El juez Peinado retira el pasaporte a Begoña Gómez y le obliga a comparecer quincenalmente

El magistrado Juan Carlos Peinado ha ordenado la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en una resolución que marca un punto de inflexión en la investigación. Junto a ella también serán juzgados su asesora en Presidencia, Cristina Álvarez, y el empresario tecnológico Juan Carlos Barrabés.

El auto, de 84 páginas y hecho público este sábado, establece además medidas cautelares estrictas para Gómez y Álvarez: ambas deberán entregar sus pasaportes, no podrán abandonar el país y tendrán que acudir al juzgado cada dos semanas para acreditar su permanencia en territorio nacional.

La decisión llega después de la audiencia preliminar celebrada días atrás, en la que las acusaciones populares reclamaron medidas por posible riesgo de fuga. Con esta resolución, el juez da por concluida la fase de instrucción y deja el caso listo para su enjuiciamiento en la Audiencia Provincial de Madrid, donde intervendrá un jurado popular.

Los tres encausados deberán responder por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En el caso de Gómez y Álvarez, también se añaden acusaciones de apropiación indebida y malversación de fondos públicos.

La investigación se remonta a 2024 y se centra en las actividades vinculadas a una cátedra universitaria impulsada en la Universidad Complutense. Según el juez, existen indicios de que la posición institucional de Gómez pudo influir en la creación y desarrollo del proyecto, así como en determinadas relaciones con empresas.

El auto también apunta a posibles conexiones entre el apoyo institucional al proyecto académico y beneficios empresariales obtenidos por Barrabés en contratos públicos. Además, se examina el destino de un software financiado en parte con fondos públicos y privados, que habría acabado bajo control de una sociedad vinculada a Gómez.

Mientras la Fiscalía ha defendido el archivo del caso, ahora dispone de un plazo para presentar sus conclusiones antes de que arranque el proceso judicial. El juicio, que podría recaer en un jurado ciudadano, se perfila como uno de los más relevantes en la esfera política reciente.