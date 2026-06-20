Sirera inaugura la primera oficina municipal del PP en Nou Barris y reclama pistolas táser para la Guardia Urbana

El presidente del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha inaugurado este sábado la nueva oficina municipal del PP en el distrito de Nou Barris, la primera de una red de espacios de proximidad que la formación prevé abrir en diferentes barrios de la ciudad. Durante el acto, Sirera aprovechó para situar la seguridad como una de las principales prioridades políticas de su partido y anunció que volverá a defender en el próximo Pleno municipal la incorporación de pistolas táser para la Guardia Urbana.

Acompañado por el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, y por el concejal y portavoz del PP en Nou Barris, Javier Barreña, el dirigente popular reivindicó una mayor presencia institucional en los barrios y defendió la necesidad de acercar la actividad política a los vecinos.

El PP apuesta por la proximidad vecinal

La inauguración de la nueva oficina supone un paso más en la estrategia del Partido Popular para reforzar su implantación territorial en Barcelona.

Según explicó Sirera, el objetivo de este nuevo espacio es convertirse en un punto de encuentro permanente entre los representantes municipales y los vecinos del distrito, permitiendo trasladar directamente las preocupaciones y necesidades de los ciudadanos.

«Hace tres años decidí que mi despacho no podía estar entre cuatro paredes, sino en la calle», afirmó el líder popular durante su intervención. En este sentido, defendió una forma de hacer política basada en la presencia constante en los barrios y en el contacto directo con los ciudadanos.

La oficina nace con la voluntad de permanecer abierta a todos los vecinos, independientemente de su ideología o de su orientación política, y de servir como herramienta para canalizar propuestas y demandas ciudadanas.

La seguridad vuelve a centrar el discurso del PP

Más allá de la inauguración, la seguridad fue el eje principal de la intervención de Sirera.

El dirigente popular anunció que su grupo volverá a presentar en el próximo Pleno municipal una iniciativa para que la Guardia Urbana pueda disponer de pistolas táser, una medida que el PP lleva tiempo defendiendo como instrumento para mejorar la capacidad operativa de los agentes ante situaciones de riesgo.

Sirera justificó la propuesta argumentando que Barcelona vive una situación preocupante en materia de seguridad y advirtió sobre el aumento de episodios relacionados con armas blancas y armas de fuego.

Según señaló, la ciudad no puede acostumbrarse a escenas de delincuencia violenta ni asumir como normales los casos de amenazas con cuchillos, los ajustes de cuentas o los tiroteos registrados en distintos puntos de la capital catalana.

Para el líder popular, las fuerzas de seguridad deben disponer de herramientas adecuadas para responder a este tipo de situaciones garantizando tanto la protección ciudadana como la seguridad de los propios agentes.

Más presencia policial en infraestructuras estratégicas

Durante el acto, Sirera también avanzó que el Partido Popular impulsará iniciativas en el Congreso de los Diputados dirigidas a reforzar la presencia de Policía Nacional y Guardia Civil en puntos considerados estratégicos como el puerto y el aeropuerto de Barcelona.

Desde la formación consideran necesario incrementar los controles y la vigilancia en estas infraestructuras para combatir el tráfico de drogas y la actividad de organizaciones criminales.

Asimismo, el dirigente popular defendió una reforma legislativa orientada a endurecer las penas relacionadas con la tenencia ilícita de armas.

En su opinión, portar ilegalmente un arma no debe considerarse una infracción menor, sino una conducta con graves implicaciones para la seguridad pública que requiere una respuesta más contundente por parte del sistema judicial.

Nou Barris, símbolo de la Barcelona trabajadora

Sirera explicó que la elección de Nou Barris para inaugurar la primera oficina municipal del PP no es casual.

El dirigente definió el distrito como un ejemplo de la Barcelona construida por generaciones de trabajadores que llegaron a la ciudad con el objetivo de ofrecer un futuro mejor a sus familias.

Según destacó, Nou Barris representa valores como el esfuerzo, el trabajo y la superación personal, elementos que el Partido Popular considera fundamentales para el desarrollo de la ciudad.

La apertura de la oficina pretende también reforzar la presencia del partido en uno de los distritos más poblados de Barcelona y aumentar su capacidad de interlocución con las asociaciones vecinales y el tejido social de la zona.

Críticas a la gestión municipal

Durante su discurso, el presidente del PP de Barcelona realizó una valoración crítica de la situación actual de la ciudad.

Sirera aseguró que Barcelona afronta problemas cada vez más graves en ámbitos como la seguridad, el acceso a la vivienda, la limpieza urbana o la ocupación ilegal.

También denunció el deterioro de determinados espacios públicos y reclamó medidas más eficaces para combatir fenómenos relacionados con la delincuencia y la exclusión social.

A su juicio, la ciudad necesita recuperar el orden y la confianza ciudadana mediante políticas centradas en garantizar la convivencia y mejorar los servicios públicos.

«Barcelona necesita un alcalde que vuelva a creer en la ciudad»

El acto concluyó con un mensaje claramente orientado al futuro político de la capital catalana.

Sirera afirmó que Barcelona necesita un liderazgo capaz de afrontar los principales desafíos urbanos y defendió la necesidad de una gestión centrada en cuestiones como la seguridad, la vivienda, la limpieza, el transporte público, la sanidad y el comercio.

Según señaló, los barceloneses merecen un gobierno municipal que priorice la resolución de los problemas cotidianos y que recupere la ambición por mejorar la ciudad.

Con la inauguración de esta primera oficina en Nou Barris, el Partido Popular inicia una nueva etapa de implantación territorial en Barcelona, una estrategia con la que busca reforzar su presencia en los barrios y consolidar una alternativa política de cara a los próximos retos electorales.