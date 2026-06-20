Zapatero a Bono cuando vino el Rey Abdalá: «Si los españoles supieran… nos correrían a gorrazos»

Que disgustos da la hemeroteca.

Hay en la política española una habilidad que algunos practican con maestría y que consiste en buscar al culpable perfecto: alguien que no pueda desmentirte, que no vaya a comparecer ante ningún tribunal y cuyo nombre preste suficiente credibilidad al relato.

La estrategia de comunicación de La Moncloa para las joyas de Zapatero ha encontrado ese culpable perfecto en el rey Abdalá bin Abdelaziz de Arabia Saudí, muerto en enero de 2015.

El guion es limpio en su concepción: las joyas son un regalo del difunto monarca durante la visita oficial a España en 2007. Abdalá no puede confirmarlo. No puede desmentirlo. No puede dar su versión.

El donante ideal para una coartada es siempre un muerto, y los gurús de La Moncloa han tardado varias semanas en llegar a esa conclusión, lo que dice bastante sobre la calidad del trabajo de comunicación de crisis en el entorno presidencial y bastante más sobre lo que realmente saben del origen de esas joyas.

Lo que hace imposible creer en el regalo de Abdalá

El problema de la coartada no es solo que Abdalá esté muerto. Es que las joyas no parecen un regalo. Parecen un muestrario.

Los regalos que los monarcas del Golfo hacen a los jefes de Estado y de Gobierno occidentales durante visitas oficiales tienen características muy específicas que cualquier experto en protocolo diplomático puede describir: son piezas únicas o en número muy reducido, habitualmente llevan el sello del joyero real, vienen acompañadas de documentación protocolar firmada por ambas cancillerías, están registradas en los archivos de la visita y suelen ser conocidas por los equipos de protocolo de ambos países.

Lo que la UDEF encontró en la caja fuerte del despacho de Ferraz es otra cosa: gargantillas, pulseras, anillos, pendientes y brazaletes con diamantes, esmeraldas, rubíes y zafiros, tasados en 1,3 millones de euros, sin identificación del joyero real saudí, sin documentación de entrega, sin registro protocolar, sin constancia en los archivos de la visita de 2007. Un conjunto heterogéneo de piezas que los peritos describen como correspondiente a diferentes adquisiciones o entregas en momentos distintos.

Un rey del Golfo que hace un regalo oficial no entrega un muestrario. Entrega una pieza concreta y significativa. Lo que hay en esa caja fuerte no tiene la morfología de un regalo diplomático. Tiene la morfología de una colección acumulada durante años.

Y hay un detalle que lo desmonta todo con la elegancia de lo evidente: durante sus ocho años como presidente del Gobierno, Zapatero solo registró oficialmente un regalo del rey saudí, un reloj con esmeraldas. Si ese reloj fue declarado, como exigía el Código de Buen Gobierno que él mismo aprobó en 2005, la pregunta es obvia: ¿por qué las demás joyas, presuntamente del mismo donante en la misma visita, no aparecen en ningún registro oficial?

Las memorias de Bono y lo que levantan

Durante su visita de Estado a España, entre el 17 y el 19 de junio de 2007, el rey Abdalá bin Abdulaziz se alojó en el Palacio de El Pardo, residencia reservada por el Estado español para los jefes de Estado extranjeros.

El monarca saudí llegó acompañado na nutrida delegación de ministros, empresarios y miembros de la familia real, con el objetivo de reforzar las relaciones políticas y económicas entre ambos países. Durante su estancia fue recibido por los Reyes Juan Carlos y Sofía en el Palacio Real de Madrid, donde recibió el Collar del Toisón de Oro y participó en una cena de gala.

Aquí es donde entra la historia que José Bono contó en su libro de memorias Se levanta la sesión. ¿Quién manda de verdad? y que ha resurgido ahora con una pertinencia que el exministro probablemente no calculaba cuando la escribió.

