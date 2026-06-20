El PSOE calcula que engordará el censo con 2 millones de votantes de izquierdas, con la Ley de Nietos, incluyendo a los que tengan antecedentes penales

Hay momentos en que la política española deja de disimular.

Lo que está ocurriendo con el proceso de regularización de inmigrantes y el debate sobre si deben excluirse o no a quienes tienen antecedentes policiales es uno de esos momentos.

No es una discusión técnica sobre procedimientos administrativos. Es un intento deliberado de alterar el censo electoral en favor de la izquierda, ejecutado con un descaro que hace innecesario el análisis sofisticado: los hechos hablan solos.

La coalición de compinches que mantiene a Pedro Sánchez en La Moncloa acaba de dar una vuelta de tuerca que supera cualquier límite razonable en materia de seguridad. Sumar, ERC, Bildu, Podemos y el BNG exigen ahora que los inmigrantes en situación irregular que tengan antecedentes policiales sean regularizados sin que esos antecedentes sean tenidos en cuenta en ningún caso y bajo ninguna circunstancia.

No es una matización técnica sobre procedimientos administrativos. Es una propuesta que, si prospera, convertiría España en el único país de la Unión Europea que regulariza inmigrantes ignorando completamente su historial policial.

De mal en peor

Hasta hace poco, la situación ya era discutible. El proceso de regularización establecía que los antecedentes policiales, es decir, investigaciones abiertas, detenciones previas o denuncias sin condena firme, no eran motivo automático de denegación pero sí podían ser considerados por el área de Migraciones para evaluar si el solicitante representaba un riesgo para el orden público o la seguridad nacional. No era un filtro perfecto, pero al menos existía.

Lo que los socios del Gobierno exigen ahora es directamente la eliminación de ese filtro. No que los antecedentes policiales pesen menos. No que se evalúen con mayor flexibilidad. Que no sean tenidos en cuenta nunca. Que un inmigrante en situación irregular con un historial policial extenso, investigado por delitos graves pero sin condena firme porque la justicia española tarda años en producirlas, sea regularizado exactamente igual que alguien sin ningún antecedente.

El disparate que pone en peligro la seguridad nacional

El argumento que los socios del Gobierno esgrimen es la presunción de inocencia: si no hay condena firme, la persona es inocente y no puede ser discriminada por sus antecedentes policiales. Es un principio jurídico válido en el ámbito penal. En el ámbito del control migratorio es un disparate colosal.

Los sistemas de control de flujos migratorios de todos los países democráticos del mundo, incluidos los más progresistas de Europa, utilizan el historial policial como criterio de evaluación de riesgo precisamente porque la condena firme llega tarde. Un control migratorio que solo puede actuar después de la condena es un control que ya no puede actuar, porque la persona ya está regularizada, tiene residencia legal y el proceso de expulsión se complica exponencialmente.

Los propios servicios de inteligencia y las unidades policiales especializadas en crimen organizado llevan meses advirtiendo que delincuentes excarcelados de países del norte de África están intentando aprovechar el proceso de regularización. Sin el filtro de los antecedentes policiales, esa advertencia queda sin respuesta administrativa posible.

El mecanismo del pucherazo

El proceso de regularización extraordinaria que el Gobierno de Sánchez está impulsando permite que hasta 500.000 personas en situación irregular, y posiblemente muchas más según las estimaciones de los propios servicios de seguridad, obtengan residencia legal en España. La residencia legal es el primer paso hacia la nacionalidad. La nacionalidad da derecho a voto. Y el voto, en un país donde las mayorías parlamentarias se deciden por márgenes estrechísimos, puede cambiar el resultado de cualquier elección.

Hasta ahora, el área de Migraciones evaluaba cada solicitud considerando, entre otros criterios, un informe policial que permitía denegar la regularización a quienes representaran un riesgo para el orden público o la seguridad, incluso sin condena firme. Era un filtro imperfecto pero funcionaba como segunda línea de control.

Los socios del Gobierno, Sumar, ERC, Bildu, Podemos y el BNG, están presionando para eliminar ese filtro. Quieren que la existencia de antecedentes policiales, investigaciones abiertas, denuncias, detenciones previas sin condena, no sea motivo de denegación automática. Solo la condena firme debería excluir a un solicitante, argumentan. Y mientras no haya condena firme, la presunción de inocencia debe proteger al solicitante de cualquier evaluación de riesgo.

Es un argumento que tiene coherencia jurídica en un contexto penal. En un contexto de control migratorio, es un argumento diseñado para que el mayor número posible de personas obtenga la regularización, incluidas las que los servicios policiales consideran un riesgo pero que el sistema judicial no ha procesado todavía.

