Los mensajes que acechan a Zapatero: Plus Ultra, “hermanos chavistas” y un aire cargado de “chorizo”

La política española vuelve a estar en el centro del debate con un nombre recurrente: José Luis Rodríguez Zapatero. En esta ocasión, no se trata de sus declaraciones sobre Venezuela, sino de unos wasaps que destapan un ambiente de confianza casi descarada entre la dirección de Plus Ultra y su entorno más íntimo, justo cuando la aerolínea se encuentra en medio de un rescate millonario.

En la investigación abierta por la Audiencia Nacional respecto al rescate de 53 millones de euros a la compañía, estos mensajes se han convertido en material altamente explosivo. Aunque no demuestran delitos por sí solos, sí aportan una visión sobre lo que sus protagonistas creían estar haciendo y qué tipo de apoyo político percibían.

«Saludos hermano chavista»: familiaridad como estrategia

Los investigadores han sumado al sumario intercambios entre el empresario venezolano Rodolfo Reyes, antiguo directivo y accionista de Plus Ultra, y Julio Martínez, conocido en los chats como “Julito”, quien es descrito como amigo o persona muy cercana a Zapatero.

En uno de esos mensajes, Reyes se despide con un revelador «Saludos hermano chavista», una expresión que combina camaradería ideológica con sensibilidad venezolana. Esta frase no es trivial en el contexto de una aerolínea con vínculos con Caracas, donde los interlocutores hablan abiertamente sobre establecer contacto con Delcy Rodríguez, José Luis Ábalos y el propio Zapatero para obtener ayudas públicas.

En otra conversación, tras avanzar en las gestiones del rescate, Reyes escribe: «Gracias Don Julio. Done!!! Firmado», lo que sugiere que ciertos movimientos políticos ya estaban “cerrados”. Esta seguridad es uno de los aspectos que más interesa a la UDEF: implica que los directivos no solo solicitaban ayudas, sino que confiaban en contar con padrinos bien posicionados.

La conexión con el expresidente se convierte así en uno de los ejes centrales de los informes policiales, que lo sitúan en la “cúspide” de una red de influencias relacionada con el rescate de Plus Ultra. Según estos documentos, el entorno de Zapatero habría sido considerado como una puerta hacia ministerios y organismos como la SEPI o la Seguridad Social, esenciales para mantener operativa a la aerolínea.

«Aquí con el Zapa tranquilo»: respaldo político ante las denuncias

El tono confiado también se refleja en el chat interno del equipo directivo de Plus Ultra, revelado por La Razón. En julio de 2020, el entonces director general de negocios, Alejandro Delgado, advierte a otro accionista, Raif El Arigie, sobre una amenaza proveniente de alguien identificado como «Hugo», quien planea denunciarle “por llevar cosas sin permiso” en los aviones.

La respuesta del consejero delegado, Roberto Roselli, parece sacada directamente del guion de una película:

«Tú tranquilo. Son hermanos. Y aquí con el zapa, tranquilo»

No hay palabras legales que superen esta afirmación. Roselli da a entender que con “el Zapa” cerca, la denuncia no debería ser motivo de preocupación. Lo que cualquier empresa consideraría una alerta seria por incumplimiento normativo se discute aquí entre risas y una sensación palpable de impunidad.

Los investigadores intentan aclarar qué eran esas “cosas sin permiso”. En otros mensajes, Roselli llega a afirmar: «Imagina cuánto chorizo podemos mandar», mientras conversan sobre ganar “cinco millones limpios”. La mención al término «chorizo» ha encendido todas las alertas: no está claro si se refiere a mercancía real o si es una metáfora sobre dinero irregular; sin embargo, la sospecha de blanqueo y tráfico de influencias está en el corazón del procedimiento.

Euforia y celebraciones tras el rescate

El 9 de marzo de 2021, el Consejo de Ministros aprueba el rescate para Plus Ultra por 53 millones de euros, dividido en dos tramos: préstamo participativo y préstamo ordinario. En los chats, esta decisión se celebra con una naturalidad que contrasta notablemente con la gravedad del contexto económico actual; muchas empresas han sido rechazadas para recibir ayudas similares.

