiales del partido.

De activo electoral a carga tóxica para el PSOE

Lo que más preocupa en Ferraz no es únicamente la causa penal sino la erosión simbólica. Zapatero, quien durante años fue considerado un referente progresista y rostro amable del socialismo español, ha pasado rápidamente a ser visto como un lastre incómodo. La dirección del PSOE reconoce que su figura es hoy irrecuperable para la campaña electoral general; no tanto por una condena —que aún no ha llegado— sino por los efectos corrosivos derivados de los datos que han salido a la luz.

El análisis interno es frío:

La decisión del expresidente de fundamentar su defensa en la nulidad de pruebas y en la prescripción del presunto delito fiscal puede tener recorrido judicial.

puede tener recorrido judicial. Sin embargo, el impacto en la opinión pública es devastador: ver a un exjefe del Gobierno incapaz de aclarar cómo adquirió unas joyas millonarias mientras solicita aplazar su declaración para ganar tiempo resulta letal en medio del creciente desencanto político.

A esto se suma la contradicción entre el discurso izquierdista sobre transparencia y ejemplaridad frente a la realidad palpable: un expresidente atrapado en una trama donde aparecen joyerías lujosas, viajes a Dubái e intermediarios con perfiles dudosos junto a las sombras alargadas asociadas a las “cloacas” partidistas.

Un relato que se vuelve contra él

El problema no solo es jurídico; también es narrativo. A lo largo de los años, Zapatero construyó una imagen pública como dirigente austero e ideologizado, distante del lujo ostentoso. Sin embargo, ahora nos encontramos con fotografías que muestran unas joyas valoradas en más de un millón de euros resguardadas en su caja fuerte; esta imagen contradice esa narrativa construida con tanto cuidado.

La lista oficial de regalos institucionales resulta ser irónicamente una prueba incriminatoria sólida: demuestra que durante su presidencia recibió muchos objetos interesantes pero no esas joyas. Y si no estaban entonces registradas oficialmente, alguien tendrá que explicar detalladamente cuándo llegaron a sus manos y bajo qué circunstancias.

Mientras tanto, la política española añade otro capítulo a su repertorio sobre poder, dinero y opacidad. Desde ese adorno navideño obsequiado por Obama hasta una posible fortuna compuesta por esmeraldas y zafiros; este recorrido ilustra como pocos hasta qué punto los registros administrativos pueden convertirse en peores enemigos para quienes alguna vez fueron figuras prominentes.