A la sombra de la Ley de Memoria Histórica

El pucherazo tiene dos patas. La primera es la regularización extraordinaria. La segunda, igualmente diseñada para ampliar la base electoral afín a la izquierda, es la Ley de Memoria Democrática y su fórmula de concesión de nacionalidad española a descendientes de emigrantes que salieron hacia América «por cualquier motivo desde el siglo XIX».

Como ya analizamos en estas páginas, esa fórmula permite que cualquier nieto o bisnieto de español en América Latina pueda solicitar la nacionalidad española independientemente de si su antepasado emigró huyendo de Franco o buscando trabajo en la construcción de Buenos Aires hace cien años. El coste del expediente ronda los 7.600 euros, el presupuesto gubernamental para gestionarlo es de 8 millones de euros y el número potencial de beneficiarios se mide en millones de personas en Argentina, México, Venezuela, Uruguay y Brasil.

Venezuela merece mención específica. Zapatero lleva años haciendo de embajador no oficial del régimen de Maduro, y muchos venezolanos emigraron precisamente de ese régimen que el expresidente ha defendido. El Gobierno que investiga a Zapatero por sus negocios con Venezuela está simultáneamente facilitando la nacionalización de ciudadanos venezolanos que podrán votar en las próximas elecciones generales españolas.

La combinación de ambas medidas, la regularización con filtros suavizados y la nacionalización masiva vía Ley de Memoria, dibuja un mapa electoral que ningún estratega del PSOE habría rechazado diseñar si pudiera hacerlo desde el Ministerio del Interior.

Los socios que presionan y lo que quieren

El alineamiento de los socios parlamentarios del Gobierno en esta cuestión no es ideológico sino estratégico. Sumar aboga por una regularización más amplia y menos restrictiva con los antecedentes policiales. ERC impulsa la reducción de filtros que puedan dejar fuera a inmigrantes sin condena firme. Bildu se alinea con priorizar la integración frente al control preventivo. Podemos defiende la regularización como una cuestión de derechos. El BNG respalda la interpretación menos restrictiva del procedimiento.

Todos ellos saben que los inmigrantes regularizados que obtengan posteriormente la nacionalidad tenderán estadísticamente a votar a la izquierda. No porque la izquierda les haya dado más que la derecha en términos materiales, sino porque la derecha ha adoptado discursos de control migratorio que los alejan como votantes potenciales. Es un cálculo electoral elemental que no requiere ninguna conspiración para funcionar: solo requiere que las leyes estén diseñadas de cierta manera.

Lo que el Gobierno dice y lo que el Gobierno hace

La posición oficial del Ejecutivo es que la regularización no significa dar carta blanca, que los filtros existen y que los casos con delitos graves o situaciones que amenacen la seguridad serán excluidos. Es un discurso que suena razonable y que en la práctica se está vaciando de contenido a través de la presión de los socios para suavizar exactamente esos filtros.

La distinción entre antecedentes penales, una condena firme, y antecedentes policiales, investigaciones, detenciones o denuncias sin condena, es técnicamente correcta pero políticamente reveladora. Si el único criterio de exclusión es la condena firme, la mayoría de los casos conflictivos que los servicios de seguridad identifican quedarán incluidos en la regularización porque la justicia española, con sus plazos y sus cargas de trabajo, tarda años en producir condenas firmes.

Que el Gobierno mantenga oficialmente los filtros mientras permite que sus socios presionen para vaciarlos de contenido es la gestión política habitual de los asuntos incómodos: se dice que el control existe, se permite que en la práctica se debilite y se culpa a los socios si las cosas salen mal.

El descaro que ya no se disimula

Lo que distingue este episodio de otros intentos de ingeniería electoral es la falta de disimulo con que se está ejecutando. El debate es público. Las posiciones de los socios son explícitas. La conexión entre la regularización, la posterior opción de nacionalización y el impacto electoral es tan obvia que la oposición no necesita ningún documento secreto para denunciarla: basta con leer los comunicados oficiales de los propios partidos que componen la mayoría parlamentaria.

El PP ha reactivado su discurso sobre el censo como herramienta política y tiene razón en señalar que una medida administrativa puede influir en demografía y en elecciones. No es una teoría conspirativa. Es aritmética electoral básica.

España lleva meses viendo cómo su expresidente está siendo investigado por corrupción, cómo el sumario de las cloacas señala al presidente como figura central de una trama para presionar jueces, y cómo los aliados separatistas y proetarras del Gobierno han ordeñado al Ejecutivo durante ocho años. En ese contexto, añadir al pucherazo electoral la regularización masiva con filtros suavizados es simplemente un capítulo más en la misma historia.

La diferencia es que este capítulo se escribe a plena luz del día, con rueda de prensa y todo.