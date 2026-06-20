Sánchez inventa la trola de que fue el fallecido Rey Abdalá quien le regaló las joyas a Zapatero durante su visita en 2007

Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo… que dice el viejo refrán español.

Los gurús de comunicación de La Moncloa llevan días trabajando en la coartada para las joyas de Zapatero.

El resultado de ese trabajo es una historia que tiene todos los ingredientes del relato político de emergencia: un protagonista muerto que no puede desmentirla, un contexto diplomático que suena plausible y una conclusión que, si cuela, convierte un millón y medio de euros en joyas sin papeles en un malentendido protocolario de la época.

La historia es esta: las joyas encontradas en la caja fuerte del despacho de Ferraz serían un regalo del rey Abdalá de Arabia Saudí durante su visita oficial a España en 2007. El rey saudí falleció en 2015. No puede confirmar ni desmentir nada. La coartada es perfecta en ese sentido.

El problema es que en todos los demás sentidos no lo es.

Tremenda trola, que no cuela… https://t.co/oYxwkiI86K — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) June 20, 2026

Por qué el cuento de Abdalá no cuela

Los regalos que los monarcas saudíes hacen a jefes de Estado y de Gobierno durante visitas oficiales tienen unas características muy específicas que cualquier protocolo conoce: son piezas concretas, habitualmente con la firma o el sello del joyero real de la Casa de Saud, vienen acompañadas de documentación protocolar, están registradas en los archivos de la visita de Estado y suelen ser conocidas por los equipos de protocolo de ambos países.

Las joyas encontradas en la caja fuerte de Zapatero no presentan ninguna de esas características. Son un conjunto heterogéneo de piezas que los peritos han tasado en 1,3 millones de euros: gargantillas, pulseras, anillos y pendientes con diamantes, esmeraldas, rubíes y zafiros. No tienen la identificación del joyero real saudí. No hay documentación de la entrega. El conjunto parece corresponder, según los investigadores, a diferentes adquisiciones o entregas en momentos distintos, no a un único regalo institucional.

Y hay un detalle que desmonta la versión de forma especialmente contundente: durante sus ocho años como presidente del Gobierno, Zapatero solo registró oficialmente un regalo del rey saudí, un reloj con esmeraldas. Si ese reloj fue declarado correctamente, como exigía el Código de Buen Gobierno que el propio Zapatero aprobó en 2005, la pregunta que surge es evidente: ¿por qué las demás joyas no aparecen en ningún registro oficial?

La trola de Sánchez sobre el vacío legal

El segundo pilar de la estrategia de La Moncloa es igualmente endeble. El presidente, al ser preguntado en Bruselas sobre las joyas, respondió que «la España de 2007 no es la España de 2026″ y que en aquella época no existía la legislación actual sobre regalos a altos cargos. Es una afirmación que suena razonable para quien no conozca los hechos y que es directamente falsa para quien los conozca.

En febrero de 2005, el Consejo de Ministros presidido por Zapatero aprobó el Código de Buen Gobierno para los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración General del Estado. Ese código, publicado en el BOE, establecía con toda claridad que los altos cargos debían rechazar «cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía» y entregar al Patrimonio del Estado los regalos con gran valor económico o significación institucional.

Zapatero aprobó ese código. Zapatero estaba sujeto a ese código. Y las joyas de 1,3 millones de euros que tenía en una caja fuerte de Ferraz incumplían ese código, existiera o no la Ley de Transparencia de 2013 que Sánchez usa ahora para sugerir que antes no había obligaciones.

Sánchez llegó incluso a mencionar una «ley de buen gobierno de 2008» que no existe. Lo que existía era el Código de Buen Gobierno de 2005, que es un acuerdo del Consejo de Ministros y no una ley aprobada por las Cortes, pero cuyo contenido ético era perfectamente claro y vinculante para quienes lo habían aprobado.

