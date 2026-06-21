Iustitia Europa advierte de un “grave abuso de poder” si el CGPJ actúa contra el juez Peinado

La asociación Iustitia Europa ha elevado el tono frente a la posibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) analice medidas contra el magistrado Juan Carlos Peinado, encargado de investigar asuntos vinculados al entorno de Begoña Gómez. La entidad considera que cualquier intento de sanción supondría traspasar los límites legales que protegen la independencia judicial.

En un comunicado, el colectivo liderado por Luis María Pardo critica lo que interpreta como una interferencia directa en la labor de los jueces. A su juicio, se estaría generando un clima de presión institucional sobre un magistrado cuyas decisiones afectan a figuras cercanas al presidente del Gobierno.

La organización defiende que el CGPJ no tiene competencias para cuestionar resoluciones judiciales que aún no han sido resueltas definitivamente en los tribunales. Recuerda que tanto la legislación vigente como la doctrina del Tribunal Supremo establecen que estas decisiones solo pueden revisarse mediante los mecanismos de recurso previstos en el ordenamiento jurídico.

Para respaldar su postura, Iustitia Europa cita varias resoluciones del alto tribunal. Entre ellas, una sentencia de 2016 que delimita claramente la función disciplinaria del CGPJ, impidiéndole actuar como instancia revisora de decisiones judiciales. En la misma línea, otros fallos anteriores y recientes subrayan que ni la interpretación jurídica ni la valoración de pruebas pueden ser objeto de sanción administrativa.

Asimismo, la entidad insiste en que la labor inspectora del Consejo debe limitarse a aspectos organizativos o de funcionamiento interno, sin entrar en el contenido de las resoluciones. Considera que cualquier actuación en sentido contrario supondría una alteración del equilibrio entre poderes.

Otro de los argumentos esgrimidos es la existencia de procedimientos judiciales en curso relacionados con los mismos hechos. Según la asociación, intervenir en este contexto podría vulnerar el principio de prejudicialidad penal y entorpecer investigaciones todavía abiertas.

Luis María Pardo advierte además de las posibles consecuencias de una medida disciplinaria en este escenario. A su entender, podría trasladarse a la judicatura un mensaje disuasorio frente a investigaciones que afecten a responsables políticos, generando un precedente preocupante.

Iustitia Europa concluye que la independencia judicial es un pilar esencial del Estado de derecho y no descarta acudir a los tribunales si finalmente se adopta alguna medida contra el magistrado, al considerar que podría contradecir tanto la jurisprudencia consolidada como los principios constitucionales.

EN DEFENSA DE LA JUSTICIA Y LA LIBERTAD

IUSTITIA EUROPA DENUNCIA UNA INJERENCIA FRONTAL EN LA INDEPENDENCIA JUDICIAL: LA POTESTAD DISCIPLINARIA DEL CGPJ NO PUEDE UTILIZARSE PARA CENSURAR RESOLUCIONES PENDIENTES DE RECURSO.

LA APERTURA DE UN EXPEDIENTE DISCIPLINARIO POR RESOLUCIONES SUB IUDICE CONSTITUIRÍA UNA VÍA DE HECHO Y UNA INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA CONSTITUCIÓN.

IUSTITIA EUROPA SEÑALA QUE EL CGPJ NO ES UNA INSTANCIA DE APELACIÓN.

Madrid, 21 de junio de 2026. El partido político Iustitia Europa manifiesta su más enérgica oposición y profunda preocupación ante la posibilidad de que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acuerde este lunes la incoación de diligencias informativas o expediente disciplinario contra el Magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Tribunal de Instancia. Sección de Instrucción (anteriormente Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid), todo ello provocado por una campaña, otra más, de presiones del poder ejecutivo contra la independencia del poder judicial.

Desde un rigor estrictamente jurídico, recordamos al órgano de gobierno de los jueces que su potestad disciplinaria encuentra un límite infranqueable en la «cuestión jurisdiccional». Según la doctrina consolidada del Tribunal Supremo, reflejada en sentencias como la STS del 23 de diciembre del 2016, de la Sala de lo Contencioso Administrativo nº 2771/2016, el CGPJ no puede interferir en procesos pendientes. La interpretación de las normas y la valoración de la prueba son facultades exclusivas del juzgador, protegidas por el Artículo 117.3 de la Constitución Española, y solo pueden ser revisadas por los tribunales superiores mediante el sistema de recursos.

Cualquier intento de sancionar a un magistrado por el contenido de sus resoluciones, especialmente cuando estas no son firmes, contraviene el Artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prohíbe a todo órgano, incluido el CGPJ, dictar instrucciones o indicaciones sobre la aplicación del ordenamiento. Como señala la STS de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 23 de febrero del 2010, nº 597/2008, la actividad inspectora debe limitarse a disfunciones burocráticas, teniendo vedado el examen del núcleo de la función jurisdiccional. Advertimos que, ante la existencia de procedimientos penales abiertos relacionados con los mismos hechos, el CGPJ está obligado a observar el principio de prejudicialidad penal. Conforme al Artículo 415.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la incoación de un procedimiento penal no impide el inicio del expediente, pero prohíbe dictar resolución hasta que recaiga sentencia firme en la vía penal. Actuar de otro modo supondría una quiebra de la seguridad jurídica y una invasión de competencias del orden jurisdiccional penal.

Luis María Pardo, Presidente de Iustitia Europa: «Estamos ante un asalto al núcleo de la independencia judicial. Si el CGPJ utiliza la vía disciplinaria para corregir el criterio de un juez que investiga la corrupción del poder ejecutivo o su entorno, el Estado de Derecho habrá dejado de existir en España. La potestad disciplinaria no es una ‘tercera instancia’ para quienes no logran sus objetivos mediante recursos procesales.» Y ha afirmado con rotundidad el presidente de Iustitia Europa «El mensaje que se pretende enviar es claro: aquel juez que se atreva a instruir causas que afecten a la cúpula política será perseguido gubernativamente.» El Consejo debe decidir si actúa como el escudo de la independencia judicial que la Constitución le encomienda o si se convierte en un órgano de censura. La STS de la Sala de lo Contencioso Administrativo nº 1370/2026, del 26 de marzo de 2026, es clara: la actuación jurisdiccional que exija una actividad valorativa queda exenta de la potestad sancionadora del CGPJ.

La independencia judicial es la última garantía del ciudadano frente al abuso de poder. Iustitia Europa ejercerá todas las acciones legales necesarias para defender la integridad de la función jurisdiccional.