Feijóo advierte a Sánchez tras la sentenbcia del TS: «Es el fin de la escapada»

La respuesta de Alberto Núñez Feijóo ha sido inmediata y contundente: el líder del PP ha vinculado la sentencia del Tribunal Supremo sobre José Luis Ábalos y Koldo García con el desgaste directo de Pedro Sánchez, elevando así el tono político con una afirmación rotunda: “Sánchez es una vergüenza para la ciudadanía”.

Este movimiento no resulta inesperado. Desde que el Supremo puso su atención en el antiguo círculo de confianza del Gobierno socialista, el PP ha tratado de convertir este asunto en un símbolo de descomposición institucional, más que en un simple episodio judicial. Su estrategia es clara: presentar la crisis no como un problema personal entre dos exdirigentes, sino como una mancha que afecta a la Moncloa y al relato de regeneración del Ejecutivo.

Un mensaje diseñado para desgastar al Gobierno

Feijóo pretende colocar a Sánchez en el epicentro del daño político, utilizando un discurso que entrelaza reproches morales con cálculos electorales. La mención a la “vergüenza” no es solo un golpe retórico; refleja también la percepción de que el presidente ha tardado demasiado en distanciarse de su antiguo ministro de Transportes, mientras el caso acumulaba episodios judiciales y una creciente carga mediática.

El contexto arroja luz sobre la dureza del mensaje. Según lo publicado por El Correo Gallego, la reacción de Feijóo se produce tras la sentencia del Supremo sobre la trama relacionada con las mascarillas y en medio de un ambiente parlamentario muy tenso, donde el PP se esfuerza por presentar a Sánchez como prisionero de sus propias lealtades internas.

Lo que está en juego para el PP y para Moncloa

La imagen política que deja este episodio resulta incómoda para el Gobierno. Por un lado, el PSOE intenta disociar la responsabilidad penal individual del impacto político general. Por otro, el PP busca establecer en la opinión pública una conexión clara y poderosa: Sánchez, Ábalos y Koldo como partes de un mismo deterioro. En comunicación política, esa simplificación suele tener más peso que un informe extenso.

El inconveniente para Moncloa es que este caso no se desvanece con un portazo judicial ni con una comparecencia parlamentaria. Cada resolución, cada avance procesal y cada gesto nuevo de los implicados reabre la herida. Al mismo tiempo, brinda a Feijóo una oportunidad excelente para reforzar su narrativa sobre la debilidad moral del Gobierno, algo muy valioso en una etapa donde el PP desea presentarse como una alternativa limpia y seria.

Claves del episodio