Que no era delito no significa que no fuera irregular

El tercer elemento de la defensa oficial merece matizarse con precisión. Es cierto que en 2007 las obligaciones legales sobre regalos institucionales eran menos estrictas que hoy, y que lo que Zapatero hizo con las joyas, si efectivamente las recibió como regalos, podría no haber constituido en aquel momento un delito penal claramente tipificado.

Pero hay varias cosas que esa afirmación no justifica.

Primero, que las joyas no tengan declaración aduanera. Si entraron en España desde Arabia Saudí o desde cualquier otro país, debían pasar por aduanas y declararse. La normativa aduanera existía en 2007 exactamente igual que existe ahora.

Segundo, que no estén declaradas ante Hacienda. Recibir bienes de un valor superior a determinado umbral como donación o regalo genera obligaciones fiscales que en 2007 eran exactamente las mismas que hoy. La Ley del Impuesto sobre la Renta y el Impuesto sobre Donaciones no son inventos recientes.

Tercero, que el propio Código de Buen Gobierno aprobado por Zapatero establecía la obligación de entregar al Patrimonio del Estado los regalos valiosos. Que esa obligación estuviera en un código y no en una ley no la convierte en opcional para quien lo había aprobado.

Lo que no era delito en 2007 no necesariamente era regular en 2007. Y lo que no era regular en 2007 sigue siendo relevante en 2026 cuando esas joyas aparecen en una investigación judicial.

El relato que cambia cinco veces

Lo que más daña la credibilidad de la versión oficial no es su debilidad jurídica sino su inestabilidad narrativa. El entorno de Zapatero ha ofrecido hasta cinco versiones distintas del origen de las joyas desde que su existencia se hizo pública.

La primera versión fue que eran joyas de la familia, herencias de la madre y la suegra. La segunda, que eran regalos de viajes diplomáticos de bajo valor. La tercera, que su valor era de entre 30.000 y 50.000 euros, muy por debajo de la tasación pericial de 1,3 millones. La cuarta, que tenían procedencia árabe pero sin especificar. Y ahora la quinta: el rey Abdalá, muerto en 2015, que no puede ni confirmar ni desmentir.

Cada versión ha aparecido cuando la anterior dejaba de ser sostenible ante las preguntas de los investigadores o ante la tasación de los peritos. Una historia verdadera no necesita cinco versiones. Necesita una.

La apertura que el PP ha aprovechado

Sánchez cometió además un error político al decir que «todos los presidentes hemos recibido regalos». La frase pretendía normalizar la situación de Zapatero y ha tenido el efecto contrario. El portavoz del PP, Borja Sémper, respondió inmediatamente con una pregunta que no tiene respuesta fácil: «¿Qué joyas tiene Sánchez? Que revele el patrimonio acumulado durante su mandato».

Es una pregunta que el presidente no puede responder con la misma opacidad con que se está gestionando el caso de su predecesor si quiere mantener la narrativa de que todo era distinto en 2007 y que ahora hay transparencia y rendición de cuentas.

La coartada perfecta con un problema de credibilidad

El rey Abdalá está muerto. Los archivos de su visita a España en 2007 existen pero son de difícil acceso inmediato. La coartada parece perfecta.

Excepto que las joyas no tienen el sello del joyero real saudí. Excepto que el conjunto parece corresponder a varias entregas distintas. Excepto que el único regalo saudí que Zapatero declaró fue un reloj. Excepto que hay cinco versiones del origen y ninguna se sostiene ante el siguiente cuestionamiento. Y excepto que 1,3 millones de euros en joyas guardados en una caja fuerte de Ferraz sin documentación de ningún tipo no cuadran con ningún protocolo diplomático conocido.

La Moncloa ha montado la historia de Abdalá con la habilidad que la caracteriza. El problema es que en este caso los peritos, los investigadores y el sentido común van por delante del relato.

Y el juez Calama no ha encontrado a Abdalá en ningún registro.