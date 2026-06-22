Muere Ignacio Gordillo, referente histórico en la lucha contra el terrorismo en España

Ignacio Gordillo, uno de los nombres más influyentes del Ministerio Fiscal en las últimas décadas, ha fallecido a los 75 años. Su trayectoria queda asociada a algunos de los episodios judiciales más complejos de la España democrática, especialmente en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.

Durante cerca de treinta años, entre 1980 y 2010, desarrolló su labor en la Audiencia Nacional, donde participó activamente en procedimientos de gran impacto. Intervino en causas relacionadas con ETA, como los secuestros de Ortega Lara y Publio Cordón, así como en atentados que marcaron a la sociedad española, entre ellos los de Zaragoza y la plaza de la República Dominicana en Madrid.

Convencido de que el Estado de Derecho debía prevalecer en cualquier circunstancia, defendió siempre el papel de la justicia frente a la violencia. Esa misma convicción le llevó también a investigar actuaciones ilegales dentro de la propia lucha antiterrorista. Su implicación en casos vinculados a los GAL y en la reactivación del proceso de Lasa y Zabala lo situó en el centro de uno de los capítulos más controvertidos de la historia reciente.

Nacido en Madrid en 1950, se formó en Derecho en la Universidad Complutense, donde también realizó su doctorado. Ingresó en la carrera fiscal en 1976 y, pocos años después, se incorporó a la Audiencia Nacional, institución en la que consolidó su prestigio como especialista en Derecho Penal y en grandes procedimientos judiciales.

Tras dejar la Fiscalía en 2010, continuó su actividad en el ámbito privado, primero en un despacho especializado y posteriormente desde su propia firma. Paralelamente, desarrolló una intensa labor docente, transmitiendo su experiencia a nuevas generaciones de juristas.

Además, mantuvo una estrecha relación con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, donde formó parte de su órgano de gobierno entre 2013 y 2018, participando activamente en la vida institucional y en la defensa de la profesión.