El juez deja a Zapatero a la puerta de la cárcel: «no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad» con su declaración

Hay sentencias que absuelven y hay autos que, sin condenar, destrozan.

El auto del juez José Luis Calama tras casi tres horas de declaración de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional pertenece a la segunda categoría. No lo manda a prisión. No le retira el pasaporte. No le impone comparecencias periódicas. Pero lo deja con una frase grabada en el expediente que ningún abogado defensor querría ver junto al nombre de su cliente: «No ha conseguido desvirtuar los indicios racionales de criminalidad».

En lenguaje judicial, eso significa que el expresidente habló durante tres horas y el juez no le creyó. Que la versión que Zapatero ofreció para explicar las joyas de un millón de euros sin papeles, la llamada de once minutos al presidente de Plus Ultra, la carta «por instrucciones de Zapatero» al Banco Santander y el entramado de sociedades instrumentales que la UDEF ha documentado no ha alterado ni un ápice el cuadro indiciario construido en más de 80 folios de imputación.

Sale libre. Pero sale destrozado.

Los seis delitos que siguen en pie

El auto mantiene intacta la acusación sobre seis delitos en distintas piezas del caso: tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal, contrabando, organización criminal y falsedad documental. Todo relacionado con el rescate de Plus Ultra, los 53 millones de euros de dinero público canalizados a través del FASEE hacia una aerolínea con dinero venezolano de procedencia opaca, y las joyas sin justificación documental encontradas en su caja fuerte de Ferraz.

El juez describe una estructura criminal jerarquizada con Zapatero situado en la cúspide operativa, un sistema donde se intercambiaban influencias por contraprestaciones económicas bajo apariencia de asesoramiento. No es la imagen del expresidente que dialoga desinteresadamente con Maduro por vocación humanitaria. Es la imagen del expresidente que cobraba, de una forma u otra, por sus gestiones ante los regímenes con los que decía mediar por amor a la paz.

Por qué no va a prisión: la «pública notoriedad» como único salvoconducto

La razón por la que Calama descarta las medidas cautelares que habían solicitado la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares, que llegaron a pedir subsidiariamente prisión provisional, tiene una lógica jurídica que resulta al mismo tiempo liberadora e hiriente para el expresidente.

El juez rechaza la prisión porque Zapatero es una persona de «pública notoriedad», lo que hace muy difícil que pueda fugarse sin dejar rastro. Y rechaza la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país porque las pruebas relevantes ya están aseguradas en el juzgado y no hay riesgo de destrucción.

Eso significa que el único argumento que ha salvado a Zapatero de las medidas cautelares no es que el juez considere que los indicios son débiles ni que su versión sea creíble. Es que es demasiado famoso para escapar sin que nadie se dé cuenta.

Sale libre gracias a su propia notoriedad. Y con los indicios de criminalidad intactos.

El ídolo caído que arrastra al PSOE

El impacto político de este auto va mucho más allá del caso judicial. Zapatero no es solo un expresidente. Es el referente moral de la dirección actual del PSOE, el hombre que aparece en los mítines como símbolo de lo que el socialismo puede ser cuando funciona bien, el interlocutor que Sánchez ha utilizado en contextos diplomáticos precisamente por esa imagen de hombre íntegro y dialogador.

Esa imagen ha quedado aplastada bajo el peso de una caja fuerte con joyas de diamantes, esmeraldas, rubíes y zafiros sin un solo papel que las justifique, una llamada de once minutos con el presidente de una aerolínea cuestionada y 53 millones de euros de dinero público que la Guardia Civil investiga como parte de una trama con dinero venezolano de origen opaco.

El hombre que se presentaba como el Jimmy Carter español, el mediador desinteresado, el político que se fue de La Moncloa sin enriquecerse, resulta ser el hombre que guardaba un millón de euros en joyas sin papeles en una caja fuerte y cuyo nombre aparece en cartas solicitando favores financieros para empresas con dinero del chavismo.

Dentro del PSOE el malestar crece con cada nueva filtración. Los militantes que veían en Zapatero un símbolo inquebrantable tienen ahora que explicar a sus vecinos por qué su expresidente está imputado por seis delitos en la Audiencia Nacional. El discurso sobre regeneración democrática y lucha contra la corrupción, que es el núcleo del argumentario sanchista, suena hueco cuando uno de sus principales iconos no logra convencer a un juez de que las joyas de su caja fuerte son herencias familiares.

Lo que viene: una instrucción larga y un PSOE incómodo

El caso Zapatero entra ahora en una fase de instrucción prolongada. El juez Calama seguirá incorporando diligencias, ampliando imputaciones si los indicios lo justifican y analizando toda la documentación que la UDEF y el HSI americano han aportado sobre las conexiones venezolanas, los movimientos patrimoniales y las estructuras societarias vinculadas al expresidente.

La oposición tiene ya un relato perfectamente armado para usarlo durante meses: el hombre que rescató con dinero público una aerolínea cuestionada mientras acumulaba joyas en su despacho y se paseaba por los platós de televisión dando lecciones de ética política.

Y el PSOE tiene un problema que ninguna estrategia de comunicación puede resolver completamente: uno de sus referentes morales más importantes salió ayer de la Audiencia Nacional libre pero con indicios racionales de criminalidad que el juez considera suficientemente sólidos como para mantener abierta una causa con seis delitos.

Sale sin esposado. Pero el auto ya está escrito. Y en los manuales de historia política reciente, la frase que lo acompañará no será ninguna de las que pronunció en sus discursos sobre la paz y el diálogo.

Será esta: «No ha conseguido desvirtuar los indicios racionales de criminalidad».