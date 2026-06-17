El popular Albiol etiqueta de «escoria humana» a un ladrón marroquí que acababa de robar a una octogenaria y atrapó su escolta

Hay políticos que miden cada palabra para no ofender a nadie y terminan sin decir nada. Y hay políticos que dicen lo que piensan, lo que siente la gente normal en la calle, y se ganan la antipatía de los editorialistas progresistas y la lealtad inquebrantable de sus vecinos.

Xavier García Albiol pertenece con claridad al segundo grupo, y esta semana ha vuelto a demostrarlo.

Tras el violento robo a una mujer de 81 años en Badalona, perpetrado mediante el método del tirón por un delincuente cuya detención la Guardia Urbana logró tras una persecución a pie, el alcalde no buscó el eufemismo ni el circunloquio políticamente correcto. Llamó al detenido «escoria humana». Dijo que si dependiera de él lo enviaría «a nado a Marruecos«. Y advirtió que con el Gobierno actual «mañana volverá a estar en la calle».

Esta mañana esta escoria humana que ha venido de Marruecos ha dado un tirón a una señora de 81 años en el barrio de Llefià. Por suerte, allí estaba uno de mis escoltas de @Badalona_GUB #Badalona que, tras una persecución a pie de varios minutos, finalmente ha conseguido darle… pic.twitter.com/NbPJxF1tG0 — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) June 17, 2026

Los que miden el termómetro de la opinión pública saben que esas tres frases resumen exactamente lo que millones de ciudadanos piensan pero sus representantes políticos raramente se atreven a pronunciar en voz alta.

Lo que dijo Albiol y por qué es sensato

El alcalde de Badalona no estaba improvisando ni perdiendo los nervios. Estaba diciendo la verdad tal como la ve la mayoría de la gente cuando ocurre algo así: una mujer de 81 años a la que le arrancan el bolso con violencia, un detenido con perfil reincidente y la experiencia acumulada de que ese tipo de detenciones en el España actual suelen terminar en libertad provisional en menos de 24 horas.

La preocupación por la «puerta giratoria» judicial no es una invención de la derecha ni una exageración mediática. Es la percepción, documentada y extendida, de que el sistema penal español no tiene respuesta efectiva para la multirreincidencia, especialmente en delitos de hurto y robo que individualmente no superan los umbrales que activan la prisión preventiva pero que en serie constituyen una pesadilla cotidiana para los vecinos de muchos barrios.

Que un alcalde lo diga con la contundencia que Albiol lo hace no es una falta de respeto institucional. Es honestidad política. Y la honestidad política es una virtud escasa.

El valor de llamar a las cosas por su nombre

Lo que distingue a Albiol de la mayoría de sus colegas no es la ideología sino el coraje. En un mundo político donde el lenguaje ha sido tan depurado y esterilizado que ya casi no comunica nada, el alcalde de Badalona sigue hablando como la gente: directo, sin adornos, con los adjetivos que la situación merece.

Una anciana de 81 años a la que le arrancan el bolso de un tirón no es víctima de «una situación socioeconómica compleja». Es víctima de un delincuente que ha elegido atacar a quien considera más vulnerable porque calcula que el riesgo para él es mínimo. Llamarlo «escoria» no es un exceso retórico. Es una descripción moralmente precisa de alguien que elige agredir a una persona mayor para robarle.

Albiol tiene ese instinto que pocos políticos conservan después de años en el cargo: el instinto de ponerse del lado de la víctima primero y buscar las explicaciones sociológicas después, si acaso. Eso, en un contexto donde la clase política tiende a hacer exactamente lo contrario, es un valor genuino.

Badalona como laboratorio de lo que España necesita

La ciudad que Albiol gobierna no es un lugar fácil. Badalona tiene barrios con alta densidad, diversidad social compleja, problemas de convivencia reales y una presión policial que los datos confirman. Es una ciudad donde los discursos abstractos sobre integración y cohesión social chocan a diario con la realidad concreta de vecinos que tienen miedo de bajar a hacer la compra.

El alcalde ha convertido Badalona en el lugar donde la política de seguridad se toma en serio sin complejos. No porque ignore la complejidad del fenómeno sino porque ha entendido algo que muchos de sus colegas no quieren aceptar: que la gente no quiere seminarios sobre las causas estructurales de la delincuencia. Quiere sentirse segura. Y para sentirse segura necesita ver que quien roba a una anciana de 81 años tiene consecuencias reales, no un trámite judicial que se resuelve en horas.

Esa exigencia no es de derechas ni de izquierdas. Es de sentido común. Y Albiol la representa mejor que casi nadie en la política española actual.

El político que no busca caer bien a todos

Su estilo incomoda a los que prefieren la política blanda y el lenguaje aséptico. Sus declaraciones generan titulares críticos en los medios afines al Gobierno cada vez que los produce, lo que en su caso ocurre con una regularidad que él mismo parece calcular con precisión.

Pero Albiol hace tiempo que decidió que prefiere ser recordado a ser aplaudido en los foros correctos. Prefiere que el vecino de Badalona que vio cómo le tironeaban el bolso a su madre sepa que su alcalde está de su lado, sin matices ni peros, antes que recibir el beneplácito de los analistas que viven lejos de los barrios donde ocurren estas cosas.

Esa elección, la de estar con la víctima antes que con el relato, es exactamente lo que la política española necesita más de lo que está dispuesta a admitir.

Lo que dijo Albiol esta semana lo piensan millones de españoles. La diferencia es que él tuvo el valor de decirlo en voz alta.

Y eso, en la política actual, no es poca cosa.