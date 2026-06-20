El xenófobo Junts aprieta y el pesetero PNV aguanta: la divergentes tácticas de los dos socios de derechas de Sánchez

La política española está entrando en su fase terminal de legislatura y conviene que el centroderecha lo entienda con claridad antes de cometer los errores que ha cometido en el pasado.

Todos a chupar del frasco.

Junts aprieta. El PNV aguanta. Armengol bloquea. Sánchez sobrevive.

Y mientras ese juego de presiones se desarrolla en el Congreso, el PP tiene una decisión estratégica que tomar y que definirá lo que ocurra en las próximas elecciones generales, que con toda probabilidad llegarán en un plazo máximo de un año.

La decisión es sencilla de formular aunque requiere disciplina para mantenerla: no ceder nada. Ni al PNV ni a Junts ni a ningún otro partido minoritario que intente cobrarse su apoyo eventual a un gobierno de centroderecha a cambio de concesiones territoriales, fiscales o competenciales que debiliten al Estado y que contradigan exactamente el programa con el que el PP se presentará a las urnas.

Lo que el mapa parlamentario actual revela

Junts ha intensificado su presión sobre el Gobierno votando con la oposición en varias ocasiones y presentando una enmienda para adelantar elecciones que la Mesa del Congreso, fiel a su función de escudo del ejecutivo, ha bloqueado. El PNV, más pragmático y calculador, no se sumó a esa enmienda y sigue respaldando prácticamente todas las iniciativas gubernamentales. Uno presiona buscando concesiones. El otro aguanta porque sabe que romper también tiene un coste.

Esa diferencia de estrategias entre los dos principales socios territoriales del Gobierno dice algo importante sobre la naturaleza de ambos partidos que el centroderecha debería tener bien aprendido: tanto Junts como el PNV son partidos que exigen precio por su apoyo, que ese precio se paga siempre en moneda de soberanía y competencias, y que ninguno de ellos tiene el menor interés en que España funcione bien como proyecto colectivo porque su razón de ser es exactamente la contraria.

La diferencia entre ellos es de método, no de objetivo. Junts es el socio que aprieta con la pistola en la sien. El PNV es el socio que aprieta con la mano en el hombro. El resultado para España es el mismo.

Por qué el centroderecha no debe pactar con ninguno de los dos

El sentido común y el patriotismo más elemental aconsejan al PP y al centroderecha en general una posición que debería ser innegociable: no repetir el error histórico de los gobiernos de Aznar en su segunda etapa ni, especialmente, los del PP en sus distintas mayorías relativas que terminaron cediendo competencias, financiación privilegiada y tratamiento diferencial a cambio de una gobernabilidad que en ningún caso justificaba el precio pagado.

El Concierto Económico vasco, la financiación singular de Cataluña, las transferencias competenciales negociadas como moneda de cambio parlamentario: todo eso tiene un coste que pagan los ciudadanos españoles de las regiones que no tienen el poder de negociación de Euskadi o Cataluña. Y ese coste se ha ido acumulando durante décadas hasta crear un sistema de financiación autonómica profundamente injusto que ningún gobierno ha tenido el valor de reformar porque hacerlo significaba enfrentarse a los mismos partidos de los que dependía para gobernar.

El PP tiene ahora una oportunidad que no debería desaprovechar: llegar a las próximas elecciones con un discurso claro de gobierno de mayoría, sin dependencias de partidos que anteponen sus proyectos nacionales al interés general de España, y con la credibilidad de no haber cedido nada durante la legislatura de la oposición que justificara esperar concesiones en la siguiente.

Las elecciones que vienen: un año como máximo

La legislatura actual tiene los días contados. La acumulación de escándalos judiciales, el deterioro de la imagen de Sánchez en Europa, la fragmentación creciente de su mayoría parlamentaria y el agotamiento político que cualquier observador puede detectar en los debates del Congreso apuntan a que las próximas elecciones generales no están a más de un año.

Las encuestas más recientes, incluyendo las del El País y el CIS propio de Tezanos, muestran al PP en una posición que con la tendencia actual podría traducirse en una mayoría suficiente para gobernar sin necesidad de depender de Junts ni del PNV para sobrevivir cada votación. El PSOE se acerca peligrosamente a los 100 escaños en los sondeos más desfavorables. VOX consolida una posición que hace al centroderecha más fuerte en términos agregados que en cualquier momento desde 2015.

En ese contexto, cualquier concesión anticipada a Junts o al PNV, cualquier señal de que el PP está dispuesto a negociar competencias o tratamiento fiscal diferencial a cambio de apoyo parlamentario, sería un regalo envenenado que debilitaría exactamente la posición de fuerza que las encuestas están construyendo.

Armengol y el dique que no puede aguantar indefinidamente

Francina Armengol sigue bloqueando desde la Mesa del Congreso las iniciativas que podrían forzar un adelanto electoral o colocar al Gobierno en situaciones de desgaste insostenible. La Mesa ha rechazado tramitar la votación sobre elecciones anticipadas aunque sí permitirá debatir sobre la dimisión de Sánchez y una posible cuestión de confianza.

Es un equilibrio que el PP debe aprovechar sin desesperación. El debate sobre la cuestión de confianza, aunque no tenga efectos jurídicos vinculantes inmediatos, es una oportunidad para documentar ante la opinión pública el nivel de agotamiento de esta legislatura y la falta de mayoría real que el Gobierno arrastra desde hace meses.

Cada votación en la que Junts vota con la oposición y el PNV salva al Gobierno es también una demostración de que España está siendo gobernada no por un proyecto político con respaldo mayoritario sino por la suma de intereses contrapuestos de partidos que se pagan entre sí en moneda que no les pertenece.

La goleada que el centroderecha puede y debe conseguir

El objetivo del PP y del centroderecha para las próximas elecciones debería ser uno solo: una mayoría suficiente para gobernar sin necesitar a Junts, sin necesitar al PNV y sin tener que negociar cada decreto, cada presupuesto y cada reforma con partidos cuyo proyecto político es incompatible con el interés general de España.

Esa mayoría es alcanzable. Las condiciones están dadas como no lo han estado en mucho tiempo. Un PSOE hundido en los escándalos judiciales, un Gobierno que ha agotado su crédito en Europa y en la opinión pública española, una legislatura que se sostiene artificialmente gracias a los mecanismos administrativos del Congreso y no a la confianza real de la Cámara.

El centroderecha tiene que llegar a esas elecciones sin haber cedido nada que luego le impida gobernar con libertad. Sin promesas hechas en despachos a Aitor Esteban ni a Carles Puigdemont. Sin compromisos sobre financiación singular, transferencias adicionales ni tratamiento excepcional que luego resulte imposible de deshacer.

España necesita un gobierno que gobierne para todos los españoles. No un gobierno que sobreviva gracias a los que quieren que España deje de existir como proyecto común.

La goleada es posible. La condición es no hipotecarla antes de jugar el partido.