Sánchez encargó a los agentes de Moncloa arrancar regularmente la autocaravana de su hermano para preservar la batería

El complejo de La Moncloa vuelve a situarse en el centro de la controversia tras revelarse que una autocaravana vinculada a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, permaneció estacionada en sus instalaciones durante cerca de dos años.

Según diversas informaciones, el vehículo —una furgoneta camperizada de gran tamaño— accedió al recinto en septiembre de 2023 y no abandonó el lugar hasta mayo de 2025. Durante ese tiempo, habría ocupado una zona de aparcamiento próxima a uno de los controles de seguridad principales.

El estacionamiento se habría autorizado ante la falta de espacio en una propiedad que David Sánchez posee en Portugal. Aunque contaba con una plaza de garaje en Badajoz para su coche habitual, la autocaravana no tenía ubicación alternativa, lo que motivó su permanencia en dependencias oficiales.

Las mismas fuentes apuntan a que, además de permitir el estacionamiento, se habrían dado instrucciones para que agentes de Policía Nacional y Guardia Civil pusieran en marcha el vehículo de forma periódica, con el objetivo de evitar problemas mecánicos derivados de la inactividad. Según estos testimonios, los agentes no movían el vehículo, pero sí lo arrancaban regularmente.

El vehículo, adaptado como vivienda, disponía de equipamiento completo, incluyendo cocina, sistema de calefacción, ducha y conexión a internet, lo que refuerza su carácter de uso prolongado. Su estancia en Moncloa habría supuesto un ahorro en costes de aparcamiento para su propietario.

Este episodio coincide con un momento judicial delicado para David Sánchez. La Audiencia Provincial de Badajoz ha confirmado recientemente su procesamiento, junto a otras personas, por presuntos delitos relacionados con su etapa en la Diputación de Badajoz. El tribunal considera que existen indicios suficientes para continuar con el procedimiento judicial.

El caso también ha reavivado comparaciones con anteriores polémicas sobre el uso de recursos públicos, como el de una escolta asignada a la exministra Irene Montero, quien denunció haber sido destinada a tareas personales ajenas a su función de seguridad.