Bono narra que el entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa, Félix Sanz, le describió las exigencias logísticas de la comitiva saudí durante la visita oficial: 14 camiones de mudanza para trasladar los muebles y pertenencias del rey Abdalá al palacio de El Pardo, donde iba a permanecer apenas tres noches, más tres aviones Jumbo completamente cargados que funcionaban como palacio volador.

Bono compartió esa información con Zapatero justo antes de una cena de gala en el Palacio Real. Y el presidente pronunció la frase que hoy resuena como una profecía autocumplida: «Si los españoles supieran que aceptamos estas condiciones del viaje, nos correrían a gorrazos».

Era una confesión privada de que el lujo ostentoso de una monarquía petrolera chocaba frontalmente con la imagen de Gobierno austero y progresista que La Moncloa intentaba proyectar. Zapatero sabía perfectamente que lo que se estaba permitiendo no era presentable ante la opinión pública española.

Pero lo que esa anécdota revela en el contexto actual va mucho más allá del pudor diplomático. Revela que la visita del rey Abdalá fue un acontecimiento de una magnitud extraordinaria, con una comitiva de dimensiones casi grotescas, con un despliegue logístico que implicó a decenas de funcionarios y militares, y con la presencia de un régimen absolutamente dispuesto a gastarse lo que fuera necesario para hacer las cosas a su manera.

En ese contexto, la idea de que nadie sacó nada de aquello, que todo fue protocolo limpio y que las joyas que aparecen ahora en la caja fuerte son simplemente un recuerdo afectuoso del difunto monarca, requiere un nivel de credulidad que las memorias del propio Bono hacen difícil de mantener.

Bono, Zapatero y los que se forraron con los árabes

Porque Bono no es en este asunto un testigo inocente. Es alguien que estuvo en el centro de aquella visita, que conoció de primera mano la magnitud del despliegue y que no exactamente se fue con las manos vacías de sus años en el poder.

José Bono ha sido durante años una figura que combina el discurso de la izquierda honesta y trabajadora con un nivel de vida y una red de relaciones que han levantado preguntas que sus correligionarios preferían no formular en voz alta. Sus actividades como conferenciante, asesor y conectador de intereses en el mundo árabe y en otros mercados internacionales han sido objeto de comentario en los círculos donde se mueve sin que nadie haya pedido demasiadas explicaciones.

La pregunta que las joyas de Zapatero y las memorias de Bono colocan sobre la mesa con una coincidencia que no parece casual es si la visita del rey Abdalá fue simplemente una complicación protocolaria que avergonzó a un presidente pudoroso, o si fue la ocasión en que varias personas del entorno gubernamental decidieron aprovechar la generosidad extraordinaria de una monarquía petrolera que no escatimaba en nada.

Los 14 camiones de muebles y los tres Jumbos no llegaron a España gratis. Alguien los pagó. Y los regímenes del Golfo que despliegan ese nivel de recursos en una visita oficial tienen la costumbre de asegurarse de que la inversión produce sus frutos. La pregunta no es si hubo contraprestaciones. La pregunta es de qué tipo y quién las recibió.

La coartada perfecta que no lo es

El relato de La Moncloa tiene todos los ingredientes del relato diseñado para los medios en lugar de para los tribunales. Un donante muerto. Un contexto diplomático verificable. Una fecha que bordea la prescripción. Una explicación que suena plausible a quien no la examine demasiado.

El problema es que los jueces examinan. Y lo que examinan no es si la historia suena bien sino si los documentos la sostienen. No hay registro consular de la entrega. No hay documentación aduanera. No hay declaración a Hacienda. No hay sello del joyero real saudí. No hay nada excepto las joyas y cinco versiones distintas de su origen, la última de las cuales se sostiene en la imposibilidad de que el donante la desmienta porque lleva diez años muerto.

Zapatero dijo que si los españoles supieran las concesiones que hacían les correrían a gorrazos. Tenía razón entonces y tiene más razón ahora, con la diferencia de que ya no es una advertencia en voz baja antes de una cena de gala. Es un auto judicial con indicios de criminalidad que no se desvanecen con ninguna versión del origen de las joyas.

Y todavía quedan Jumbos por aterrizar en esta historia.