Reyes envía un mensaje a “Julito”:

«Ya estamos en las noticias. **Good job!!!»»

La expresión «Good job» pone de manifiesto la percepción entre este grupo: no solo han conseguido que el Gobierno rescate a una aerolínea; además sienten que su estrategia ha dado resultados. Este tono eufórico es uno más de los elementos utilizados para reconstruir lo sucedido: primero las gestiones políticas, luego la flexibilidad respecto a la deuda con la Seguridad Social y finalmente la aprobación del rescate por parte del SEPI y del Consejo de Ministros.

En otra cadena de mensajes, un exdirectivo menciona una posible “remuneración” para Zapatero tres meses antes del rescate aludiendo a un “paquete” que sería enviado en un vuelo específico. Este término poco elegante está siendo examinado por la Audiencia Nacional para determinar si puede constituir algún tipo de contraprestación ilícita.

La «trama Plus Ultra»: radiografía del poder

La causa avanza sobre dos ejes fundamentales:

Tráfico de influencias : La UDEF describe un entramado formado por 39 sociedades , algunas receptoras del dinero del rescate, conectadas con empresarios venezolanos y cercanas al círculo íntimo de Zapatero.

: La UDEF describe un entramado formado por , algunas receptoras del dinero del rescate, conectadas con empresarios venezolanos y cercanas al círculo íntimo de Zapatero. Uso indebido de fondos públicos: Se investiga si las ayudas otorgadas por 53 millones fueron concedidas a una aerolínea sin el peso estratégico defendido por el Gobierno y si se vulneraron criterios relacionados con su solvencia y viabilidad.

El caso también sitúa bajo escrutinio a responsables económicos como José Luis Escrivá y Pedro Saura, implicados en decisiones sobre aplazamientos fiscales y cómo encajar el rescate dentro del marco legal establecido por SEPI.

Más allá del marco penal estricto, la conversación política gira alrededor de tres ideas clave:

La impresión generalizada es que algunos empresarios actúan como clientes privilegiados ante un Gobierno afín, más allá del papel habitual en un mercado competitivo.

La normalización entre negocios vinculados a Venezuela , afinidades ideológicas y puertas giratorias.

, afinidades ideológicas y puertas giratorias. El uso irónico —“hermano chavista”, “chorizo”, “aquí con el Zapa”— sirve para restar peso moral a acciones cuestionables.

Un análisis más detallado acerca estos intercambios puede encontrarse en el reportaje publicado por La Razón sobre los wasaps del amigo de Zapatero dirigido a un directivo de Plus Ultra, donde se desmenuzan los mensajes clave incluidos en el sumario.

Elementos clave para entender el clima del caso

Algunos aspectos recogidos en los chats ilustran cómo este caso ha escalado hasta poner al expresidente al borde mismo de la imputación:

La naturalidad con que proponen que Delcy Rodríguez llame a Ábalos o sugieren que alguien cercano a Zapatero mueva hilos para conseguir ayudas.

o sugieren que alguien cercano a Zapatero mueva hilos para conseguir ayudas. La frase contundente escrita por Julio Martínez: «El fin justifica los medios» , resume perfectamente la lógica detrás del grupo cuando mezcla política y negocios.

, resume perfectamente la lógica detrás del grupo cuando mezcla política y negocios. La idea planteada por Roselli acerca de cuándo podrían ser contactados por SEPI para iniciar conversaciones rápidas; muestra su deseo por acelerar procesos burocráticos,.

En un país donde se debate si hay realmente un fenómeno llamado lawfare o simplemente se aplica la ley sin más dilaciones, los wasaps relacionados con Plus Ultra emergen como un nuevo tipo paralelo al BOE: aquí no se aprueban leyes ni normas formales; sin embargo, sí queda claro quién cree tener poder real, cuáles son sus favores pendientes y quiénes son capaces incluso bromear sobre “cuánto chorizo podemos mandar”, mientras tanto los ciudadanos siguen pagando su billete.