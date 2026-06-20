Leire Díez reconsidera su camino: ¿inmolarse por el PSOE y mucha cárcel o seguir el rumbo de Aldama?

La situación se asemeja a un thriller político, pero con toga y procedimientos judiciales. Leire Díez, conocida como la fontanera de Ferraz, ha comenzado a explorar despachos de abogados para modificar su estrategia y, sobre todo, para distanciarse del PSOE, justo en un momento en que el partido intenta trasladar a ella las consecuencias penales de las cloacas que durante años le sirvieron de escudo. No se trata solo de un movimiento legal: es una advertencia política a quienes navegan en estas aguas.

Según informa la prensa especializada, la exmilitante socialista está considerando romper con la defensa relacionada con el partido y buscar una línea «colaborativa» con la justicia, similar a la que adoptó Víctor de Aldama en el caso Koldo y sus ramificaciones. Este paralelismo no es casualidad: en el Partido Popular ya se habla abiertamente de «un nuevo Aldama» al referirse a Díez, especialmente desde que ella misma afirmó públicamente: «Valgo más por lo que callo que por lo que digo». El mensaje es claro: existe un margen para tirar de la manta si la situación penal lo exige.

La cloaca socialista y la abogada incómoda para Ferraz

En este instante, Leire Díez cuenta con la defensa de Eva María Bejarano, una penalista con 25 años de experiencia, socia fundadora de un despacho especializado en Derecho Civil, Penal y Laboral. Bejarano representa, en esencia, el rostro jurídico de unas cloacas socialistas cuya investigación ya ha llegado al núcleo del partido, involucrando nombres como Santos Cerdán o Gaspar Zarrías en el sumario.

El dilema para Ferraz es doble:

La abogada ha presentado recursos muy contundentes para bloquear el acceso de la UCO a las llamadas y mensajes de Díez entre 2020 y 2025, argumentando que dicho periodo es desproporcionado y carece de base fáctica suficiente.

A su vez, la investigación no se centra únicamente en la figura de la exfontanera; también investiga una posible estructura paralela al Estado que obstaculizaba causas relacionadas con el PSOE y su entorno cercano a Pedro Sánchez.

En este panorama, un cambio de defensa podría abrir un escenario sin precedentes: una protagonista clave en esta trama, con documentación, agendas y libretas, decidiendo dejar atrás la protección de la narrativa oficial del partido para comenzar a cuidarse a sí misma.

La vía Aldama: colaboración recompensada y el reflejo del caso mascarillas

El término «vía Aldama» ha comenzado a circular entre los murmullos en los pasillos de la Audiencia Nacional. El comisionista del caso Koldo consiguió salir de prisión tras comprometerse a colaborar con la justicia en todas las causas que lo investigaban, incluyendo el caso mascarillas y el caso Ábalos. Su ejemplo ahora pesa sobre las decisiones que tome Leire Díez.

Según las informaciones sobre su investigación, mucho depende del fallo del caso mascarillas, especialmente si Aldama finalmente evita entrar en prisión o recibe un trato más benévolo. Las fuentes jurídicas indican varios posibles efectos:

Si la futura sentencia establece un modelo de colaboración eficaz con una notable reducción de pena, será evidente el incentivo para que Díez siga ese camino.

con una notable reducción de pena, será evidente el incentivo para que Díez siga ese camino. En cambio, si la colaboración de Aldama no resulta en una disminución significativa, la exfontanera podría optar por una defensa más agresiva alineada con las posturas tradicionales del PSOE.

El potencial efecto dominó tras una sentencia favorable a Aldama sería considerable:

Otros investigados en grandes casos de corrupción podrían considerar cambiar hacia una cooperación total con Fiscalía.

La propia Audiencia Nacional podría consolidar un patrón: quien aporte pruebas sólidas contra estructuras políticas complejas obtendría beneficios claros.

En el ámbito político, el coste reputacional se desplazaría desde los intermediarios (el “fontanero” o comisionista) hacia las cúpulas orgánicas que se beneficiaron de esas maniobras.

En ese reflejo se encuentra ahora Leire Díez, quien además enfrenta otra causa ante el Juzgado de Instrucción 9 de Madrid por tráfico de influencias y cohecho. Dos frentes abiertos y muchas cartas para jugar.

El cálculo político: un «nuevo Aldama» y los temores en Ferraz

La declaración de Díez —«valgo más por lo que callo»— no es solo palabrería vacía. La UCO y el juez Santiago Pedraz han situado su figura dentro de una dirección ejecutiva vinculada a una trama destinada a desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno. Esto implica acceso a:

comunicaciones internas del partido,

contactos con altos mandos de la Guardia Civil,

así como documentación sobre contratos, rescates y estrategias para desacreditar.

En el PP, interpretan esa mezcla entre acceso e inquietud como una tormenta perfecta: un posible “Aldama 2.0”, capaz de comprometer al propio PSOE si aumenta la presión judicial. Fuentes populares sostienen que esta exfontanera podría decidir tirar de la manta buscando así obtener ciertos beneficios procesales, especialmente si siente que el partido le da la espalda en juicio.

Su decisión sobre buscar nuevos abogados se percibe entonces como un mensaje claro:

hacia la justicia: está abierta a escuchar propuestas para colaborar;

hacia el PSOE: si intentan cargarle todo el peso, su respuesta podría ser explosiva;

hacia la opinión pública: su relato ya no es el de una militante obediente sino el perfil de alguien descartable dispuesta a no permanecer en silencio.

Lo que está en juego ahora: del sumario penal al relato político

El futuro inmediato transcurre entre dos ritmos distintos pero interconectados:

Ritmo judicial Decisión sobre si Leire Díez mantiene a Eva María Bejarano o contrata a otro abogado ajeno al entorno influencial de Ferraz.

o contrata a otro abogado ajeno al entorno influencial de Ferraz. Desarrollo del procedimiento ante la Audiencia Nacional respecto a las cloacas socialistas y sobre esa estructura paralela relacionada con SEPI para favorecer contratos mediante “relaciones e influencia”.

y sobre esa estructura paralela relacionada con SEPI para favorecer contratos mediante “relaciones e influencia”. Sentencia del caso mascarillas, crucial para determinar qué precio real tiene esta colaboración tipo Aldama. Ritmo político-mediático Reacción del PSOE, que ya contempla querellas y contraataques mediáticos para controlar el relato.

Estrategia del PP, que ve cada aparición pública de Díez como una ocasión dorada para reforzar su narrativa sobre “corrupción sistémica” alrededor Sánchez.

Rol crucial desempeñado por los medios mediante filtraciones y documentos variados alimentando así esa percepción generalizada: las cloacas ya no son meras habladurías sino un capítulo más dentro del entramado político español contemporáneo.

Entre autos legales, recursos interpuestos y declaraciones públicas queda una verdad incómoda para Ferraz: si esta fontanera decide activar la vía Aldama, lo judicial dejará ser su único problema. Se transformará en una serie por entregas donde cada nuevo capítulo puede revelar no solo cómo operaban las cloacas sino quién estaba detrás dirigiendo toda esa maquinaria.

Y no debemos olvidar nunca que en política española las cloacas siempre tienen más habitaciones ocultas que las visibles desde fuera.

Fuentes: crónica judicial publicada por THE OBJECTIVE, donde se detalla cómo Leire Díez sondea abogados para distanciarse del PSOE, así como análisis recientes sobre los atenuantes aplicados a la colaboración de Víctor de Aldama dentro del caso Koldo y caso mascarillas.