Nuevo capítulo judicial para Begoña Gómez: el juez Peinado investiga los contratos del empresario Barrabés

La investigación sobre Begoña Gómez ha dejado de ser un simple sumario complicado para transformarse en una saga judicial que ofrece nuevas entregas cada pocos meses. La última novedad: el juez Juan Carlos Peinado abre una nueva línea de indagación e incorpora dos delitos más al caso, lo que añade más leña al fuego de un expediente que ya se considera uno de los más delicados de la política española contemporánea.

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha decidido ampliar sus pesquisas a nuevas conductas presuntamente delictivas relacionadas con la actividad profesional y académica de la esposa del presidente del Gobierno. La causa, que se originó en torno a supuestos tráfico de influencias y corrupción en los negocios, se ve así enriquecida con más tipos penales, complicando la defensa y prolongando un procedimiento que ya tiene claras implicaciones políticas para La Moncloa.

Peinado ha optado por asumir también la investigación sobre un posible fraude, en los contratos otorgados al empresario cercano a Gómez, Juan Carlos Barrabés, que hasta ahora estaba en otra pieza investigada por la Justicia europea.

Para añadir más elementos al asunto, en el primer auto se citaba como imputada a Begoña Gómez. Horas después, en un segundo auto, el propio juez aclara que la mujer de Pedro Sánchez no está imputada en esta pieza. Sin embargo, este error de Peinado está siendo usado para reforzar la tesis de la conspiración contra el Gobierno Sánchez y aumentarán las voces dentro de la ‘brunete pedrete’ que repite una y otra vez del supuesto lawfare que sufren los socialistas

Un juez bajo la mirada pública y un caso con múltiples capas

La reciente trayectoria del juez Peinado arroja luz sobre parte del revuelo. Es el mismo magistrado que dio inicio a esta causa tras una querella impulsada por acusaciones populares y que ha sido blanco de críticas constantes por parte del Ejecutivo y sectores progresistas, quienes le atribuyen motivaciones políticas. Al mismo tiempo, diferentes autos de la Audiencia Provincial han corregido o ajustado algunas de sus decisiones en etapas anteriores del procedimiento, lo que alimenta la percepción de un pulso institucional.

Sin embargo, esas mismas voces dejan por fuera el que hay otras líneas que han sido reforzada y que tanto los derechos procesales como la presunción de inocencia de la mujer de Sánchez se ha protegido al acotar una instancia superior la investigación del juez.

En este nuevo movimiento, el instructor se apoya en correos electrónicos, documentos y declaraciones obtenidas durante diligencias previas, así como en informes periciales relacionados con contratos y vínculos con empresas que podrían haber obtenido beneficios, proveniente de la Fiscalía Europea en su procedimiento FEU 28/2024. El objetivo es averiguar si la condición

Repercusiones políticas inmediatas en España

Desde un ángulo político, este caso reabre tres debates recurrentes:

Judicialización de la política y politización de la Justicia. El Gobierno denuncia una ofensiva judicial contra su entorno.

La oposición sostiene que se están persiguiendo posibles delitos y que la respuesta del Ejecutivo socava la credibilidad institucional. Transparencia y ejemplaridad en la Presidencia del Gobierno. Cada nueva diligencia sobre Gómez refuerza la narrativa opositora acerca de una “red de influencias” en La Moncloa.

El PSOE mantiene que todo se esclarecerá ante los tribunales y que las acusaciones carecen de base sólida. Relación con la opinión pública. Este asunto ya forma parte del imaginario colectivo como un termómetro sobre cómo se toleran los conflictos de interés en las altas esferas del poder.

La sucesión incesante de autos, recursos y filtraciones genera agotamiento, pero también una sensación persistente de provisionalidad respecto a la estabilidad institucional.

Lo que puede suceder: escenarios y efectos colaterales

La ampliación de esta investigación abre diversos escenarios:

Si el juez logra consolidar indicios suficientes, podría proponer abrir juicio con un espectro más amplio de delitos, lo cual endurecería previsiblemente las peticiones penales.

Si los recursos presentados por la defensa prosperan ante instancias superiores, algunas piezas podrían ser limitadas o incluso archivadas, alimentando así el discurso gubernamental sobre una causa “hinchada”.

Paralelamente, el calendario judicial podría interferir directamente en los tiempos políticos: campañas electorales, debates parlamentarios cruciales o negociaciones con socios podrían coincidir con declaraciones, autos y filtraciones.

El ruido no es únicamente interno. En un contexto europeo donde se valora tanto la integridad pública como el uso adecuado de fondos públicos, un procedimiento tan visible contra la esposa de un jefe del Gobierno es observado con atención desde Bruselas; aunque por ahora se trata solo de una investigación abierta y no hay condena firme.

Mientras tanto, este caso ha generado su propia narrativa mediática; titulares casi seriales y un vocabulario familiar: “nueva línea de investigación”, “nuevo frente judicial”, “nuevos delitos imputados”. La única pregunta que queda es si el próximo capítulo llegará en forma de auto judicial, recurso… o filtración inesperada.

Para seguir al detalle jurídico este último giro, puede consultarse el análisis sobre la nueva línea de investigación abierta por el juez Peinado respecto a Begoña Gómez, publicado por un diario nacional destacado.