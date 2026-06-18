El PP acusa a PSC, ERC y Comuns de bloquear una deducción fiscal de 200 euros para personas celíacas en Cataluña

El Partido Popular de Cataluña ha criticado la decisión de PSC, ERC y Comuns de rechazar la tramitación por la vía urgente de una propuesta que planteaba una deducción fiscal de 200 euros en el IRPF para personas diagnosticadas de celiaquía. Según la formación popular, la medida tenía como objetivo compensar el sobrecoste económico que supone mantener una dieta estricta sin gluten, especialmente en un contexto de inflación alimentaria.

El portavoz del grupo, Hugo Manchón, ha reprochado que el rechazo a la tramitación exprés supone, en la práctica, retrasar una iniciativa que considera de carácter social y orientada a aliviar la carga económica de un colectivo con necesidades específicas.

Una propuesta fiscal dirigida a personas con celiaquía

La iniciativa presentada por el Partido Popular planteaba la creación de una deducción autonómica de 200 euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para contribuyentes diagnosticados de celiaquía.

La medida se justificaba en el hecho de que las personas celíacas deben seguir una dieta estricta sin gluten, lo que implica la adquisición de productos específicos que, en muchos casos, presentan precios superiores a los alimentos convencionales. Según el planteamiento del PP, esta diferencia de coste genera un gasto adicional estructural para las familias afectadas.

El objetivo de la propuesta era, según sus impulsores, establecer un mecanismo de compensación fiscal que ayudara a reducir el impacto económico de esta condición médica, considerada una enfermedad crónica que requiere seguimiento dietético permanente.

Rechazo de la tramitación urgente en el Parlament

La iniciativa no ha sido admitida para su tramitación por la vía exprés en el Parlament de Cataluña, tras el posicionamiento de PSC, ERC y Comuns, que han votado en contra de acelerar su debate parlamentario.

Esta decisión ha sido criticada por el PP, que considera que la urgencia de la medida estaba justificada por la situación económica de los afectados y por la necesidad de ofrecer respuestas rápidas a colectivos vulnerables.

Hugo Manchón ha señalado que el bloqueo de la tramitación urgente supone un freno a la posibilidad de debatir y aprobar medidas de alivio fiscal en el corto plazo, aunque la propuesta podría seguir su recorrido parlamentario por la vía ordinaria.

Críticas del PP: “una oportunidad perdida para apoyar a los celíacos”

Desde el Partido Popular se ha lamentado lo que consideran una oportunidad perdida para avanzar en políticas fiscales dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas con celiaquía.

La formación sostiene que la deducción de 200 euros no solo tenía un impacto económico directo, sino también un valor simbólico al reconocer las dificultades añadidas que afrontan estos pacientes en su vida cotidiana.

En este sentido, el PP defiende que la fiscalidad puede ser una herramienta útil para compensar desigualdades derivadas de condiciones de salud, especialmente cuando estas implican gastos recurrentes y obligatorios.

El debate político sobre el modelo de ayudas

El rechazo a la tramitación urgente ha reabierto el debate sobre el modelo de políticas públicas más adecuado para atender a personas con enfermedades crónicas o condiciones alimentarias específicas.

Mientras el Partido Popular defiende la vía de las deducciones fiscales como instrumento de apoyo directo a las familias, otros grupos parlamentarios suelen apostar por reforzar las políticas sociales, las ayudas directas o los programas de apoyo dentro del sistema sanitario público.

Este contraste de enfoques refleja una discusión más amplia sobre el papel de la fiscalidad en la redistribución de recursos y en la atención a colectivos con necesidades especiales.

Una propuesta que seguirá su recorrido parlamentario

Aunque la iniciativa no haya sido tramitada de forma urgente, el PP ha confirmado su intención de seguir defendiendo la medida en el Parlament, dentro del procedimiento legislativo ordinario.

Esto implica que la propuesta aún podría ser debatida en comisión y, eventualmente, sometida a votación, aunque en un calendario más dilatado.

Mientras tanto, el debate político en Cataluña continúa centrado en la búsqueda de fórmulas para aliviar el impacto del coste de la vida en determinados colectivos, entre ellos las personas con celiaquía, que afrontan un gasto alimentario superior al de la media de la población.